Greba eta manifestazio eguna Frantzian, aurrekontu-doikuntza bertan behera uzteko eskatuz

Dozenaka pertsona atxilotu dituzte goizeko lehen zatian Frantzian, blokeo saiakeretan parte hartzeagatik.
Malakoff (France), 18/09/2025.- A poster (R) says 'For our salaries, our pensions, public services, social justice, September 18 in the streets everywhere in France' calls for nationwide strike, in Malakoff near Paris, France, 18 September 2025. French unions call for a national strike and mass protests against the planned cuts in the government's draft budget for 2026. (Protestas, Francia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
Greba eguna Frantzian. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Dozenaka pertsona atxilotu dituzte goizeko lehen zatian Frantzian, aurreko Gobernuak prestatutako aurrekontuetan aurreikusitako doikuntza bertan behera uzteko eskatzeko sindikatu guztiek antolatutako greba eta manifestazio egunean blokeatze saiakeretan parte hartzeagatik.

BFMTV kateak, Polizia-iturriak aipatuz dioenez, 55 atxiloketa zenbatu dira Frantzia osoan 10:00ak arte.

Bruno Retailleau Barne ministroak ohartarazi duenez, protesta egun honetarako mobilizatu dituen 80.000 polizia-agente eta jendarmeek "kontakturako" agindua dute, istiluak edo ondasunen eta pertsonen aurkako erasoak gertatzen badira.

Sophie Binet Lanaren Konfederazio Nagusiko (CGT) idazkari nagusiak herrialde osoan zehar antolatuko diren 260 desfileetan parte hartzeko deia egin du: "Inoiz ez gara hain indartsu egon".

Hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, Binetek azpimarratu duenez lehen ministro berria, Sébastien Lecornu makronista, "bere ahuleziaren jakitun" da eta "badakit bizpahiru asteren buruan" zentsuratu dezaketela, eta horregatik uste du presioa egin behar dela bere aurrekoa, François Bayrou zentrista, prestatzen ari zen aurrekontu proiektua atzera bota dezan. "Ez da egonkortasunik egongo justizia sozialik gabe", ohartarazi du CGTko buruak.

Bayrouk 44.000 milioi euroko murrizketa nahi zuen defizitean, 2024an barne produktu gordinaren (BPG) % 5,8ra iritsi zena eta aurten % 5,4an geratu beharko lukeena.

Doikuntza hori, batez ere, gastu publikoari eutsiz egin behar zen, gizarte-prestazioak eta funtzionarioen soldata izoztuz, bai eta bi jaiegun kenduz ere.

Marilyse Leon Lanaren Frantziako Konfederazio Demokratikoko (CFDT) idazkari nagusiak adierazi duenez, "ezin dira langileak izan ahaleginetan laguntzen duten bakarrak", eta François Bayrouk prestatzen zituen aurrekontuak "izugarrikerien museo" eta "katalogo onartezin" gisa kritikatu ditu.

Leonek eskatu du Sébastien Lecornu lehen ministro berriak osatu behar duen Exekutibo berriak proiektu hori bertan behera uztea eta ikuspegi sozial, fiskal eta ekologikotik "bidezkoak diren aurrekontuak" egitea.

Sindikatuen aldarrikapen nagusien artean dago 'Zucman zerga' izenekoa aplikatzea, 100 milioi euro baino gehiagoko ondarea dutenei, 1.800 zergadun ingururi, % 2ko zerga ezarriko liekeena.

Halaber, 2023ko pentsioen erreformaren aplikazioa etetea eskatzen dute, erretiroaren gutxieneko adina pixkanaka 62tik 64ra atzeratzen baitu; baita enpresei ematen zaizkien 200.000 milioi euroko laguntzen gaineko kontrola areagotzea ere.

Frantziaren zor publikoa barne produktu gordinaren (BPG) % 114koa da, eta defizita izugarri handia, % 5,8koa 2024an, Europako arauek ezarritako % 3ko mugaren ia bikoitza.



Malakoff (France), 18/09/2025.- A screen displays passengers' information on traffic disruption due to a strike in the Paris and Ile-de-France Region, in Malakoff near Paris, France, 18 September 2025. French unions call for a national strike and mass protests against the planned cuts in the government's draft budget for 2026. (Protestas, Francia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
