Trump Putinengana hurbiltzen saiatuko da Alaskan, Ukrainari buruzko konpromiso irmorik hartu gabe

Ostiraleko bilera (19:30 GMT orduan izango dena, Euskal Herriko 21:30ean) zalantzaz inguratuta dator: Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak ez du parte hartuko eta su-eten edo bake-prozesu baterako aurrerapauso gutxi espero dira.

MOSCOW (Russian Federation), 13/08/2025.- A t-shirt featuring portraits of Russian President Putin (R) and US President Trump (L) is on display for sale at a souvenir market in Moscow, Russia, 13 August 2025. A meeting in Alaska, USA of Putin and Trump is scheduled for 15 August 2025. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trumpen eta Vladimir Putinen arteko goi-bilera espero da Alaskan ostiralean (19:30 GMT orduan izango da, Euskal Herriko 21:30ean). Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik lehen aurrez aurrekoa izango da, eta ziurgabetasuna nagusitu da, Ukrainako gatazka amaitzeko moduari buruzko zehaztasunik ez dagoelako eta estatubatuarrak errusiarraren hitza ontzat hartzeko joera duelako.

Elmendorf-Richardson izeneko base militarra izango da topalekua, baina Etxe Zuriaren arabera, oraingoan Putinek egin du lehen urratsa, eta ostiralean Beringeko itsasartea zeharkatuko du, Errusiako kolonia zaharrean egingo den topaketa historikorako.

"Presidenteak bilera hori Putin presidenteak eskatuta egitea adostu du, eta Trumpentzako bileraren helburua da gerra honi amaiera emateko modua hobeto ulertzea", esan zuen asteartean Karoline Leavitt Etxe Zuriko bozeramaileak. Bozeramaileak azaldu zuenez, bilera "entzuteko ariketa" izango da, eta horrela, aukera gutxi dago ezer lortzeko, are gehiago Volodimir Zelenski Ukrainako presidentea ez baita bertan izango.

Asteazken honetan, Trumpek esan zuen bilera horrek "non gauden ikusteko" balioko duela, eta, bilera ondo badoa, "segundo azkar bat" izango dela, Ukrainarako su-eten eta bake-prozesu baten inguruko emaitza argiak izan daitezkeelako.

Alaskan (1867ra arte Errusiako lurraldea izan zen) ostiralean egingo den goi-bilerara iristeko, Trumpek ia dozena erdi bat aldiz bidali du Steve Witkoff bere ordezkaria Putinekin biltzera. Ordu luzeak eman ditu berarekin, eta borondate ona erakutsi du, hala nola Errusian atxilotutako preso estatubatuarrak askatzea.

Trump Putin irakurtzeko duen gaitasunaz fidatuta iritsiko da Alaskara, MAGA mugimenduko zenbait alderditan begi onez ikusten duten KGBko agente ohia. "Ziurrenik lehen bi minutuetan jakingo dut akordioa lor daitekeen ala ez", esan zuen astelehenean agintariak.

Trumpen konfiantza hori ez dator bat Europako kideek uste dutenarekin; izan ere, asteazkenean "larrialdiko" bilera bat egin zuten Zelenskirekin, Putinen aurrean ukrainarren interesak defendatzeko jarrerak sendotzeko, hala nola, Ukrainak lurralde-kontzesio guztiak onartzeko beharra.

Urtarrilean boterera iritsi zenetik, Putinen hitzari Zelenskirenari baino pisu handiagoa ematetik (otsailaren amaieran Bulego Obalean gertakari larri bat izan zuen, eta bake negoziazioan "hitzik" ez zuela esan zion) errusiarraren hitzari pazientzia galtzen ari dela esatera igaro da Trump, "txorakeria" asko esaten baititu eta "ondorio oso serioei" aurre egin behar baitie Ukrainako hiriak bonbardatzeari uzten ez badio.

