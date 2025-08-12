ERABAKIA
EBk negoziazioetan Ukrainak duen papera aldarrikatu du eta Errusia ohartarazi du, Hungariak sinatu ez duen mezu batean

"Ukrainako herritarrek beren etorkizuna erabakitzeko askatasuna izan behar dute. Ukrainako bake-bidea ezin da Ukraina gabe erabaki", ohartarazi dute, eta su-etena ezinbestekoa dela edozein aurrerapauso egiteko.

Costa, Zelenski eta Von der Leyen. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko kide diren 27 herrialdeetatik 26etako gobernuek (Hungaria kenduta, guztiek) sinatu dute Donald Trump AEBko presidentearen bake ekimena babesten duen mezua, baina ohartarazi dute ukrainarrak direla "norako propioa aukeratzeko eskubidea" dutenak eta Errusiaren aurkako zigorrak aldarrikatzen dituztenak.

Europako Kontseiluko buruzagi gehienek "bake justu eta iraunkor" baten alde egin dute oharrean, etorkizuneko edozein akordiok "independentzia, subiranotasun eta lurralde-osotasunaren printzipioak" errespetatu behar dituela eta "nazioarteko mugak indarren bidez ezin direla aldatu" premisa kontuan hartuta, errusiarren inbasioari aipamen argia eginez.

Joan den astean, Trumpek esan zuen bi aldeen artean lurralde trukea egiteko aukera zegoela, Vladimir Putin Errusiako presidentearekin bilera bat egiteko bezperan. Europako buruzagiek ez dute bilera hori zuzenean aipatu astearte honetan zabaldutako komunikatuan.

"Ukrainako herritarrek beren etorkizuna erabakitzeko askatasuna izan behar dute. Ukrainako bake-bidea ezin da Ukraina gabe erabaki", ohartarazi dute, eta su-etena ezinbestekoa dela ildo horretan edozein aurrerapauso egiteko.

Ukrainarentzat helmuga politiko argienetako bat Europar Batasunean integratzea da, eta 26 gobernu sinatzaileek azpimarratu dute herrialdea "babesten" jarraituko dutela, nahiz eta azken hilabeteetan Viktor Orban Hungariako lehen ministroak mesfidantzak agertu dituen, uste baitu atxikimenduak blokearen egonkortasuna arriskuan jarriko lukeela.

Ordura arte, EBk "babes politikoa, finantzarioa, ekonomikoa, humanitarioa eta diplomatikoa ematen jarraituko du", Ukrainak "bere burua defendatzeko eskubidea" erabil dezan erasoaren aurrean, "Errusiako Federazioaren aurkako neurri murriztaileak betetzen eta ezartzen jarraituko duen bezala".

"Bere kabuz modu eraginkorrean defendatzeko gai den Ukraina etorkizuneko segurtasun-zirriborroen zati integral bat da", nabarmendu dute Europako buruzagiek, eremu horretan estatu kide "batzuek" har ditzaketen politikak onartuz eta "errespetatuz".

