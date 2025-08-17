Israelgo bahituen senideek borroka areagotu dute grebekin eta manifestazioekin
Milaka pertsonak hainbat autobide blokeatu dituzte bart Israelen, Bahituen eta Desagertuen Familien Foroak deitutako greba egunean. Manifestariek "su-eten akordio bat" eskatu dute, "Gazan bahitutakoak askatu eta gerrari amaiera emateko". Protestaren parte gisa, Israel eta Palestinaren arteko mugan kanpaldi bat egingo dutela iragarri dute senideek.
Ukrainako bakea, fase erabakigarrian: Trump Zelenskirekin bilduko da Putinekin egon ostean
Financial Times hedabide britainiarrak jakinarazi duenez, Errusiaren eskakizunek baldintzatuko dute batzarra: Donetsk eta Luhansk, bake akordioa bermatzeko. Gainera, Ukrainako presidentea ez da bakarrik egongo Etxe Zurian, Von der Leyenekin eta beste buruzagi europar batzuekin batera bertaratuko baita.
Bolivian hauteskunde historikoak dituzte gaur: ia 20 urte geroago baliteke eskuinak agintea eskuratzea
Batasun Aliantzako Samuel Doria Medina enpresaria da inkesten buru, eta oso gertu du Aliantza Libreko Jorge Tuto Quiroga oposizioko kide eta presidente ohia (2001-2002).
Desnutrizioak 250 hildako baino gehiago eragin ditu dagoeneko Gazan, ostiralean hildako 11 lagunak barne
Gazako Osasun Ministerioak emandako datuen arabera, horietatik 108 haurrak dira.
Zelenskiren, Trumpen eta Putinen arteko goi-bilera bat antolatzen laguntzeko prest agertu da Europa
Hala adierazi dute Von der Leyen, Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb eta Tusk buruzagiek Trumpen eta Putinen arteko goi-bileraren ostean.
320 hildako baino gehiago Pakistanen, eurite bortitzek sortutako uholdeetan
Gutxienez 320 pertsona hil dira Pakistaneko iparraldean, euriteek bat-batean uholdeak eraginda. Khyber Pakhtunkhwa probintzia kolpatuena izan da, biktima gehienak eta dozenaka desagertu baitaude. Agintariek erreskate lanetan jarraitzen dute, milaka kaltetuk laguntzaren zain dauden bitartean.
Trumpek eta Putinek akordiorik gabe itxi dute Ukrainari buruzko Alaskako goi-bilera
Horren ostean, Trump eta Zelenski Washingtonen bilduko dira astelehenean, Alaskan izandako goi-bileraren inguruko xehetasun guztiak hizpide izateko asmoz.
Ben Gvir israelgo ministro ultranazionalistak Marwan Barghouti buruzagi palestinarra bisitatu du espetxean mehatxatzeko
"Ez duzue irabaziko", ohartarazi dio Ben Gvirrek 2002tik kartzelan dagoen Barghoutiri, Israelgo auzitegi batek Bigarren Intifadan bost hilketatan parte hartzeagatik zigortu ostean. "Israelgo nazioarekin sartzen dena, gure seme-alabak eta gure emakumeak hiltzen dituena, lurretik ezabatuko dugu", erantsi du Israelgo ministro polemikoak.
Trumpen zein aurpegi ikusiko dugu Putinekin? Hori izango da hitzorduaren gakoetako bat
Donald Trump Vladimir Putinekin bilduko da gaur Alaskan, zalantzaz beteriko bilera batean: AEBko presidenteak buruzagi errusiarra kritikatzea saihestu du iraganean, eta diskurtsoa gogortu du azken hilabeteetan, baina zalantzan dago irmotasun horri eutsiko dion edo Moskurekiko hurbilketa bilatuko duen.
Plastikoen kutsaduraren aurkako nazioarteko itunaren negoziazioek porrot egin dute
Genevan hamar eguneko bileren ondoren, NBEko herrialdeek ez dute adostasunik lortu, baina elkarrizketa prozesua ez eteteko eskatu dute.