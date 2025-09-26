SASKIBALOIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lointek Gernikako presidenteak adierazi du ez dutela Israelgo talde baten aurka jokatuko

Gerardo Candinak aurreratu duenez, talde bizkaitarrak ez ditu Elitzur Ramlaren aurkako partidak jokatuko "Gazako genozidio basatia" gaitzesten dutelako, baina zuzendaritza batzordeak hurrengo egunetan baloratuko du behin betiko erabakia.

20231219200555_gerardo-candina-presidente-lointek-gernika_
Gerardo Candina, Lointek-Gernika taldeko presidentea. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gerardo Candina Lointek Gernika Bizkaia taldeko presidenteak iragarri duenez, taldeak ez ditu jokatuko emakumezkoen saskibaloiko EuroCup txapelketako multzoen faseko partidak Israelgo Elitzur Ramla taldearen aurka. "Asmoa partida ez jokatzea da, Gazako zerrendako genozidio basatiaren aurka gaudelako erabat. Uste dut mundu guztia ohartu behar dela horretaz, eta, kasu honetan, FIBAk behar bezala jokatu behar duela", adierazi du Cadena Ser irrati-katean.

Lointek Gernikak aste honetan lortu du multzoen faserako sailkapena, Pas Gianina talde greziarra kanporatuta, eta Hungariako PEC, Portugalgo Kirol Batasuna eta Elitzur Ramla taldearekin batera dago. Egutegiaren arabera, urrian Israelera joan beharko luke eta azaroan Israelgo taldea hartu.

Aurrekari hurbilena 2013koa da, Europako hainbat taldek Israelgo kluben aurkako partidarik ez jokatzea erabaki baitzuten segurtasun arrazoiengatik. Kasu honetan, eztabaida da FIBAk Bizkaiko taldeari diziplina zigorrak ezarriko dizkion. 

Gernika Lumo Israel Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Firma de Biden en el Paseo Presidencial de la Casa Blanca
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Joe Bidenen argazkiaren ordez, boligrafo automatiko baten argazkia jarri dute Etxe Zurian inauguratu duten Presidenteen Ospearen Pasealekuan 

Etxe Zuriak Presidenteen Ospearen Pasealekua inauguratu du, Bulego Obalaren kanpoaldean dagoen korridore batean. Bertan, Estatu Batuetako presidente guztien erretratuak daude, Joe Bidenena izan ezik. Agintari ohi demokrataren argazkiaren ordez, bere sinadura idazten ari den boligrafo automatiko baten argazkia eskegi dute.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a prometer que el establecimiento del Estado palestino "no sucederá", anunciando que condenará en la Asamblea General de la ONU a quienes quieren dar "a los asesinos, violadores y quemadores de niños" un Estado "en el corazón de Israel". "Diré nuestra verdad: la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI, la de nuestro Estado. Condenaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel", ha prometido, añadiendo que "esto no sucederá".
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Netanyahuk "hiltzaileei, haurrak erre eta bortxatzen dituztenei Israelen bihotzean estatu bat" eman nahi dietenak mehatxatu ditu

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak berriro azpimarratu du Palestinako Estatua ez dela "izango", eta iragarri du NBEren Batzar Nagusian egingo duela "haurren hiltzaile, bortxatzaile eta erregailuei Israelen bihotzean estatu bat" eman nahi dietenen kontra. "Gure egia esango dut: Israelgo herritarrena, Israelgo Defentsa Indarretako soldaduena, gure Estatuarena. Hiltzaileak, bortxatzaileak eta haurrak erretzen dituztenak kondenatu beharrean, Israelen bihotzean estatu bat eman nahi duten buruzagiak kondenatuko ditut", agindu du, eta gaineratu du ez dela Palestinako Estaturik izango.

Gehiago kargatu