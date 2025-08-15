Ben Gvir israelgo ministro ultranazionalistak Marwan Barghouti buruzagi palestinarra bisitatu du espetxean mehatxatzeko
"Ez duzue irabaziko", ohartarazi dio Ben Gvirrek 2002tik kartzelan dagoen Barghoutiri, Israelgo auzitegi batek Bigarren Intifadan bost hilketatan parte hartzeagatik zigortu ostean. "Israelgo nazioarekin sartzen dena, gure seme-alabak eta gure emakumeak hiltzen dituena, lurretik ezabatuko dugu", erantsi du Israelgo ministro polemikoak.
Trumpen zein aurpegi ikusiko dugu Putinekin? Hori izango da hitzorduaren gakoetako bat
Donald Trump Vladimir Putinekin bilduko da gaur Alaskan, zalantzaz beteriko bilera batean: AEBko presidenteak buruzagi errusiarra kritikatzea saihestu du iraganean, eta diskurtsoa gogortu du azken hilabeteetan, baina zalantzan dago irmotasun horri eutsiko dion edo Moskurekiko hurbilketa bilatuko duen.
Plastikoen kutsaduraren aurkako nazioarteko itunaren negoziazioek porrot egin dute
Genevan hamar eguneko bileren ondoren, NBEko herrialdeek ez dute adostasunik lortu, baina elkarrizketa prozesua ez eteteko eskatu dute.
Trumpek eta Putinek bilera egingo dute ostiral honetan Alaskan, Ukrainan su-etena lortzeko asmoz
AEBko presidenteak esan du % 25eko aukera dagoela bilerak arrakastarik ez izateko; Kremlinak, berriz, ohartarazi du ez dela aurreikusten akordio formalik sinatzea. Aurrerapenik ezean, Moskuren aurka zigor berriak ezarriko dituela ziurtatu du Trumpek.
Ia 40 pertsona hil dira Kaxmirren izandako uholdeetan, Indian
Gutxienez 38 pertsona hil eta 100 zauritu dira Indiako Jammu eta Kaxmir estatuan izandako euri-jasek eragindako uholdeetan. Erreskate talde ugari mobilizatu dira hondakinen artean harrapatuta egon daitezkeen edo korronteak eraman dituen biktimak aurkitzeko. Gunerik kaltetuenetako bat Chositi izan da. Ur-uholdeek kalteak eragin dituzte etxebizitzetan eta ibilgailuetan. Era berean, uholdeek suntsitu egin dituzte Kishtwar barrutiko Machail Mata santutegia urtero bisitatzen duten erromesentzako kanpin-dendetan jarritako aldi baterako sukaldeak.
Palestinako Aginte Nazionalak nazioarteko laguntza eskatu du Zisjordania hautsiko lukeen proiektuaren aurrean
Benjamin Netanyahuk "Israel Handiari" buruz berriki egindako adierazpenak berresten du plan horrek. Zisjordaniaz eta Gazako Zerrendaz gain, Egipto eta Jordaniako lurraldeen zati bat barne hartuko lituzke, besteak beste.
UEFA, Israelen aurka: "Utzi haurrak hiltzeari, utzi zibilak hiltzeari"
Bi haur errefuxiatu palestinar Paris Saint-Germain eta Tottenham taldeen arteko UEFAko Superkopako finalean izan dira, Aleksander Ceferin UEFAko presidentearekin batera.
Trump Putinengana hurbiltzen saiatuko da Alaskan, Ukrainari buruzko konpromiso irmorik hartu gabe
Ostiraleko bileran (19:30 GMT orduan izango dena, Euskal Herriko 21:30ean) ez da Volodimir Zelenski Ukrainako presidentea izango. Donald Trumpek eta Vladimir Putinek agerraldia egingo dute hedabideen aurrean bileraren amaieran.
Aitor Zabalgogeazkoa (MSF): "Gazako janari banaketa sistema berria basakeria bat da"
Aitor Zabalgogeazkoak zortzi aste egin ditu Gazan Mugarik Gabeko Medikuak erakundearen larrialdietako koordinatzaile bezala lan eginez. Bere hitzetan, 22 hilabeteren ostean, "jendeak esperantza galdu du eta gosetea gero eta handiagoa da". Zabalgogeaskoak gertutik bizi izan du Israelek eta AEBk babesten duten janari banaketa puntuetan gertatzen dena. "Egunero egoten dira hildakoak eta zaurituak" eta askok buruan eta bularrean jasotzen dituztela tiroak adierazi du "Gaur Egun" albistegian egindako elkarrizketan.
Hogeita hamar bat kazetarik protesta egin dute Tel Aviven kazetari gazatarren hilketaren aurka
"Utzi Gazan kazetariak hiltzeari", irakur zitekeen, ingelesez, arabieraz eta hebreeraz idatzitako pankarta batean. Kazetariak ordu erdiz egon dira bilduta Israelgo Kazetarien Elkarte Nazionalaren egoitzaren atarian isiltasunean.