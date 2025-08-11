Aurkikuntza
Duela 66 urte Antartikan desagertutako zientzialari baten gorpua aurkitu dute

Gorpuzkiak Dennis "Tink" Bell meteorologoarenak dira, 1959an pitzadura glaziar batera erori zen 25 urteko britainiar meteorologoarenak.
Dennis Bell (ezkerrean) lankideekin eta Antartikan lan egiten lagundu zieten txakurrekin, 1959ko neguaren erdialdera, Admiralty Bay Base-n. Argazkia: British Antartic Survey.

author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Antartikako George Erregea uharteko glaziar baten atzerakadak agerian utzi du Dennis "Tink" Bellen gorpua. 1959ko uztailaren 26an desagertu zen, Almirantegoko badian lanean ari zela.

Poloniako zientzialari talde batek bere gorpuzkiak aurkitu zituen 200 objektu pertsonal baino gehiagorekin batera, besteak beste, linterna bat, eski-bastoiak, aizto suediar bat, pipa baten ahokoa eta inskripzioak zituen erloju bat.

Bellek Malvina Uharteetako Dependentzien Zerbitzurako (FIDS) lan egiten zuen, British Antarctic Survey-ren (BAS) aurrekaria. Bere gorpua ez zen inoiz berreskuratu.

Gorpuzkiak Londresera bidali zituzten, eta King 's Collegen egindako DNA azterketa batek bere nortasuna berretsi zuen, anaiaren eta arrebaren laginekin alderatuta.

