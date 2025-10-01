PALESTINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hamasek Trumpen Gazarako plana aztertzen jarraitzen du, baina Israelek erabat beteko duela bermatzea eskatu du

Negoziazioen berri duten iturrien arabera, Palestinako mugimenduak bermeak eskatzen dizkie bitartekariei; Israelek su-etena urratuko ez duela eta Gazatik aterako dela ziurtatu nahi du.

Ofensiva israelí en Gaza EFE

Trumpen plana eztabaidatzen ari diren bitartean, Israelek Gaza erasotzen jarraitzen du. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gazako zerrendan behin betiko su-etena ezartzeko Donald Trumpek proposatu duen plana aztertzen jarraitzen du Palestinako Hamas taldeak. "Bizpahiru egunetan" erantzuna ematea espero dute, baina taldeko iturriek adierazi dutenez, hainbat zalantza sortu zaizkie, eta Israelek akordioko puntu guztiak beteko dituenaren nazioarteko bermeak izan nahi dituzte. Negoziazioetan parte hartzen ari diren iturrien arabera, elkarrizketak etengabeak izaten ari dira Gazan dauden Hamaseko kideen, Gazatik kanpora dauden taldekideen eta bitartekarien artean, planaren hainbat puntuk desadostasunak sortzen dituztelako. 

Iturri horiek adierazi dutenez, Hamasek bitartekariei jakinarazi die "beharrezkoa dela Israelek Gaza utziko duela eta su-etena urratuko ez duela bermatzea". Taldeak duen kezka nagusia da Israelek ez duela bermatzen Trumpen plana osorik ezarriko denik eta bere tropak Palestinako lurretatik erretiratuko dituenik. Horrez gainera, iturrien hitzetan, Hamasek ez du onartuko "Gazako okupazioari zilegitasuna ematerik eta erresistentzia kriminalizatzerik". 

Taldeko buruzagi guztiek partekatzen dituzten zalantzaz gain, iturriek arabera, Gazatik kanpo dauden taldeko ordezkarien artean bi jarrera daude. Batzuk prest daude plana babesteko, eta "su-etenaren eta nazioarteko bitartekariek Israelen hori beteko duela bermatzearen" alde egiten dute. Beste batzuk, ordea, ez daude Hamasen erabateko desarmearekin ados, ezta, segurtasunerako neurririk gabe, taldekideak erbesteratzearekin ere. Horrez gainera, amnistia beteko denaren bermeak faltan botatzen dituzte.

Joan den astelehenetik, hainbat bilera egin dira Dohan, Qatarreko hiriburuan. Horietan parte hartu dute, Hamaseko kideez gain, Qatarreko eta Egiptoko bitartekariek eta baita Turkiako ordezkariek ere. 

Donald Trumpek "hiruzpalau egun" eman dizkio Hamasi erantzuteko, eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren babesa duela esan du.

Palestina Israel Hamas Ekialde Hurbila Donald Trump Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Munich (Germany), 01/10/2025.- A burned vehicle covered in extinguishing foam after a fire in Munich, Germany, 01 October 2025. The Oktoberfest grounds in Munich will remain closed until at least 5 p.m. local time on 01 October, following an 'unspecified' bomb threat, police said. The threat is linked to a large-scale police operation in northern Munich where explosive devices were found inside a burning house, leaving one dead. (Alemania) EFE/EPA/VIFOGRA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Leherketa bat eta hainbat gertakari izan dira Munichen, eta itxi egin behar izan dute Oktoberfest azoka

Municheko Oktoberfest azoka, irailaren 20tik martxan den munduko garagardo-azokarik jendetsuena, itxi egin behar izan dute gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kiskali dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak dakartzan eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gazara bidean dagoen Flotillak ohartarazi du hainbat ontzi hurbilduko direla "arrisku eremuan" sartu ostean

Gune horretan atzeman zituzten aurreko misioak, Zerrendatik 120 bat itsas miliatara. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu dituzte, esku-hartzeren bat izan daitekeela aurreikusita", nabarmendu dute. Espainiako Gobernuak "biziki" gomendatu die Gazara doan ontzidiko kideei arrisku-eremuan ez sartzeko, Espainiako itsas salbamenduko ontziak ezin baitu bertara sartu, tripulazioa eta ontzidiko kideak arriskuan jarriko lituzkeelako.

Gehiago kargatu