Mileik kolpe gogorra jaso du hauteskundeetan, eta Axel Kicillofek gidatutako peronismoa suspertu egin da

"Honek agerian uzten du Argentinan badagoela beste bide bat, eta gaur hasiko gara bidea egiten", azpimarratu du hautagai peronistak.

AME7230. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 07/09/2025.- Personas celebran tras conocer los resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires frente a la casa de la expresidenta Cristina Fernández, este domingo, en Buenos Aires (Argentina). Fernández salió a su balcón para saludar a los cientos de seguidores que se congregaron a las puertas de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para celebrar el gran triunfo peronista en las elecciones provinciales de Buenos Aires. EFE/ Adan González

Hauteskunde garaipenaren ospakizuna, Buenos Airesen. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Javier Milei Argentinako presidentearen alderdiak porrot gogorra jaso du igande honetan Buenos Aires probintziako hauteskunde legegileetan, Axel Kicillof gobernadorearen eskutik biziberritutako peronismoaren aurrean.

La Libertad Avanzak, Mileik zuzendutako eskuin muturreko alderdiak, botoen ia % 34 lortu zituen, eta Fuerza Patria zerrenda peronistak zapaldu zuen, botoen % 47 baino gehiago bilduta.

Bi alderdien arteko aldea inkesta guztiek aurreikusitakoa baino askoz handiagoa izan zen. Hala ere, Fuerza Patriaren garaipena aurreikusten zuten, duela urte batzuetatik gotorleku baitu Buenos Aires. Nazio mailako funtsezko barruti da gainera, biztanleria osoaren ia % 40arekin.

Emaitza jakin eta gutxira, Mileik hitza hartu zuen ia hutsik zegoen bunker batean, eta hauteskundeen atarian peronismoak iruzurra egingo zuela adierazi bazuen ere, porrota onartu zuen: "Gaur porrot argia izan dugu, eta norbaitek berreraikitzen eta aurrera ateratzen hasi nahi badu, onartu beharreko lehen gauza emaitzak dira".

Ohi baino tonu lehor eta motelagoarekin, emaitza horrek autokritika sakona egitera behartzen duela esan zuen agintariak, eta urriaren 26ko hauteskunde nazionalei begira lanean hasteko garaia dela esan zuen, orduan Argentinako Parlamentuaren zati bat berrituko baita.

Hala ere, tinko eutsi zion 2023ko abenduan presidente izendatu zutenean hartu zuen bideari: "Gobernuaren politikan ez da milimetro bat ere atzera eginen. Norabidea berretsi ez ezik, bizkorrago eta sakonago jardunen dugu ".

Kicillof, Cristina Fernandezen Ekonomia ministro ohia eta 2019tik Buenos Airesko probintzia gobernatzen duena, honela mintzatu zen: "Honek agerian utzi du Argentinan badagoela beste bide bat, eta gaur bide hori egiten hasiko gara".

"Hautestontziek, botoek, mezu bat eman diote presidenteari", azpimarratu zuen Kicillofek, Gobernuak "norabidea zuzendu" beharko zuela gehitu aurretik.

