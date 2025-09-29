AEB

Irakeko gerrako beterano batek lau pertsona tiroz hil ditu Michiganeko eliza batean

El sospechoso embistió su vehículo contra el templo mientras había cientos de personas en misa y utilizó gasolina para prenderle fuego después. El tiroteador ha sido abatido por la Policía, quien investiga este ataque como un "acto de violencia selectiva".
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mezatan ehunka pertsona zeudela, soldadu ohiak tenpluaren kontra egin zuen, kotxez, eta tiroz hasi zen. Gero, su eman zion eraikinari. Poliziak tirokatzailea hil du, eta erasoa "indarkeria selektiboko ekintza" gisa ikertzen ari da. 

