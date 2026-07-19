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Cinco Villaseko suteak hobera egin du, baina Petilla Aragoik hustuta jarraitzen du

450 pertsonak dihadute lanean sua itzaltzeko, eta horien artean daude Cordovillako, Zangozako eta Tafallako suhiltzaileak.

Extensión de terreno quemada durante un incendio forestal, en la carretera entre Orés y Luesia, a 18 de julio de 2026, en Las Cinco Villas, Zaragoza, Aragón (España). Los esfuerzos de los medios de extinción han logrado proteger el casco urbano de Luesia de las llamas del incendio forestal iniciado el miércoles en Orés, en la comarca de las Cinco Villas, y que sigue fuera de control, con una estimación provisional a primera hora de la mañana de este sábado de 15.400 hectáreas afectadas en un radio de 60 kilómetros. En las últimas horas se han producido progresiones en los sectores 5 y 1, correspondientes al flanco izquierdo, que han sido propiciadas por el viento y la topografía. El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón, PROCINFO, para un incendio que sigue presentando varios frentes abiertos. Ramón Comet / Europa Press 18 JULIO 2026;INCENDIO FORESTAL 18/7/2026

Erretako lur eremua Oresko errepidean (Aragoi). Argazkia: Europa Press.

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Agentziak | EITB

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Suhiltzaileek lanean dihardute joan den asteazkenean Cinco Villas eskualdean (Aragoi) piztutako sutea kontrolatzeko. Suak aktibo jarraitzen duen arren, egoerak hobera egin du larunbat honetan, eta ez da aurrerapenik izan kaltetutako perimetroan. Hala ere, haizearen ezegonkortasunak egoera zailtzen jarraitzen du.

Gauean lanean egon diren Nafarroako suhiltzaileei 06:00etatik aurrera eman diete erreleboa. Izan ere, 450 langile inguru ari dira bertan lanean, tartean Cordovilla, Zangoza eta Tafallako suhiltzaileak.

Aldi berean, Babes Zibileko teknikariek eta Barne Ministerioko zuzendari nagusi Salva Díezek sutearen bilakaera monitorizatzen jarraitzen dute, eta etengabeko harremana dute sutetik gertu dauden Nafarroako herrietako udal-arduradunekin eta Aragoiko Babes Zibileko zerbitzuekin.

Bitartean, Aragoiko Petillak hustuta jarraitzen du , badaezpada, eta Zangozako foruzainak herrian daude, herrigunea zaintzeko eta sarbideak kontrolatzeko.

 

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