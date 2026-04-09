Haurreskolak Partzuergoak apirilaren 13an irekiko du izena emateko epea, 8.940 plazarekin

Familiek eskabidea online zein aurrez aurre aurkeztu ahal izango dute, Haurreskolen sare publikoko edozein ikastetxetan. Izena emateko epea maiatzaren 4an amaituko da, eta behin betiko zerrendak ekainaren 26an argitaratuko dira.

EITBren artxiboko argazki bat
EITB

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak apirilaren 13an (datorren astelehenean) irekiko du Haurreskolen Partzuergoko ikastetxeetan izena emateko epea, 0 eta 2 urte bitarteko haurrentzat, 2026-2027 ikasturteari begira. 

Familiek partzuergoaren sare publikoko 241 zentroetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dute eskabidea, online zein aurrez aurre, 2025 eta 2026an jaiotako haurrentzat, lehentasunaren arabera ordenaturik. Izena emateko epea maiatzaren 4an amaituko da.

Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, maiatzaren 1etik 10era bitartean jaio direnen kasuan, maiatzaren 20ra arteko ezohiko epea jarriko da martxan eskaera egiteko.

Datorren ikasturteari begira, Hezkuntza Sailak sarea zabaltzen jarraituko duela adierazi du ohar bidez, plaza berriak eta ikastetxe gehiago irekiz; 2026-2027 ikasturterako, 244 plaza berri sartzea aurreikusi da. 

Eusko Jaurlaritzak sarearen doakotasunari eusten dio, sarbide unibertsala bermatzeko, familia eta lana uztargarri izan daitezen laguntzeko, eta euskarazko eredu inklusiboa sustatzeko, familien parte-hartze aktiboarekin.

Onarpen-prozesua apirilaren 13tik maiatzaren 4ra egingo da, eta behin betiko zerrendak ekainaren 26an argitaratuko dira, partzuergoaren webgunean.

Onarpen-prozesuari, araudiari eta izena emateko eskuliburuei buruzko informazio guztia eskuragarri dago Haurreskolak partzuergoaren webgunean.

Aukera-berdintasuna

Begoña Pedrosak Hezkuntza sailburuak nabarmendu du lehen urteetatik sarerako sarbidea doakoa izan dadin bermatzea ez dela soilik neurri sozial bat, "berdintasunaren alde egiten duen apustu estrategiko bat baizik".  

Bere hitzetan, haur-eskolak "funtsezko tresna" dira hezkuntza ibilbidearen hasieratik desberdintasunak konpentsatzeko. "Zerbitzu honek, haurrei beren garapenaren etapa erabakigarri batean lagundu ez ezik, familiei ere zuzenean laguntzen die kontziliazioan", gaineratu du.

<strong>'Guernica' Foto : EITB</strong>
"Gernika" Euskadira lekualdatzea, arazo teknikoa ala politikoa?

Picassoren Gernika Euskadira ekartzea arazo teknikoa da, ala politikoa? Hortxe dago koska, eta erantzun bila, EITBk Luis Beltran arte-zaharberritzailearekin eta Fernando Castro arte-kritikariarekin hitz egin du. Bat datoz, eta biek diote artelana garraiatzeak erronka tekniko handia dakarrela berekin, kontuan izanik koadroaren egoera eta tamaina. Hori oinarri, batzuen ustez, kalteak eragiteko arriskua handiegia da, eta ez du merezi; beste batzuen aburuz, aldiz, egin, egin izan dira halakoak lehen ere, eta borondate kontua da.

Basauri eta Portugaleteko futbol taldeei ezarritako betoa kendu du Bizkaiko Arbitroen Batzordeak

Ohar batean Bizkaiko Arbitroen Batzordeak adierazi duenez, "egoera bideratutzat" eman dute, erasorik ez errepikatzeko klubek "neurriak hartzeko" konpromisoa hartu baitute. Ondorioz, Basauri Bea eta Portugaleteko hurrengo partidetarako epaileak izango dituzte. Hala ere, inplikatutako hirugarren taldearen (Berangoko Karabigane) gaineko betoak indarrean jarraituko du, klub hori ez baita arbitroekin harremanetan jarri.

