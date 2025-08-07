GERRA KOMERTZIALA
Trumpen muga-zerga berriak indarrean sartuta, hauspotu egin da gerra komertziala

Gaurtik, oro har, % 15eko muga-zergak ezarriko dira Estatu Batuen merkataritza-bazkide gehienen produktuen gainean, tartean, Europar Batasunekoen gainean. 

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Indarrean dira Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak urtarrilean kargura iritsi zenetik iragarritako muga-zergak.  Joko-arau berriokin, merkataritza gerra hauspotzea eragin du buruzagi errepublikanoak. Aurrerantzean, AEBn % 15eko muga-zerga ezarriko da Europar Batasuneko produktuen gainean izango dute, baina zifra hori % 35era igoko duela mehatxu egin du Trumpek, Europak akordioa betetzen ez badu.

Hala, gaur goizaldetik, Europar Batasunak, Erresuma Batuak, Txinak, Vietnamek, Japoniak, Hego Koreak eta Pakistanek aurrez AEBrekin adostutako zergak ordaindu beharko dituzte. Suitza, Hegoafrika eta Venezuelak, bestalde, Etxe Zuriak alde bakarrez eta akordiorik gabe ezarriko dizkien tasei egingo beharko diete aurre. Trumpen arabera, bere herrialdeak azken urteotan pilatu duen defizita iraultzea da helburua.

Behin eta berriz epe-mugak atzeratu ostean, joan den uztailaren 31n eman zion baiezkoa Trumpek muga-zergen antolamendu berriari. Egun horretan zehaztu zuen ituna erdiestea lortu ez duen herrialdeetako produktuei zenbateko tasa ezarriko dien.

Mexiko eta Kanada dira salbuespenak. Bi herrialde horietan tasak ez dira gaur indarrean sartu: Mexikoren kasuan, negoziazioak 90 egun luzatzea adostu zuten Washingtonekin. Kanadari dagokionez, berriz, bihartik hasiko dira han muga-zerga berriak ordaintzen; % 25etik % 35era igaroko dira.

Brasilen, berriz, atzotik % 50eko muga-zerga ezarrita du Trumpek, Jair Bolsonaro hango presidente ohiaren aurkako auzia “bidegabea” dela iritzita.

% 15eko gutxieneko tasa

Oro har, % 15eko tasa ezarriko die AEBk merkataritza harremana duen herrialde ia guztiei. 40 bat herrialde daude zerrenda horretan, eta Trumpek, zerga berriak zergatik ezarri dituen justifikatzeko, azaldu du horiekin guztiekin orain arte “merkataritza-balantzea negatiboa” izan dela.

Bestalde, “balantzea positiboa” den kasuetan, % 10eko muga-zerga ezarriko du. Alde horretan daude Txile, Kolonbia eta Argentina.

Apirilean aurreneko zerrenda jakitera eman zuenetik, ia kasu gehienetan jaitsi egin ditu kopuruak.

Zerga altuenak

Brasil eta India dira muga-zerga handienak izango dituztenak, % 50ekoak. Atzetik daude, Siria (% 41), Laos (% 40), Birmania (% 40) eta Suitza (% 39).

Txinaren kasuan, aldi baterako akordioa itxi dute Etxe Zuriak eta Pekinek, eta horren arabera, Washingtonek % 145etik % 30era jaitsiko dizkio tasak Txinari, eta, bere aldetik, Txinak % 125etik % 10era jaitsiko dizkio AEBri.

 "Milaka milioi dolar, AEBra bidean”

Muga-zergak indarrean sartu berritan, Trumpek mezua zabaldu du Truth sare sozialeko bere kontuan. “Muga-zergen bidez, milaka milioi dolar Ameriketako Estatu Batuetara bidean dira”, idatzi du. 

Washingtonek Mosku zigortzeko asmoa du, Putinen eta Witkoffen arteko bilera "emankorra" izan dela onartu arren

Zigorra ostiralean bertan ezartzekotan dago Trump. Hala ere, bigarren mailako zigorrak izango lirateke, hau da, hirugarren estatuei aplikatzen zaizkien zeharkako neurriak, Errusiarekin merkataritzan aritzeko inoren asmoa kentzeko. Ildo horretan, Trumpek agindu bat sinatu du Indiako produktuen gainean % 25eko muga-zergak ezartzeko, Errusiako petrolioa erosten du eta. AEBko agintariak Putinekin datorren astean biltzeko asmoa du.

