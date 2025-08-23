Erupzioa
Hawaiiko Kilauea sumendia berriro esnatu da

El volcán Kilauea, en Hawái, ha reanudado su actividad eruptiva lanzando un arco de lava al aire. La lava ha alcanzado gran altura y se ha extendido por una sección del cráter de la cima. Se trata de la 31ª erupción registrada desde diciembre, consolidando a Kilauea como uno de los volcanes más activos del mundo.
18:00 - 20:00

Kilauea sumendiaren erupzioa, Hawaiin. Bideotik ateratako irudia.



Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hawaiiko Kilauea sumendiaren erupzioak kezka piztu du, laba jaurtitzen hasi baita berriro. Labak altuera handia hartu du eta gailurreko kraterraren sekzio batean zabaldu da. Abendutik izandako 31. erupzioa da honakoa, eta Kilauea munduko sumendi aktiboenetako bat bihurtu da horrela.

Sumendiak Munduko albisteak Hondamendi naturalak

