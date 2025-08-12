Trumpek beste 90 egunez luzatu ditu Txinarako muga-zergak
Donald Trump AEBko presidenteak agindu exekutibo bat sinatu du Txinarentzako muga-zergak beste 90 egunez luzatzeko, bi superpotentzien arteko negoziazioek jarraitzen duten bitartean.
Uztailaren amaieran Stockholmen (Suedia) Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko azken negoziazioaren ostean espero den emaitza da muga-zergen luzapen berria.
Txinako Merkataritza Ministerioak baieztatu duenez, Trumpen agindu exekutiboa baino apur bat lehenago, AEBren "ahaleginak" espero zituen "berdintasunean, errespetuan eta elkarrekiko onuran oinarritutako emaitza positiboa" lortzeko.
Trumpek piztutako gerra komertzialaren barruan, AEBk apirilean % 145eko muga-zergak ezarri zizkien Txinako produktuei, eta Txinak, berriz, % 125era igo zituen AEBko inportazioak.
Maiatzean, bi aldeek kargak murriztea adostu zuten Genevan (Washingtonek % 30era jaitsi zituen eta Pekinek % 10era), eta 90 eguneko atzerapena adostu zuten, abuztuaren 12an amaitzen zena.
Genevan lehen bilera egin eta Trumpen eta Xi Jinpingen arteko deiaren ostean, bi aldeetako negoziatzaileek Londresen egin zuten hitzordua, eta Txinak AEBra lur arraroak esportatzea onartu zuen, Pekinen gaineko "neurri murriztaileak" bertan behera utzita.
Negoziatzaileak hirugarren aldiz izan ziren Stockholmen joan den hilean, eta handik negoziazioetan epea luzatzeko borondatea adierazi zuten, baina iragarpen hori ez da oraingoz baieztatu.
Bien bitartean, Trumpek soja erosketak laukoiztu ditzala eskatu zion igandean Txinari, eta hori epea luzatzeko baldintzatzat jo zuten zenbait analistak.
Azken egunotan, Pekinek Errusiatik petrolioa inportatu izana ere zigortu du, Kremlinek Ukrainako gerra geldiarazteari uko egin diolako, eta horrek negoziazioak etetea eragingo lukeelako.
Asiako herrialdeak gainerako kide komertzialekin harreman normalak izateko eskubidea defendatzen du, eta Trumpen presioa errefusatzen du, ostiralean Putinekin Alaskan bilera historikoa egingo baitu potentzia handien arteko ika-miken egoera zehazteko.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Trumpek Armada zabalduko du Washingtonen, eta Poliziaren kontrola bereganatu du
Agintari errepublikanoak krimenengatik kontroletik kanpo dagoen hiriburu baten irudia marraztu du Etxe Zurian egindako agerraldian. Hilketak "munduko okerrenak" diren lekuetan, Bogotan eta Mexiko Hirian, esaterako, baino askoz gehiago direla adierazi du.
Duela 66 urte Antartikan desagertutako zientzialari baten gorpua aurkitu dute
Gorpuzkiak Dennis "Tink" Bell meteorologoarenak dira, 1959an pitzadura glaziar batera erori zen 25 urteko britainiar meteorologoarenak.
Miguel Uribe senatari kolonbiarra hil egin da ekainean izandako erasoan jasandako zauri larrien ondorioz
Uribek 39 urte zituen, eta eskuineko alderdi bateko senataria zen. Atentatua gertatu zen egunetik Bogotan ospitaleratuta zegoen. Hainbat ebakuntza egin dizkiote, baina sekula ez du egoera kritikoa gainditu.
Anas al Sharif kazetariaren agur-gutuna: "Jakin ezazue Israelek ni hiltzea lortu duela"
"Hitz hauek iristen bazaizkizue, jakin ezazue Israelek ni hiltzea eta nire ahotsa isilaraztea lortu duela", horrela abiatzen da Anas al Sharif Al Jazeerako kazetariak idatzitako agur-gutuna.
Israelek Anas Al-Sharif kazetari ospetsua eta beste erreportari batzuk hil ditu Gazan
Israelgo Armadak hedabideen langileen kanpin-denda baten kontra jo du erasoa, Gaza hirian. Zazpi lagun hil dira, gutxienez. Nazio Batuen Erakundeak salatu zuen "difamazio-kanpaina" bat egiten ari zela Al Jazeerako informatzailearen aurka.
Segurtasun Kontseiluko Europako herrialdeek Gaza okupatzeko plana alde batera uzteko eskatu diote Israeli
Bahituentzat arriskutsua dela ohartarazi dute Erresuma Batuak, Frantziak, Danimarkak, Greziak eta Esloveniak, eta Gazako egoera humanitarioak okerrera egingo lukeela azpimarratu dute.
Gaza Hiriaren aurkako erasoaldia erdialdeko kostaldeko desplazatuen eremuetara zabaldu du Netanyahuk
"Gerra honen amaiera azkartzeko modurik onena da", adierazi du Israelgo lehen ministroak. Gainera, Gazan goseterik ez dagoela eta guztia "distortsio kanpaina bat" dela esan du.
Chikungunya agerraldia Txinan: 7.000 kasutik gora hego-ekialdean
Chikungunya kasuek gora egin dute nabarmen Txinan, eta 7.000 baino gehiago dira jada. Agintariek berehala hartu dituzte neurriak, eta Foshan hiria fumigatu dute. Covid-19aren pandemia garaia ekarri dute gogora.
Gutxienez 200 pertsona atxilotu dituzte Londresen, Palestine Action taldearen aldeko manifestazio batean
Palestine Action taldea legez "erakunde terrorista" gisa sailkatuta dago Erresuma Batuan uztailetik, bertako aireko armadaren base militar batean bi hegazkin bandalizatu ondoren.