Irakeko gerrako beterano batek lau pertsona tiroz hil ditu Michiganeko eliza batean
Mezatan ehunka pertsona zeudela, soldadu ohiak tenpluaren kontra egin zuen, kotxez, eta tiroz hasi zen. Gero, su eman zion eraikinari. Poliziak tirokatzailea hil du, eta erasoa "indarkeria selektiboko ekintza" gisa ikertzen ari da.
Moldaviako gobernua nagusitu egin zaio bloke errusiazaleari, eta bakarrik gobernatu ahal izango du
Herrialdeak funtsezko garaipena lortu du, Europar Batasunean sartzeko prozesuan dagoela. Errusiaren aldeko oposizioak manifestazioa antolatu du gaur hiriburuan.
Trumpek "zerbait berezia" iragarri du Ekialde Hurbilerako eta Netanyahurekin bilduko da Etxe Zurian
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak aurreratu du Ekialde Hurbilean akordio berri bat lortzetik gertu dagoela, Gaza eta Zisjordaniarako plan batekin.
Hildako bat eta bederatzi zauritu dira Grand Blanceko eliza batean (Michigan), tiroketa baten ondorioz, eta sutea izan da elizan bertan. Tirogilea hil dute jada.
Atzera egin eta bonbardaketak gelditzeko eskatu dio Hamasek Israeli, Gazan dauden bi bahitu askatu ahal izateko
66.000 pertsona baino gehiago hil ditu jada Israelek Gazan, hondakinen artean jarraitzen duten milaka gorpuak kontuan hartu gabe. Erreskatistek salatu dute Israelgo Armadak ez diela euren lana egiten uzten.
4 lagun hil eta 70etik gora zauritu ditu Errusiako Armadak Ukrainan, aspaldian airetik egindako eraso luze eta gogorrenean
"Eraso basatiak, nahita eragindako izua, hiri arrunten aurka zuzendua: ia 500 drone eta 40 misil baino gehiago, Kinzhal misilak barne", salatu du Zelenskik sare sozialetan.
Poloniak aireko espazioa itxi du aldi baterako, Errusia Ukrainan egiten ari den erasoengatik
Poloniako aire-indarrak, herrialde aliatuekin koordinatuta, Poloniako aire-espazioan lanean hasi dira, Moskuren mugimenduei aurre egiteko.
60.000 eta 100.000 pertsona artean manifestatu dira Berlinen, Gazako genozidioaren amaiera eskatzeko
Bestalde, Israelek jakitera eman duenez, 750.000 pertsona atera dira Gaza Hiritik erasoaldia hasi zenetik, eta 50 hilketa zenbatu dituzte dagoeneko, tartean haurrak, bi mediku eta kazetari bat.
Alemaniak iragarri du droneak botatzeko lege bat onartuko duela
Berlinek iragarri du lege bat onartuko duela bere armadak droneak bota ahal izateko. Europako agintariak alerta gorenean daude droneen presentziagatik Europako aire-espazioan. Hainbat izan dira Danimarkan, eta aire-zirkulazioa geldiarazi ere egin dute, eta Alemanian droneen begiztatzeak ikertzen ari dira.
Espainian dabilen Israelgo Armadako sarjentu bat salatu dute Auzitegi Nazionalean, Gazan gerra krimenak egitea leporatuta
Salaketa Espainian bizi den kazetari palestinar batek jarri du, sarjentua asteburuan Madrilera futbol partida bat ikustera joan dela egiaztatu ondoren. Sarjentuak Gazako Zerrendan egindakoak erakutsi izan ditu bere sare sozialetan, baita une honetan Madrilen zegoela ere.