Duela 66 urte Antartikan desagertutako zientzialari baten gorpua aurkitu dute
Antartikako George Erregea uharteko glaziar baten atzerakadak agerian utzi du Dennis "Tink" Bellen gorpua. 1959ko uztailaren 26an desagertu zen, Almirantegoko badian lanean ari zela.
Poloniako zientzialari talde batek bere gorpuzkiak aurkitu zituen 200 objektu pertsonal baino gehiagorekin batera, besteak beste, linterna bat, eski-bastoiak, aizto suediar bat, pipa baten ahokoa eta inskripzioak zituen erloju bat.
Bellek Malvina Uharteetako Dependentzien Zerbitzurako (FIDS) lan egiten zuen, British Antarctic Survey-ren (BAS) aurrekaria. Bere gorpua ez zen inoiz berreskuratu.
Gorpuzkiak Londresera bidali zituzten, eta King 's Collegen egindako DNA azterketa batek bere nortasuna berretsi zuen, anaiaren eta arrebaren laginekin alderatuta.
Miguel Uribe senatari kolonbiarra hil egin da ekainean izandako erasoan jasandako zauri larrien ondorioz
Uribek 39 urte zituen, eta eskuineko alderdi bateko senataria zen. Atentatua gertatu zen egunetik Bogotan ospitaleratuta zegoen. Hainbat ebakuntza egin dizkiote, baina sekula ez du egoera kritikoa gainditu.
Anas al Sharif kazetariaren agur-gutuna: "Jakin ezazue Israelek ni hiltzea lortu duela"
"Hitz hauek iristen bazaizkizue, jakin ezazue Israelek ni hiltzea eta nire ahotsa isilaraztea lortu duela", horrela abiatzen da Anas al Sharif Al Jazeerako kazetariak idatzitako agur-gutuna.
Israelek Anas Al-Sharif kazetari ospetsua eta beste erreportari batzuk hil ditu Gazan
Israelgo Armadak hedabideen langileen kanpin-denda baten kontra jo du erasoa, Gaza hirian. Zazpi lagun hil dira, gutxienez. Nazio Batuen Erakundeak salatu zuen "difamazio-kanpaina" bat egiten ari zela Al Jazeerako informatzailearen aurka.
Segurtasun Kontseiluko Europako herrialdeek Gaza okupatzeko plana alde batera uzteko eskatu diote Israeli
Bahituentzat arriskutsua dela ohartarazi dute Erresuma Batuak, Frantziak, Danimarkak, Greziak eta Esloveniak, eta Gazako egoera humanitarioak okerrera egingo lukeela azpimarratu dute.
Gaza Hiriaren aurkako erasoaldia erdialdeko kostaldeko desplazatuen eremuetara zabaldu du Netanyahuk
"Gerra honen amaiera azkartzeko modurik onena da", adierazi du Israelgo lehen ministroak. Gainera, Gazan goseterik ez dagoela eta guztia "distortsio kanpaina bat" dela esan du.
Chikungunya agerraldia Txinan: 7.000 kasutik gora hego-ekialdean
Chikungunya kasuek gora egin dute nabarmen Txinan, eta 7.000 baino gehiago dira jada. Agintariek berehala hartu dituzte neurriak, eta Foshan hiria fumigatu dute. Covid-19aren pandemia garaia ekarri dute gogora.
Gutxienez 200 pertsona atxilotu dituzte Londresen, Palestine Action taldearen aldeko manifestazio batean
Palestine Action taldea legez "erakunde terrorista" gisa sailkatuta dago Erresuma Batuan uztailetik, bertako aireko armadaren base militar batean bi hegazkin bandalizatu ondoren.
Nagasakik minutu bateko isilunearekin gogoratu ditu bonba atomikoaren biktimak, 80 urte geroago
Minutu bateko isilunea egin dute Nagasakin, AEBk bonba nuklearra jaurti zuenetik 80 urte bete direla gogora ekartzeko. 74.000 hildako utzi zituen, Hiroshiman 140.000 pertsona hil eta hiru egunera. Agintari nipondarrek eta bizirik atera zirenek izugarrikerietatik ikasteko eta 1945eko abuztuaren 9ko oroitzapen tragikoa gogoan izateko eskatu dute.
Kiev aintzat izan gabe hartutako erabakiak jaiotzerako "hilda" daudela esan du Zelenskik
Trumpek eta Putinek Ukrainako gerraren amaierari buruz hitz egiteko iragarritako goi-bileran egotea eskatu du Zelenskik, baita Europaren parte-hartzea ere.