EBk negoziazioetan Ukrainak duen papera aldarrikatu du eta Errusia ohartarazi du, Hungariak sinatu ez duen mezu batean
"Ukrainako herritarrek beren etorkizuna erabakitzeko askatasuna izan behar dute. Ukrainako bake-bidea ezin da Ukraina gabe erabaki", ohartarazi dute, eta su-etena ezinbestekoa dela edozein aurrerapauso egiteko.
Europar Batasuneko kide diren 27 herrialdeetatik 26etako gobernuek (Hungaria kenduta, guztiek) sinatu dute Donald Trump AEBko presidentearen bake ekimena babesten duen mezua, baina ohartarazi dute ukrainarrak direla "norako propioa aukeratzeko eskubidea" dutenak eta Errusiaren aurkako zigorrak aldarrikatzen dituztenak.
Europako Kontseiluko buruzagi gehienek "bake justu eta iraunkor" baten alde egin dute oharrean, etorkizuneko edozein akordiok "independentzia, subiranotasun eta lurralde-osotasunaren printzipioak" errespetatu behar dituela eta "nazioarteko mugak indarren bidez ezin direla aldatu" premisa kontuan hartuta, errusiarren inbasioari aipamen argia eginez.
Joan den astean, Trumpek esan zuen bi aldeen artean lurralde trukea egiteko aukera zegoela, Vladimir Putin Errusiako presidentearekin bilera bat egiteko bezperan. Europako buruzagiek ez dute bilera hori zuzenean aipatu astearte honetan zabaldutako komunikatuan.
Ukrainarentzat helmuga politiko argienetako bat Europar Batasunean integratzea da, eta 26 gobernu sinatzaileek azpimarratu dute herrialdea "babesten" jarraituko dutela, nahiz eta azken hilabeteetan Viktor Orban Hungariako lehen ministroak mesfidantzak agertu dituen, uste baitu atxikimenduak blokearen egonkortasuna arriskuan jarriko lukeela.
Ordura arte, EBk "babes politikoa, finantzarioa, ekonomikoa, humanitarioa eta diplomatikoa ematen jarraituko du", Ukrainak "bere burua defendatzeko eskubidea" erabil dezan erasoaren aurrean, "Errusiako Federazioaren aurkako neurri murriztaileak betetzen eta ezartzen jarraituko duen bezala".
"Bere kabuz modu eraginkorrean defendatzeko gai den Ukraina etorkizuneko segurtasun-zirriborroen zati integral bat da", nabarmendu dute Europako buruzagiek, eremu horretan estatu kide "batzuek" har ditzaketen politikak onartuz eta "errespetatuz".
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Trumpek beste 90 egunez luzatu ditu Txinarako muga-zergak
Txinako Merkataritza Ministerioak baieztatu duenez, Trumpen agindu exekutiboa baino apur bat lehenago, AEBren "ahaleginak" espero zituen "berdintasunean, errespetuan eta elkarrekiko onuran oinarritutako emaitza positiboa" lortzeko.
Trumpek Armada zabalduko du Washingtonen, eta Poliziaren kontrola bereganatu du
Agintari errepublikanoak krimenengatik kontroletik kanpo dagoen hiriburu baten irudia marraztu du Etxe Zurian egindako agerraldian. Hilketak "munduko okerrenak" diren lekuetan, Bogotan eta Mexiko Hirian, esaterako, baino askoz gehiago direla adierazi du.
Duela 66 urte Antartikan desagertutako zientzialari baten gorpua aurkitu dute
Gorpuzkiak Dennis "Tink" Bell meteorologoarenak dira, 1959an pitzadura glaziar batera erori zen 25 urteko britainiar meteorologoarenak.
Miguel Uribe senatari kolonbiarra hil egin da ekainean izandako erasoan jasandako zauri larrien ondorioz
Uribek 39 urte zituen, eta eskuineko alderdi bateko senataria zen. Atentatua gertatu zen egunetik Bogotan ospitaleratuta zegoen. Hainbat ebakuntza egin dizkiote, baina sekula ez du egoera kritikoa gainditu.
Anas al Sharif kazetariaren agur-gutuna: "Jakin ezazue Israelek ni hiltzea lortu duela"
"Hitz hauek iristen bazaizkizue, jakin ezazue Israelek ni hiltzea eta nire ahotsa isilaraztea lortu duela", horrela abiatzen da Anas al Sharif Al Jazeerako kazetariak idatzitako agur-gutuna.
Israelek Anas Al-Sharif kazetari ospetsua eta beste erreportari batzuk hil ditu Gazan
Israelgo Armadak hedabideen langileen kanpin-denda baten kontra jo du erasoa, Gaza hirian. Zazpi lagun hil dira, gutxienez. Nazio Batuen Erakundeak salatu zuen "difamazio-kanpaina" bat egiten ari zela Al Jazeerako informatzailearen aurka.
Segurtasun Kontseiluko Europako herrialdeek Gaza okupatzeko plana alde batera uzteko eskatu diote Israeli
Bahituentzat arriskutsua dela ohartarazi dute Erresuma Batuak, Frantziak, Danimarkak, Greziak eta Esloveniak, eta Gazako egoera humanitarioak okerrera egingo lukeela azpimarratu dute.
Gaza Hiriaren aurkako erasoaldia erdialdeko kostaldeko desplazatuen eremuetara zabaldu du Netanyahuk
"Gerra honen amaiera azkartzeko modurik onena da", adierazi du Israelgo lehen ministroak. Gainera, Gazan goseterik ez dagoela eta guztia "distortsio kanpaina bat" dela esan du.
Chikungunya agerraldia Txinan: 7.000 kasutik gora hego-ekialdean
Chikungunya kasuek gora egin dute nabarmen Txinan, eta 7.000 baino gehiago dira jada. Agintariek berehala hartu dituzte neurriak, eta Foshan hiria fumigatu dute. Covid-19aren pandemia garaia ekarri dute gogora.