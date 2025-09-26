Lointek Gernikako presidenteak adierazi du ez dutela Israelgo talde baten aurka jokatuko
Gerardo Candinak aurreratu duenez, talde bizkaitarrak ez ditu Elitzur Ramlaren aurkako partidak jokatuko "Gazako genozidio basatia" gaitzesten dutelako, baina zuzendaritza batzordeak hurrengo egunetan baloratuko du behin betiko erabakia.
Gerardo Candina Lointek Gernika Bizkaia taldeko presidenteak iragarri duenez, taldeak ez ditu jokatuko emakumezkoen saskibaloiko EuroCup txapelketako multzoen faseko partidak Israelgo Elitzur Ramla taldearen aurka. "Asmoa partida ez jokatzea da, Gazako zerrendako genozidio basatiaren aurka gaudelako erabat. Uste dut mundu guztia ohartu behar dela horretaz, eta, kasu honetan, FIBAk behar bezala jokatu behar duela", adierazi du Cadena Ser irrati-katean.
Lointek Gernikak aste honetan lortu du multzoen faserako sailkapena, Pas Gianina talde greziarra kanporatuta, eta Hungariako PEC, Portugalgo Kirol Batasuna eta Elitzur Ramla taldearekin batera dago. Egutegiaren arabera, urrian Israelera joan beharko luke eta azaroan Israelgo taldea hartu.
Aurrekari hurbilena 2013koa da, Europako hainbat taldek Israelgo kluben aurkako partidarik ez jokatzea erabaki baitzuten segurtasun arrazoiengatik. Kasu honetan, eztabaida da FIBAk Bizkaiko taldeari diziplina zigorrak ezarriko dizkion.
