Lisboako funikularraren kablea eten egin zela frogatu dute lehen ikerketek

Kable hori funikularreko beste kabina bati lotuta zegoen, eta kontrapisu gisa erabiltzen zen.

Istripua Lisboan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Portugalgo Aireko eta Trenbideko Istripuak Prebenitzeko eta Ikertzeko Bulegoak (GPIAAF) ziurtatu duenez, Gloriako (Lisboa) funikularreko bi kabinak lotzen zituen kablea, kontrapisu-mekanismorako erabiltzen zena, eten egin zen ibilbidearen goiko aldeko kabinara konektatutako puntuan. 16 pertsona hil eta 20 baino gehiago zauritu ziren istripuan, eta atariko ikerketaren lehen emaitza da hori. 

Ikerketen arabera, kablearen eta funikularraren gainerako elementuek ez dute "itxurazko anomalia esanguratsurik". Kablea, altzairuzko 36 alanbrezko sei sokaz osatutakoa, duela sei urtetik erabiltzen zen. 

Istripuaren aurretik egindako ikuskapenean, kablea 263 eguneko epean ordezkatu behar zela ondorioztatu zen. Funikularraren mantentze-lanaz eta kable-sistema instalatzeaz arduratzen den enpresa azpikontratatutako enpresa pribatu bat da. 

Atariko txostenaren arabera, balaztak aktibatu egin ziren, baina balaztek ez zuten kabina gelditzeko gaitasunik, kontrapisuak ematen duen oreka behar delako.

Hala ere, ikertzaileen hitzetan, "oraingoz ezin da pisuzko ondoriorik atera", eta 45 eguneko epean argitaratuko dute behin betiko txostena.

Bost portugaldar, hiru britainiar, bi hegokorear, bi kanadar, suitzar bat, ukrainar bat, estatubatuar bat eta frantziar bat hil ziren ezbeharrean, Lusa albiste-agentziak zabaldutako azken balantzearen arabera.

