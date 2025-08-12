MUGA-ZERGAK
Trumpek beste 90 egunez luzatu ditu Txinarako muga-zergak

Txinako Merkataritza Ministerioak baieztatu duenez, Trumpen agindu exekutiboa baino apur bat lehenago, AEBren "ahaleginak" espero zituen "berdintasunean, errespetuan eta elkarrekiko onuran oinarritutako emaitza positiboa" lortzeko.
WASHINGTON (United States), 11/08/2025.- US President Donald Trump (C) with US Defence Secretary Pete Hegseth (L) and US Attorney General Pam Bondi (R) addresses the media in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House, Washington, DC, USA, 11 August 2025. President Trump is due to announce the deployment of the National Guard in Washington DC as part of a crime reduction strategy. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
Donald Trump. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak agindu exekutibo bat sinatu du Txinarentzako muga-zergak beste 90 egunez luzatzeko, bi superpotentzien arteko negoziazioek jarraitzen duten bitartean.

Uztailaren amaieran Stockholmen (Suedia) Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko azken negoziazioaren ostean espero den emaitza da muga-zergen luzapen berria.

Txinako Merkataritza Ministerioak baieztatu duenez, Trumpen agindu exekutiboa baino apur bat lehenago, AEBren "ahaleginak" espero zituen "berdintasunean, errespetuan eta elkarrekiko onuran oinarritutako emaitza positiboa" lortzeko.

Trumpek piztutako gerra komertzialaren barruan, AEBk apirilean % 145eko muga-zergak ezarri zizkien Txinako produktuei, eta Txinak, berriz, % 125era igo zituen AEBko inportazioak.

Maiatzean, bi aldeek kargak murriztea adostu zuten Genevan (Washingtonek % 30era jaitsi zituen eta Pekinek % 10era), eta 90 eguneko atzerapena adostu zuten, abuztuaren 12an amaitzen zena.

Genevan lehen bilera egin eta Trumpen eta Xi Jinpingen arteko deiaren ostean, bi aldeetako negoziatzaileek Londresen egin zuten hitzordua, eta Txinak AEBra lur arraroak esportatzea onartu zuen, Pekinen gaineko "neurri murriztaileak" bertan behera utzita.

Negoziatzaileak hirugarren aldiz izan ziren Stockholmen joan den hilean, eta handik negoziazioetan epea luzatzeko borondatea adierazi zuten, baina iragarpen hori ez da oraingoz baieztatu.

Bien bitartean, Trumpek soja erosketak laukoiztu ditzala eskatu zion igandean Txinari, eta hori epea luzatzeko baldintzatzat jo zuten zenbait analistak.

Azken egunotan, Pekinek Errusiatik petrolioa inportatu izana ere zigortu du, Kremlinek Ukrainako gerra geldiarazteari uko egin diolako, eta horrek negoziazioak etetea eragingo lukeelako.

Asiako herrialdeak gainerako kide komertzialekin harreman normalak izateko eskubidea defendatzen du, eta Trumpen presioa errefusatzen du, ostiralean Putinekin Alaskan bilera historikoa egingo baitu potentzia handien arteko ika-miken egoera zehazteko. 

