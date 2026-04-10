Justiziak aseguru-etxea zigortu du 2020an Aulestin Iurgi Beraza hil zeneko harrapaketagatik
Haurraren gurasoek samina eta desadostasuna adierazi dute ebazpenarekin, "ez baita inolaz ere nahikoa, ez irismenari ez arrazoiketari dagokienez". Hala ere, baztertu egin dute epaia errekurritzea, ebazpen judizialekiko errespetuagatik, baina baita "prozesu luze, mingarri eta emozionalki suntsitzaile bati amaiera emateko beharragatik" ere.
Ia sei urteeko bide judizialaren ostean, amaitu da odisea Iurgi Beraza Uriarteren gurasoentzako; 2020ko maiatzean Aulestiko bere etxearen aurrean harrapatuta hil zen 11 urteko mutikoa. Izan ere, Justiziak legez ezarritako kalte-ordaina ordaintzera kondenatu du haurraren gurasoek salatutako aseguru-etxea. Epailearen ebazpenean, aitortu egiten da harrapaketa ez zela "halabehar hutsa" izan, eta, horrenbestez, ibilgailuaren gidariaren erantzukizun zibila aitortzen du.
Josu Beraza eta Agurtzane Uriarte adingabearen gurasok ohar baten bidez euren "samina" adierazi dute, eta "errespetuz baina irmoki" defendatu dute ez datozela bat prozeduraren emaitzarekin; izan ere, euren ustez, kondena "ez da nahikoa, ez irismenari, ez arrazoiketari dagokienez, eta ez du gertatutakoaren errealitate konplexuaren, ez gertaeren larritasunaren neurria ematen".
Prozesuan zehar, familiak "akats, kontraesan eta irregulartasun larriak" salatu ditu, hala nola hasierako polizia-atestatua, gertakariak "zorigaiztoko zoritxartzat" jo zituenal ikerketa tekniko sakonik eta erantzukizun-esleipen argirik gabe, bai eta hasierako ikerketan gako ziren elementuak falta izatea edo txosten perizial kontrajarriak egotea.
Gurasoen ustez, bereziki larria da hasierako atestatuaren ardura zuen agenteak gertakariak izan eta bost urtera egoitza judizialean deklaratu izana adingabeak kaskorik ez zeramala, jatorrizko atestatuan halakorik jasota ez zegoenean, "orain elementu garrantzitsu" gisa hartu den arren. Horrek, euren ustez, "kolokan jartzen du zeharo ikerketaren fidagarritasuna", eta "kezka sakona" sortzen du gertakariak berreraikitzeko moduari buruz.
Hala ere, baztertu egin dute epaia errekurritzea, ebazpen judizialekiko errespetuagatik, baina baita "prozesu luze, mingarri eta emozionalki suntsitzaile bati amaiera emateko giza beharragatik" ere.
Diotenez, "milioi bat euro izango balira ere", diruak ezingo luke inoiz semearen galera konpentsatu: "Ez dugu dirurik nahi, beti nahi izan dugun gauza bakarra egia jakitea da, eta orain, behingoz, jakin dugu egia".
Kasu honek heriotza dakarten istripuetan ikerketak zorroztasun, koherentzia eta gardentasun handienarekin egiteko beharrari buruz hausnartzeko balio izatea espero dute.
Oharra esaldi honekin amaitzen da: "Iurgi ez zen zifra bat izan, ezta espediente bat ere. Ume bat izan zen, seme bat, eta bere memoriak egia, errespetua eta justizia merezi ditu".
Sei urte Iurgi gabe
2020ko maiatzean, koronabirusaren pandemiak eragindako itxialdi betean, auto batek Iurgi harrapatu eta hil zuen Aulestiko Zubero auzoan.
Ezbeharra 20:37 aldera gertatu zen, mendi-bide batean. Garai hartan, ordu horretan haurrak bakarrik atera ahal ziren kalera. Aukera hori baliatuz, bizikletan buelta bat ematera irten zen.
Harrapatu zuen autoa behar baino abiadura handiagoan zihoan, adin txikikoaren gurasoen arabera.
Iurgiren gurasoak justizia bila aritu dira ordutik. Bide penaletik aurrena; baina istripu hutsa izan zela argudiatuta, ez zen gidariaren aurkako epaiketa penalik egin.
Horren ondoren, auzibide zibilari ekin zioten -orain amaitu dena-, zeinetan kalte-ordaina eskatzen zioten harrapaketa eragin zuen ibilgailuaren aseguru-etxeari.
