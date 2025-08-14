Trump Putinengana hurbiltzen saiatuko da Alaskan, Ukrainari buruzko konpromiso irmorik hartu gabe
Ostiraleko bilera (19:30 GMT orduan izango dena, Euskal Herriko 21:30ean) zalantzaz inguratuta dator: Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak ez du parte hartuko eta su-eten edo bake-prozesu baterako aurrerapauso gutxi espero dira.
Donald Trumpen eta Vladimir Putinen arteko goi-bilera espero da Alaskan ostiralean (19:30 GMT orduan izango da, Euskal Herriko 21:30ean). Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik lehen aurrez aurrekoa izango da, eta ziurgabetasuna nagusitu da, Ukrainako gatazka amaitzeko moduari buruzko zehaztasunik ez dagoelako eta estatubatuarrak errusiarraren hitza ontzat hartzeko joera duelako.
Elmendorf-Richardson izeneko base militarra izango da topalekua, baina Etxe Zuriaren arabera, oraingoan Putinek egin du lehen urratsa, eta ostiralean Beringeko itsasartea zeharkatuko du, Errusiako kolonia zaharrean egingo den topaketa historikorako.
"Presidenteak bilera hori Putin presidenteak eskatuta egitea adostu du, eta Trumpentzako bileraren helburua da gerra honi amaiera emateko modua hobeto ulertzea", esan zuen asteartean Karoline Leavitt Etxe Zuriko bozeramaileak. Bozeramaileak azaldu zuenez, bilera "entzuteko ariketa" izango da, eta horrela, aukera gutxi dago ezer lortzeko, are gehiago Volodimir Zelenski Ukrainako presidentea ez baita bertan izango.
Asteazken honetan, Trumpek esan zuen bilera horrek "non gauden ikusteko" balioko duela, eta, bilera ondo badoa, "segundo azkar bat" izango dela, Ukrainarako su-eten eta bake-prozesu baten inguruko emaitza argiak izan daitezkeelako.
Alaskan (1867ra arte Errusiako lurraldea izan zen) ostiralean egingo den goi-bilerara iristeko, Trumpek ia dozena erdi bat aldiz bidali du Steve Witkoff bere ordezkaria Putinekin biltzera. Ordu luzeak eman ditu berarekin, eta borondate ona erakutsi du, hala nola Errusian atxilotutako preso estatubatuarrak askatzea.
Trump Putin irakurtzeko duen gaitasunaz fidatuta iritsiko da Alaskara, MAGA mugimenduko zenbait alderditan begi onez ikusten duten KGBko agente ohia. "Ziurrenik lehen bi minutuetan jakingo dut akordioa lor daitekeen ala ez", esan zuen astelehenean agintariak.
Trumpen konfiantza hori ez dator bat Europako kideek uste dutenarekin; izan ere, asteazkenean "larrialdiko" bilera bat egin zuten Zelenskirekin, Putinen aurrean ukrainarren interesak defendatzeko jarrerak sendotzeko, hala nola, Ukrainak lurralde-kontzesio guztiak onartzeko beharra.
Urtarrilean boterera iritsi zenetik, Putinen hitzari Zelenskirenari baino pisu handiagoa ematetik (otsailaren amaieran Bulego Obalean gertakari larri bat izan zuen, eta bake negoziazioan "hitzik" ez zuela esan zion) errusiarraren hitzari pazientzia galtzen ari dela esatera igaro da Trump, "txorakeria" asko esaten baititu eta "ondorio oso serioei" aurre egin behar baitie Ukrainako hiriak bonbardatzeari uzten ez badio.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
UEFA, Israelen aurka: "Utzi haurrak hiltzeari, utzi zibilak hiltzeari"
Bi haur errefuxiatu palestinar Paris Saint-Germain eta Tottenham taldeen arteko UEFAko Superkopako finalean izan dira, Aleksander Ceferin UEFAko presidentearekin batera.
Aitor Zabalgogeazkoa (MSF): "Gazako janari banaketa sistema berria basakeria bat da"
Aitor Zabalgogeazkoak zortzi aste egin ditu Gazan Mugarik Gabeko Medikuak erakundearen larrialdietako koordinatzaile bezala lan eginez. Bere hitzetan, 22 hilabeteren ostean, "jendeak esperantza galdu du eta gosetea gero eta handiagoa da". Zabalgogeaskoak gertutik bizi izan du Israelek eta AEBk babesten duten janari banaketa puntuetan gertatzen dena. "Egunero egoten dira hildakoak eta zaurituak" eta askok buruan eta bularrean jasotzen dituztela tiroak adierazi du "Gaur Egun" albistegian egindako elkarrizketan.
Hogeita hamar bat kazetarik protesta egin dute Tel Aviven kazetari gazatarren hilketaren aurka
"Utzi Gazan kazetariak hiltzeari", irakur zitekeen, ingelesez, arabieraz eta hebreeraz idatzitako pankarta batean. Kazetariak ordu erdiz egon dira bilduta Israelgo Kazetarien Elkarte Nazionalaren egoitzaren atarian isiltasunean.
Gutxienez 26 pertsona hil dira Lampedusako kostaldean, ontzi bat hondoratuta
Desagertuen bila jarraitzen dute; izan ere, 95 bat migratzaile zihoazen goizaldean Tripolitik (Libia) abiatu diren bi ontzitan. Horietako batean ura sartzen hasi da, eta, ondorioz, pertsonak bestean ontziratu dira. 60 inguru erreskatatu dituzte.
Aitor Zabalgogeazkoa Gazatik itzuli berri da eta Zerrendako egoera "inoiz baino okerragoa" dela uste du
Bilbon komunikabideekin egindako topaketa batean, 2012ra arte Mugarik Gabeko Medikuak erakundeko zuzendari nagusi izan denak eta gaur egun larrialdietako koordinatzailea den Aitor Zabalgogeazkoak Gazan eman dituen azken zortzi asteak deskribatu ditu. Gaur gauean, "Gaur Egun" albistegian elkarrizketa egingo diote, Gazako Zerrendan bizi den egoera azaldu dezan.
Europako buruzagiek su-etena eskatu diote Trumpi, ostiralean Putinekin Alaskan egingo duen bileraren abiapuntu gisa
Macronen arabera, AEBko presidenteak bideokonferentziaz baieztatu die NATO ez dela Ukrainaren segurtasun bermeetan inplikatuta egongo. Gainera, Frantziako presidenteak azaldu du Trumpek bermatu diela Zelenskik bakarrik negoziatuko dituela Ukrainak Errusiari lagako omen dizkion lurraldeak.
Netanyahuren aurkako epaiketari azaroaren 2an helduko diote berriro, hainbat saio bertan behera geratu ostean
Israelgo lehen ministroak, funtzionario-eroskeria, iruzur eta konfiantza-abusu delituak leporatuta, astean hiru aldiz agerraldia beharko du data horretatik aurrera. Netanyahu Israelen historian jardunean dagoela epaitzen duten lehen gobernuburua da.
EBk negoziazioetan Ukrainak duen papera aldarrikatu du eta Errusia ohartarazi du, Hungariak sinatu ez duen mezu batean
"Ukrainako herritarrek beren etorkizuna erabakitzeko askatasuna izan behar dute. Ukrainako bake-bidea ezin da Ukraina gabe erabaki", ohartarazi dute, eta su-etena ezinbestekoa dela edozein aurrerapauso egiteko.
Trumpek beste 90 egunez luzatu ditu Txinarako muga-zergak
Txinako Merkataritza Ministerioak baieztatu duenez, Trumpen agindu exekutiboa baino apur bat lehenago, AEBren "ahaleginak" espero zituen "berdintasunean, errespetuan eta elkarrekiko onuran oinarritutako emaitza positiboa" lortzeko.