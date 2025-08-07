Trumpen muga-zerga berriak indarrean sartuta, hauspotu egin da gerra komertziala
Gaurtik, oro har, % 15eko muga-zergak ezarriko dira Estatu Batuen merkataritza-bazkide gehienen produktuen gainean, tartean, Europar Batasunekoen gainean.
Indarrean dira Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak urtarrilean kargura iritsi zenetik iragarritako muga-zergak. Joko-arau berriokin, merkataritza gerra hauspotzea eragin du buruzagi errepublikanoak. Aurrerantzean, AEBn % 15eko muga-zerga ezarriko da Europar Batasuneko produktuen gainean izango dute, baina zifra hori % 35era igoko duela mehatxu egin du Trumpek, Europak akordioa betetzen ez badu.
Hala, gaur goizaldetik, Europar Batasunak, Erresuma Batuak, Txinak, Vietnamek, Japoniak, Hego Koreak eta Pakistanek aurrez AEBrekin adostutako zergak ordaindu beharko dituzte. Suitza, Hegoafrika eta Venezuelak, bestalde, Etxe Zuriak alde bakarrez eta akordiorik gabe ezarriko dizkien tasei egingo beharko diete aurre. Trumpen arabera, bere herrialdeak azken urteotan pilatu duen defizita iraultzea da helburua.
Behin eta berriz epe-mugak atzeratu ostean, joan den uztailaren 31n eman zion baiezkoa Trumpek muga-zergen antolamendu berriari. Egun horretan zehaztu zuen ituna erdiestea lortu ez duen herrialdeetako produktuei zenbateko tasa ezarriko dien.
Mexiko eta Kanada dira salbuespenak. Bi herrialde horietan tasak ez dira gaur indarrean sartu: Mexikoren kasuan, negoziazioak 90 egun luzatzea adostu zuten Washingtonekin. Kanadari dagokionez, berriz, bihartik hasiko dira han muga-zerga berriak ordaintzen; % 25etik % 35era igaroko dira.
Brasilen, berriz, atzotik % 50eko muga-zerga ezarrita du Trumpek, Jair Bolsonaro hango presidente ohiaren aurkako auzia “bidegabea” dela iritzita.
% 15eko gutxieneko tasa
Oro har, % 15eko tasa ezarriko die AEBk merkataritza harremana duen herrialde ia guztiei. 40 bat herrialde daude zerrenda horretan, eta Trumpek, zerga berriak zergatik ezarri dituen justifikatzeko, azaldu du horiekin guztiekin orain arte “merkataritza-balantzea negatiboa” izan dela.
Bestalde, “balantzea positiboa” den kasuetan, % 10eko muga-zerga ezarriko du. Alde horretan daude Txile, Kolonbia eta Argentina.
Apirilean aurreneko zerrenda jakitera eman zuenetik, ia kasu gehienetan jaitsi egin ditu kopuruak.
Zerga altuenak
Brasil eta India dira muga-zerga handienak izango dituztenak, % 50ekoak. Atzetik daude, Siria (% 41), Laos (% 40), Birmania (% 40) eta Suitza (% 39).
Txinaren kasuan, aldi baterako akordioa itxi dute Etxe Zuriak eta Pekinek, eta horren arabera, Washingtonek % 145etik % 30era jaitsiko dizkio tasak Txinari, eta, bere aldetik, Txinak % 125etik % 10era jaitsiko dizkio AEBri.
"Milaka milioi dolar, AEBra bidean”
Muga-zergak indarrean sartu berritan, Trumpek mezua zabaldu du Truth sare sozialeko bere kontuan. “Muga-zergen bidez, milaka milioi dolar Ameriketako Estatu Batuetara bidean dira”, idatzi du.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Netanyahuk Gaza osorik bereganatu eta milioi bat palestinar inguru lekualdatu nahi ditu bost hilabetean
Israelgo lehen ministroak Segurtasun kabinetea bilduko du gaur arratsaldean, Gaza erabat okupatzeko duen asmoaz jarduteko, eta Jerusalem egunkariak dagoeneko xehetu du bileran aztertuko duten proposamenetako bat.
Putin eta Trump datozen egunetan bilduko dira, Kremlinen arabera
AEBko presidenteak, bestalde, esan du azken bileran ez zela "aurrerapauso erabakigarririk" eman, eta adierazi du Errusiak ez duela amore eman.
Albiste izango dira: Trumpen muga-zergak, alertak beroagatik eta Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Washingtonek Mosku zigortzeko asmoa du, Putinen eta Witkoffen arteko bilera "emankorra" izan dela onartu arren
Zigorra ostiralean bertan ezartzekotan dago Trump. Hala ere, bigarren mailako zigorrak izango lirateke, hau da, hirugarren estatuei aplikatzen zaizkien zeharkako neurriak, Errusiarekin merkataritzan aritzeko inoren asmoa kentzeko. Ildo horretan, Trumpek agindu bat sinatu du Indiako produktuen gainean % 25eko muga-zergak ezartzeko, Errusiako petrolioa erosten du eta. AEBko agintariak Putinekin datorren astean biltzeko asmoa du.
Sute ikaragarri batek hildako bat utzi eta 16.000 hektarea kiskali ditu Frantzian
Gainera, bederatzi suhiltzaile zauritu dira, horietako bat larri, eta 13 herritar, horietako bat ere larri. Sua hasi eta hurrengo egunean, lehen zantzuen arabera eskualdeko errepide batean egindako arduragabekeria baten ondorioz, sugarrek aurrera egiten jarraitzen dute, haize bortitzak lagunduta.
Hiroshimako bonbardaketa atomikotik 80 urte, gatazka globalek ilundutako giroan
Japoniako Hiroshimak hirian AEBko Armadak egindako bonbardaketa atomikoaren 80. urteurrena izan da asteazken honetan, gaur egungo gatazken itzalpean eta 'hibakusha' bizirauleen aldarrien artean, arma horiek berriro erabil ez daitezen. Biktimen senideek, 120 herrialde eta eskualdetako politikari nazional eta diplomatikoen ordezkariek parte hartu dute omenaldian.
Trumpek berriz estutu du Europarekin duen gerra komertziala, eta % 35eko muga-zerga ezarriko diola mehatxu egin dio
AEBko presidenteak mehatxu egin dio Europar Batasunari uztailaren amaieran hitzartutako % 15eko tasa % 35era igotzeko, Bruselak AEBn 600.000 milioi dolar inbertitzeko hartatuko konpromisoa bete ezean.
Netanyahuk atzeratu egin du Gaza osorik okupatzeko gaurko deitu duen bilera
Gazaren erabateko okupazioan aurrera egin asmoz, Segurtasun Kabineteak bilera zuen egitekoa astearte honetan. Hala iragarri du Israelgo lehen ministroak, baina, azkenean, hitzordua bertan behera geratu dela baieztatu du Israelgo Haaretz egunkariak jakinarazi duenez.
Kremlinek tentsioa murriztu nahi du Etxe Zuriarekin: "Gerra nuklear batean ezin da irabazlerik egon"
Dmitri Peskov Errusiako presidentearen bozeramaileak gogorarazi du Putin dela atzerri politika markatzen duena eta AEBko buruzagiarentzat baleko solaskide bakarra, Dmitri Medvedevi erreferentzia argia eginez.