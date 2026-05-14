Urtean % 22 igo dira 14 urtetik beherakoen suizidio-saiakerak Espainian
Pediatriako larrialdietako zerbitzuek ohartarazi dute haurren osasun mentaleko arazoek gorakada handia izan dutela, eta zenbait ospitaletan kasu horiek bikoiztu egin direla azken hamarkada baino gutxiagoan.
Bilbon bildutako pediatriako larrialdietako espezialistek adierazi dutenez, 14 urtetik beherakoen suizidio-saiakerak % 22ko erritmoan ari dira handitzen urtero, eta haur eta nerabeen osasun mentaleko arazoak etengabe areagotzen ari dira.
Agresibitatearekin lotutako kontsultak % 13 igo dira urtean, eta antsietateari lotutakoak, % 9. Oro har, pediatriako larrialdietako asistentzia-eskaerak % 10 egin du gora urtean.
Adituen esanetan, pediatriako larrialdietan “alerta-egoera” dago, eta haurren gaixotasun-eredua “isilean” ari da aldatzen. Ospitale batzuetan, patologia psikiatrikoagatiko kontsultak bikoiztu egin dira hamar urte baino gutxiagoan.
Kasu horiek larrialdietako jardueraren % 1 inguru diren arren, espezialistek azpimarratu dute denbora, baliabide eta koordinazio handiagoa behar dutela arreta egokirako.
Datu horiek Espainiako Pediatriako Larrialdietako Elkartearen (SEUP) XXX. Urteko Bileran jorratu dira. Bilera Bilbon egiten ari dira larunbatera arte, eta 1.000 profesional baino gehiago eta haurren osasunari eta larrialdi-arretari buruzko 700 lan zientifiko inguru biltzen ditu.
Lizarra ikastolako familiek D ereduko lau ikasgela mantentzea eskatu dute
Guraso talde batek kaleratutako manifestuaren arabera, aurrematrikulen kopuruak ahalbidetzen du datorren ikasturtean D ereduko lau ikasgela izatea HH3n: bi Lizarra ikastolan eta beste bi Remontival ikastetxe publikoan.
Abisu horia ezarriko dute euriteengatik, metro karratuko 60 litro arte pila daitezkeelako 24 orduan
Abisua gaur 21:00etan sartuko da indarrean, eta 24 orduz luzatuko da. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak bigarren abisua ezarriko du gauerako, itsasoa zakar ibiliko delako; izan ere, 3,5 metrorainoko olatuak altxatuko ditu.
Sare kriminal bat desegin dute Euskadin kriptodiruko inbertsio faltsuekin 400.000 eurotik gorako iruzurra egiteagatik
Sare sozialen bidez, biktimak bereganatzen zituen, eta kriptodiru-plataforma faltsuetan inbertitzeko konbentzitzen zituzten. Lau atxilotu daude, eta burua omen dena kartzelan sartu dute.
Auto ilarak izan dira N-1 errepidean, Beasain eta Arama artean, Gasteizerako noranzkoan izandako bi istripuren ondorioz
Lau autoren arteko istripua izan da aurrena, Beasasin eta Ordizia artean, eta autoak erretiratu badituzte ere, horrek eragindako auto-ilaretan txapa-istripu bat izan da, eta egoerak korapilatuta jarraitu du.
125 urte, Orion balearen kantua azkenengoz entzun zenetik
125 urte igaro dira euskal balearen azken alea harrapatu zenetik, Orion. Gaur egun, balea-arrantzaren azken pasarte hura mugarri sinboliko bihurtu da herriarentzat. Xabier Alberdi Itsas Museoaren zuzendari zientifikoak egun hartan gertatutakoa azaldu du, eta Euskal Herrian balea-arrantzuak izan zuen garrantzi historikoa azpimarratu du.
Ratioak jaistea eskatzen duen herri-ekimen legegilea iragarri dute Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformek
Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformen iritzian, ikasgeletan haur kopurua txikitzea ezinbestekoa da arreta hobetzeko, eskola porrota murrizteko eta aniztasunari arreta hobea ziurtatzeko. Hori dela eta, herri-ekimen legegilea aurkeztu nahi dute Nafarroako Foru Parlamentuan, ratioak jaisteko eskatuz. Hezkuntza komunitate osoari lankidetzarako deia egin diote. Hasteko, 7.000 sinadura behar dituzte ekimena ganberara eraman ahal izateko.
EAEk hamar aldiz handitu du gaitasun handiko ikasleen detekzioa azken bost urteotan
2019an 747 ikasle zeuden identifikatuta eta gaur egun 7.327 dira; igoera nabarmen hori eskola publiko zein itunpekoetan ezarritako detekzio goiztiarrerako ereduari esker lortu da.
Nelson David Morenok ukatu egin du Bilbon 73 urteko gizona hil izana
Asteazken honetan hasi da Bilbon 2021eko urriaren 5ean zendu zen gizon baten heriotza argitzeko epaiketa. Akusatua 37ko kartzela-zigorra betetzen ari da dagoeneko, beste krimen batzuengatik. Bost gizonen hilketekin lotu dute, baina, ikertzaileen aburuz, 7 krimenen egile izan daiteke.
Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak “barkamena” eskatu du epaiketako azken unean
Arabako Lurralde Auzitegian egin duten epaiketa epai zain gelditu da asteazken honetan, aldeek euren ondorioak aurkeztu ondoren. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko zigorrak eskatzen dituzte, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik, akusatuak “nahita” hil zuela emakumea eta egoeraz “jakitun” zegoela uste dutelako. Defentsak absoluzioa eskatu du, hilketaren unean, “errealitatetik erabat deskonektatuta” zegoela argudiatuta.