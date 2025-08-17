Israel
Israelgo bahituen senideek borroka areagotu dute grebekin eta manifestazioekin

18:00 - 20:00
Manifestariek "su-eten akordio bat" eskatu dute, "Gazan bahitutakoak askatu eta gerrari amaiera emateko". Bideotik ateratako irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

 

Milaka pertsonak hainbat autobide blokeatu dituzte bart Israelen, Bahituen eta Desagertuen Familien Foroak deitutako greba egunean. Manifestariek "su-eten akordio bat" eskatu dute, "Gazan bahitutakoak askatu eta gerrari amaiera emateko". Protestaren parte gisa, Israel eta Palestinaren arteko mugan kanpaldi bat egingo dutela iragarri dute senideek.

Palestina Jerusalem Israel Ekialde Hurbila Munduko albisteak

