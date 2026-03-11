Burgos
Hiru pertsona hil eta beste lau zauritu dira Miranda de Ebroko etxebizitza-eraikin batek su hartuta

Astearte honetako 22:42an, Larrialdi Zerbitzuak hainbat dei jaso ditu sutearen berri emateko eta gutxienez bi pertsona eraikinaren barruan harrapatuta zeudela jakinarazteko. Ospitaleratutakoak 23 eta 58 urte bitarteko hiru emakume eta 7 eta 11 urteko bi adingabe dira, baina zaurituetako bat hil egin da, oso larri zegoelako.

EITB

Azken eguneratzea

Hiru pertsona hil dira eta beste lau zauritu, horietako bi 7 eta 11 urtekoak, Miranda de Ebroko (Burgos) etxebizitza-eraikin batean astearte honetako 22:45 aldera piztutako sutean.

Larrialdietarako Zerbitzuek zehaztu dutenez, 22:44an hainbat dei jaso dituzte Fuente kaleko 10. zenbakian dagoen eraikin batean sute bat piztu zela ohartarazteko. Eraikin horretan, gutxienez bi pertsona zeuden barruan, irten ezinik.

Polizia Nazionalari eta Udaltzaingoari, suhiltzaileei eta osasun-larrialdiei jakinarazita, bizi-euskarriko bi unitate aurreratu, oinarrizko bizi-euskarriko bi anbulantzia eta lehen mailako osasun-talde bat bidali dituzte bertara. Gainera, Errioxako eta Arabako ZIU mugikor bana ere bertaratu dira.

Gaztela eta Leongo Osasuneko (Sacyl) langileek zazpi pertsona artatu dituzte. Horietako bi hil egin dira eta beste bost ospitalera eraman dituzte. Horietako bat hil egin zen zaurien larritasunagatik.

Zaurituak 58, 30 eta 23 urteko hiru emakume, 11 urteko mutiko bat eta 7 urteko neskato bat dira.

Suteak Burgos Gizartea

