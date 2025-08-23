Hawaiiko Kilauea sumendia berriro esnatu da
Hawaiiko Kilauea sumendiaren erupzioak kezka piztu du, laba jaurtitzen hasi baita berriro. Labak altuera handia hartu du eta gailurreko kraterraren sekzio batean zabaldu da. Abendutik izandako 31. erupzioa da honakoa, eta Kilauea munduko sumendi aktiboenetako bat bihurtu da horrela.
Azken erasoek 36 hildako utzi dituzte Gazan, sei haur tartean
Bonbardaketek Zerrenda jotzen jarraitzen dute, ospitaleak gainezka dauden bitartean, eta guztia, ONUk gosete egoera deklaratu ostean.
Mugarik Gabeko Medikuak: "Gazako pazienteak hezur eta azal ziren, bereziki haurrak"
Raul Incertis gobernuz kanpoko erakundeko mediku anestesista Gazatik itzuli berri da, eta bertan bizi duten egoera salatu du; izan ere, zentro medikoetan "zauritutako zibil asko jasotzen zituzten, bereziki emakumeak eta haurrak, janaria hartzen ari zirela tirokatuak". Medikuak esan du Israelek ezinezko egin duela Gazan bizitzea, eremu "postapokaliptiko" bihurtu duelako.
Txinan gero eta komunitate gehiago daude emakumeentzat bakarrik
Txinan goraldian daude elkarrekin bizitzea erabakitzen duten emakumeen komunitateak, familia tradizional bat eraiki beharrean. Beren burua zaintzeko libre bizitzea aldarrikatzen dute emakume horiek.
Kanadak AEBren aurka errepresalia gisa ezarritako muga-zergen zati bat kenduko du, Trumpekin akordioa errazteko
Gaia gertutik jarraitzen duten iturrien arabera, Carneyk % 25eko zergak kenduko ditu AEBk, Mexikok eta Kanadak sinatutako USMCA merkataritza libreko hiruko akordioaren estandarrak betetzen dituzten Estatu Batuetako merkantzientzat. Hala ere, Ottawak % 25eko muga-zergak mantenduko ditu altzairu eta aluminioarentzat, baita autoentzat ere.
Nord Stream gasbidearen sabotajeagatik Italian atxilotutako ukrainarrak Alemaniara estraditatzea errefusatu du
Gainera, akusatuak ukatu egin ditu Alemaniako justiziak egozten dizkion delituak.
NBEk Gazako gosetea izendatu izanaren gakoak
Azken asteetan, goseak eragindako berrehun heriotza baino gehiago erregistratu dira, martxoaren hasieratik Israelgo Gobernuak elikadura-laguntza eta oinarrizko beste hornidura batzuk blokeatu izanaren ondorioz. Hala ere, NBEk gosete egoera bat ofizialki deklaratu ahal izateko, zenbait baldintza bete behar dira.
NBEk ofizialki gosete egoera deklaratu du Gazan
Ehunka mila pertsona gose larrian daude eta krisia datozen asteetan areagotu egingo omen da.
Epaile batek debekatu egin du Alligator Alcatraz atxiloketa-zentroan migratzaile gehiago sartzea
Floridako Gobernuak Kathleen Williams magistratuaren epaia apelatuko duela iragarri du, deportazioak egiten jarraituko dutela ohartarazteaz gain.
Trumpek 450 bat milioi dolarreko isuna saihestu du apelazioan, iruzur egitea leporatuta zigortu ostean
Alabaina, Trump Erakundearen "enpresa-kultura mugatzeko" ezarritako kautelazko neurriak mantendu dituzte magistratuek. Ondarea puzteaz akusatuta dago, mailegu mesedegarriak eta bestelako finantza-onura batzuk lortzeko helburuarekin.