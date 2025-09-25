Sarkozy: "Espetxean lo egin dezadala nahi badute, espetxean egingo dut lo, baina ez dut burua makurtuko"
2007ko hauteskunde-kanpaina Libiako Muamar Gadafi erregimenaren diruarekin finantzatzeagatik bost urteko kartzela-zigorra jaso ostean, Nicolas Sarkozyk adierazi du zigor horrekin "Frantziaren irudia" zikindu dela.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Abbasek Israelen "genozidioa" salatu du NBEn, baina esan du Hamasek ez duela Gazan lekurik izango
Palestinako presidenteak bideokonferentziaz hartu du parte batzarrean, Amerikako Estatu Batuek New Yorkera joateko bisatua debekatu diote eta.
Sarkozyri bost urteko kartzela-zigorra ezarri diote, gaizkile taldeko kide izatea egotzita
2005ean sinatutako akordio baten ondorioz, Libiako Gobernuak 50 milioi euro eman zizkion Sarkozyri, 2007ko hauteskunde-kanpainarako. Zigorra gauzatzeko Fiskaltzaren aurrean bere burua aurkezteko agindu dio epaileak.
Joe Bidenen argazkiaren ordez, boligrafo automatiko baten argazkia jarri dute Etxe Zurian inauguratu duten Presidenteen Ospearen Pasealekuan
Etxe Zuriak Presidenteen Ospearen Pasealekua inauguratu du, Bulego Obalaren kanpoaldean dagoen korridore batean. Bertan, Estatu Batuetako presidente guztien erretratuak daude, Joe Bidenena izan ezik. Agintari ohi demokrataren argazkiaren ordez, bere sinadura idazten ari den boligrafo automatiko baten argazkia eskegi dute.
Netanyahuk "hiltzaileei, haurrak erre eta bortxatzen dituztenei Israelen bihotzean estatu bat" eman nahi dietenak mehatxatu ditu
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak berriro azpimarratu du Palestinako Estatua ez dela "izango", eta iragarri du NBEren Batzar Nagusian egingo duela "haurren hiltzaile, bortxatzaile eta erregailuei Israelen bihotzean estatu bat" eman nahi dietenen kontra. "Gure egia esango dut: Israelgo herritarrena, Israelgo Defentsa Indarretako soldaduena, gure Estatuarena. Hiltzaileak, bortxatzaileak eta haurrak erretzen dituztenak kondenatu beharrean, Israelen bihotzean estatu bat eman nahi duten buruzagiak kondenatuko ditut", agindu du, eta gaineratu du ez dela Palestinako Estaturik izango.
Zelenskiren esanetan, ez dago segurtasun bermerik, "lagunak eta armak bakarrik"
Gainera, "gizateriaren historiako arma-karrera suntsitzaileenaren" arriskuez ohartarazi du.
Zuloa egin da ospitale baten aurrean Bangkoken, eta dozenaka gaixo atera behar izan dituzte
Kolapsoak 50 metroko sakonera, 30 metroko zabalera eta 30 metroko luzera dituen zulo bat ireki du, eta ospitalearen aurrean aparkatuta zegoen garabi bat irentsi du. "Hasiera batean, uste da lur mugimendu batek eragin duela zuloa, eta lurpeko ura pilatu dela tunelaren eta geltokiko hormaren artean", adierazi du Bangkokeko Administrazioak, ohar bidez.
Donald Trumpek NBEn botatakoek hautsak harrotu dituzte
AEBko presidenteak hitzaldi garratz-mina egin du New Yorkeko Nazio Batuen egoitzan. Besteak beste, NBE erakundearen beraren aurka egin du, klima aldaketa zalantzan jarri du eta "zazpi hilabetean zazpi gerrari" amaiera eman diela esan du.
Margarita Roblesen hegazkinaren GPSa itzalarazten saiatu dira, Kaliningradetik gertu zegoela
Ohikoa da Kaliningradetik gertu dabiltzan nabigazio-gailuak "perturbatzen" saiatzea; Polonia, Lituania eta Itsaso Baltikoaren artean dagoen Errusiako enklabea da. Inzidentziak ez du kaltertik eragin hegaldian.
Macronek Palestinako Estatua aitortzearen alde egin du Trumpen aurrean
Israel Gazako Zerrendan egiten dabilen erasoa amaiera emateko "ikuspegi politikoa" izan behar dela nabarmendu du Frantziako presidenteak.