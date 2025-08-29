UKRAINAKO GERRA

Tropa ukrainarrak Ukrainan bertan prestatzearen alde agertu da Europar Batasuna, balizko su-eten batean

Europar Batasuna eta EBko estatu kideak Ukrainako Armadaren formatzaile handienak dira, eta 80.000 soldadutik gora formatu dituzte orain arte EBko herrialdeetan.

Copenhagen (Denmark), 29/08/2025.- EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas (C-L), Denmark's Defense Minister Troels Lund Poulsen (C-R) and European defense ministers pose during the informal EU defense ministers' meeting in Copenhagen, Denmark, 29 August 2025. (Dinamarca, Copenhague) EFE/EPA/THOMAS TRAASDAHL DENMARK OUT
EBko Defentsa ministroen bilera. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko (EB) Defentsa ministroek ostiral honetan Kopenhagen egindako bilera informal batean babes "zabala" eman diote soldadu ukrainarrei entrenamendu militarreko misioa herrialde horretan zabaltzeko proposamenari, Errusiarekin balizko su-eten bat izan ostean, Kieventzako segurtasun bermeen parte gisa.

Hala ziurtatu du Kaja Kallas Europako diplomaziaren buruak bileraren ostean. Europar Batasunak "bere partea erabat beteko du", hitzeman du, eta liskarrak amaitzeko akordio baldintzatu baten alde egin du, “denbora irabazteko”.

Kallasek azpimarratu du Europar Batasuna eta EBko estatu kideak direla Ukrainako Armadaren formatzailerik handiena, eta orain arte 80.000 soldadutik gora formatu dituztela EBko herrialdeetan, "eta gehiago egiteko prest egon behar dugu".

Ukrainak zati handia hartu du Kopenhagen egindako bileran. Izan ere, Errusiak Kieven egindako azken erasoen ostean egin dute bilera; eraso horiek 23 hildako utzi zituzten, ukrainarren arabera.

Kremlinek, ordea, ukatu egin du azpiegitura zibilei eraso egin izana, eta helburua Ukrainako aerodromoak eta industria militarreko instalazioak zirela esan du, eta Kieveko aire-defentsari egotzi dio erasoaldi horien errua.

Erasoak agerian uzten du "Errusiak gatazka areagotzeko eta bake-ahaleginei iseka egiteko erabakia nahita hartu duela", salatu du Kallasek, eta gaitzespen-komunikatua Hungariak ez beste estatu kide guztiek babestu dutela jakinarazi du.

Kallasek betoa kentzeko eskatu dio Budapesti, Bakea Babesteko Europako Funtsaren 6.000 milioi euroak desblokeatu eta Ukrainari laguntza militarra emateko, eta gogoratu du EBk eta estatu kideek 63.000 milioi euro baino gehiago eman dizkiotela Kievi 2022tik.

