Gizon bat atxilotu dute Barakaldon, Poliziarengandik ihesi zihoala bost ibilgailurekin talka egin eta zortzi pertsona zauritu ostean
Polizia iturrien arabera, agenteak berarengana hurbildu ziren, ustez estupefazienteak kontsumitu ostean kotxea gidatzera zihoalako.
Barakaldoko Udaltzaingoak gidari bat atxilotu zuen ostegunean, agenteengandik ihesi zihoala, bost ibilgailurekin talka egin eta zortzi pertsona zauritu ostean.
Polizia iturrien arabera, agenteak berarengana hurbildu ziren, ustez estupefazienteak kontsumitu ostean kotxea gidatzera zihoalako. Hura geldiarazten saiatu zirenean, gidariak abiadura handian ihes egin zuen, polizien aginduei muzin eginez.
Ihesean zihoala, ausarkeriaz ibili zen udalerriko hainbat kaletatik, Retuerto kalearen parean bost ibilgailuren aurka talka egin zuen arte. Ibilgailu horietan zortzi pertsona zihoazen, eta arin zauritu ziren.
Azken talkaren ondoren, autoa geldirik geratu zen, eta, une horretan, agenteek gidaria atera eta geldiarazi ahal izan zuten.
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