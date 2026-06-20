56 urteko emakume baten bila ari dira Gasteizen
Emakumeak % 80ko desgaitasuna du, 1,35 neurtzen du, azal argia du, eta betaurrekoak daramatza. Andaluzia kalean ikusi dute azkenekoz larunbat honetan.
Ertzaintza Maria Soledad izeneko 56 urteko emakume baten bila ari da Gasteizen. Larunbat honetan desagertu da, ekainak 20, Arabako hiriburuan, SOS Deiaken erakunde laguntzaile den Euskadiko Larrialdietako Boluntario Digitalen @VOSTeuskadi elkarteak jakinarazi duenez.
1,35 metro neurtzen ditu eta gorpuzkera normala du (55-60 kilo). Azal argikoa da, gaztaina-koloreko ile luzea du eta begi marroiak ditu. Betaurreko graduatuak daramatza.
Emakumeak % 80ko desgaitasuna du, eta Gasteizko Andaluzia kalean ikusi dute azken aldiz.
Desagertutako pertsonak aurkitzeko elkarteak eskatu du inork ikusi badu edo desagerpenaren informaziorik badu, Eusko Jaurlaritzako 112 larrialdi-zerbitzuarekin harremanetan jartzeko.
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