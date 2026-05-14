HAURREN OSASUNA
Urtean % 22 igo dira 14 urtetik beherakoen suizidio-saiakerak Espainian

Pediatriako larrialdietako zerbitzuek ohartarazi dute haurren osasun mentaleko arazoek gorakada handia izan dutela, eta zenbait ospitaletan kasu horiek bikoiztu egin direla azken hamarkada baino gutxiagoan.

Hausnarketa egoeran dagoen adingabe baten irudia. Argazkia: Canva
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilbon bildutako pediatriako larrialdietako espezialistek adierazi dutenez, 14 urtetik beherakoen suizidio-saiakerak % 22ko erritmoan ari dira handitzen urtero, eta haur eta nerabeen osasun mentaleko arazoak etengabe areagotzen ari dira.

Agresibitatearekin lotutako kontsultak % 13 igo dira urtean, eta antsietateari lotutakoak, % 9. Oro har, pediatriako larrialdietako asistentzia-eskaerak % 10 egin du gora urtean.

Adituen esanetan, pediatriako larrialdietan “alerta-egoera” dago, eta haurren gaixotasun-eredua “isilean” ari da aldatzen. Ospitale batzuetan, patologia psikiatrikoagatiko kontsultak bikoiztu egin dira hamar urte baino gutxiagoan.

Kasu horiek larrialdietako jardueraren % 1 inguru diren arren, espezialistek azpimarratu dute denbora, baliabide eta koordinazio handiagoa behar dutela arreta egokirako.

Datu horiek Espainiako Pediatriako Larrialdietako Elkartearen (SEUP) XXX. Urteko Bileran jorratu dira. Bilera Bilbon egiten ari dira larunbatera arte, eta 1.000 profesional baino gehiago eta haurren osasunari eta larrialdi-arretari buruzko 700 lan zientifiko inguru biltzen ditu.

