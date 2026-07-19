Cinco Villaseko suteak hobera egin du, baina Petilla Aragoik hustuta jarraitzen du
450 pertsonak dihadute lanean sua itzaltzeko, eta horien artean daude Cordovillako, Zangozako eta Tafallako suhiltzaileak.
Suhiltzaileek lanean dihardute joan den asteazkenean Cinco Villas eskualdean (Aragoi) piztutako sutea kontrolatzeko. Suak aktibo jarraitzen duen arren, egoerak hobera egin du larunbat honetan, eta ez da aurrerapenik izan kaltetutako perimetroan. Hala ere, haizearen ezegonkortasunak egoera zailtzen jarraitzen du.
Gauean lanean egon diren Nafarroako suhiltzaileei 06:00etatik aurrera eman diete erreleboa. Izan ere, 450 langile inguru ari dira bertan lanean, tartean Cordovilla, Zangoza eta Tafallako suhiltzaileak.
Aldi berean, Babes Zibileko teknikariek eta Barne Ministerioko zuzendari nagusi Salva Díezek sutearen bilakaera monitorizatzen jarraitzen dute, eta etengabeko harremana dute sutetik gertu dauden Nafarroako herrietako udal-arduradunekin eta Aragoiko Babes Zibileko zerbitzuekin.
Bitartean, Aragoiko Petillak hustuta jarraitzen du , badaezpada, eta Zangozako foruzainak herrian daude, herrigunea zaintzeko eta sarbideak kontrolatzeko.
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