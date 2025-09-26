NORTASUN AGIRIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Erresuma Batuak nortasun agiri digitala sortu du legez kanpoko immigrazioa geldiarazteko asmoz

Gaur egun, herrialdeak ez du nortasun agiri nazionalik, eta herritarrak pasaportearekin, gidabaimenarekin edo bestelako egiaztagiriekin identifikatzen dira. Lan egiteko edo etxebizitza alokatzeko nahitaezkoa izango da erakustea, legez kanpoko immigrazioa eragozteko helburuarekin.

(Foto de ARCHIVO) September 17, 2025, London, England, United Kingdom: The Metropolitan Police guard the â€?Trump not welcomeâ€ demonstration at Parliament Square. Around 50 protest groups were expected to gather together marching to Parliament Square. Protesters filled London streets, calling Trump a fascist and a racist. The U.K. has seen widespread protests against immigration in recent weeks as economic uncertainty grows despite an overall drop in the number of newcomers. Europa Press/Contacto/Loredana Sangiuliano 17/9/2025

Hainbat pertsona, Erresuma Batuan. Argazkia: EFE

author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak ostiral honetan iragarri duenez, nortasun agiri digital bat sortuko dute Erresuma Batuan, lehen aldiz, eta nahitaezkoa izango da identifikazio txartel hori erakustea lan egiteko edo etxebizitza alokatzeko, legez kanpoko immigrazioa saihesteko helburuarekin. Nortasun agiri hori doakoa izango da.

Gaur egun, herrialde horrek ez du nortasun agiri nazionalik, eta herritarrak pasaportearekin, gidabaimenarekin edo bestelako egiaztagiriekin identifikatzen dira.

Neurri berriak, datu-base zentralizatu bat izatea ekarriko du, eta zenbait politikari eta giza eskubideen aldeko erakunde aurka agertu dira, gehiegizko esku-hartzearen beldur baitira.

Erresuma Batuko lehen ministroak ohar batean azaldu duenez, kredentziala Gobernuaren etorkizuneko zorro digitalean sartuko da, eta erabiltzailearen telefonoan gorde ahal izango da, "segurtasun handiko zifratuarekin". Agiria, soilik "eskatutako kasuetan" erakutsi beharko da.

Nortasun agiri digitala legegintzaldi honetan indarrean sartzea aurreikusten da, lege bat onartu ondoren, eta norbanakoaren izena, jaioteguna, nazionalitatea zein bizileku-estatusa eta argazkia jasoko ditu. Mugikorra galtzen bada, datuak ezeztatu eta berriro igorri ahal izango dira, Erresuma Batuak azaldu duenez.

Laboristen Gobernuak azpimarratu duenez, dokumentuak izapideak arintzea ahalbidetuko du, hala nola gidabaimena lortzea, zerga-historialetarako sarbidea eta gizarte-laguntzen eskaera, eta, hala, "izapideak egiteko denbora murriztuko da".

Gaur egun, Erresuma Batuko prozesu burokratikoetan, nortasuna hainbat bitartekorekin batera frogatu behar da, eta, horrek, adibidez, egoitza frogatzeko fakturak aurkeztu behar izatea ekar dezake.

Erresuma Batua Londres Keir Starmer Migrazioa Giza eskubideak Munduko albisteak

Albiste gehiago mundua

Gehiago kargatu