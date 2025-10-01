Hamasek Trumpen Gazarako plana aztertzen jarraitzen du, baina Israelek erabat beteko duela bermatzea eskatu du
Negoziazioen berri duten iturrien arabera, Palestinako mugimenduak bermeak eskatzen dizkie bitartekariei; Israelek su-etena urratuko ez duela eta Gazatik aterako dela ziurtatu nahi du.
Gazako zerrendan behin betiko su-etena ezartzeko Donald Trumpek proposatu duen plana aztertzen jarraitzen du Palestinako Hamas taldeak. "Bizpahiru egunetan" erantzuna ematea espero dute, baina taldeko iturriek adierazi dutenez, hainbat zalantza sortu zaizkie, eta Israelek akordioko puntu guztiak beteko dituenaren nazioarteko bermeak izan nahi dituzte. Negoziazioetan parte hartzen ari diren iturrien arabera, elkarrizketak etengabeak izaten ari dira Gazan dauden Hamaseko kideen, Gazatik kanpora dauden taldekideen eta bitartekarien artean, planaren hainbat puntuk desadostasunak sortzen dituztelako.
Iturri horiek adierazi dutenez, Hamasek bitartekariei jakinarazi die "beharrezkoa dela Israelek Gaza utziko duela eta su-etena urratuko ez duela bermatzea". Taldeak duen kezka nagusia da Israelek ez duela bermatzen Trumpen plana osorik ezarriko denik eta bere tropak Palestinako lurretatik erretiratuko dituenik. Horrez gainera, iturrien hitzetan, Hamasek ez du onartuko "Gazako okupazioari zilegitasuna ematerik eta erresistentzia kriminalizatzerik".
Taldeko buruzagi guztiek partekatzen dituzten zalantzaz gain, iturriek arabera, Gazatik kanpo dauden taldeko ordezkarien artean bi jarrera daude. Batzuk prest daude plana babesteko, eta "su-etenaren eta nazioarteko bitartekariek Israelen hori beteko duela bermatzearen" alde egiten dute. Beste batzuk, ordea, ez daude Hamasen erabateko desarmearekin ados, ezta, segurtasunerako neurririk gabe, taldekideak erbesteratzearekin ere. Horrez gainera, amnistia beteko denaren bermeak faltan botatzen dituzte.
Joan den astelehenetik, hainbat bilera egin dira Dohan, Qatarreko hiriburuan. Horietan parte hartu dute, Hamaseko kideez gain, Qatarreko eta Egiptoko bitartekariek eta baita Turkiako ordezkariek ere.
Donald Trumpek "hiruzpalau egun" eman dizkio Hamasi erantzuteko, eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren babesa duela esan du.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Israelgo Armadak Global Sumud Flotillako ontziak abordatu ditu
Flotillak Instagramen iragarri du ontzietako tripulazioaren segurtasuna bermatzeko lanean ari direla. Italiako Defentsa ministroak adierazi duenez, ontzidia inguratuta dago eta Ashdodera (Israel) eramango dute, eta tripulazioko kideak kanporatuko dituzte.
Gaza erabat setiatzear dagoela esan du Israelek, eta ihes egiteko "azken aukera" eman die gazatarrei
"Hegoalderatz joatea da Gazako biztanleek duten azken aukera, Hamaseko terroristak Gazako hirian isolatuta utzita, Israelgo Indar Armatuen jarduerek jarraituko dutelako", ohartarazi du Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak.
Leherketa bat eta hainbat gertakari izan dira Munichen, eta itxi egin behar izan dute Oktoberfest azoka
Municheko Oktoberfest azoka, irailaren 20tik martxan den munduko garagardo-azokarik jendetsuena, itxi egin behar izan dute gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kiskali dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak dakartzan eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.
AEBn, aurrekontuak egiteko akordio faltak Gobernu Federala zati batean ixtea eragin du
Ordezkaritza zabalena duten alderdiek ez dute lortu nork bere aurrekontu-proposamena aurrera ateratzeko adina babes. Oraingoz, itxierak ez du eraginik funtsezko zerbitzuetan, baina akordioa lortu arte funtzionarioek ez dute kobratuko.
Trumpen muga-zerga berriak, indarrean: sendagaien gainean % 100ekoa ezarri du
Gaurtik aurrera, inportatutako sendagai guztiek % 100eko muga-zerga izango dute; atzerritik joandako kamioi handiek, % 25ekoa; eta sukaldeko altzariek, bainugeletarako apain-mahaiek eta horiekin lotutako produktuek, berriz, % 50ekoa.
Gazara bidean dagoen Flotillak ohartarazi du hainbat ontzi hurbilduko direla "arrisku eremuan" sartu ostean
Gune horretan atzeman zituzten aurreko misioak, Zerrendatik 120 bat itsas miliatara. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu dituzte, esku-hartzeren bat izan daitekeela aurreikusita", nabarmendu dute. Espainiako Gobernuak "biziki" gomendatu die Gazara doan ontzidiko kideei arrisku-eremuan ez sartzeko, Espainiako itsas salbamenduko ontziak ezin baitu bertara sartu, tripulazioa eta ontzidiko kideak arriskuan jarriko lituzkeelako.
Gutxienez 60 pertsona hil dira Filipinetako erdialdean, 6,9 graduko lurrikara baten ondorioz
Biktima gehienak Bogon izan dira, Cebu eskualdearen iparraldean eta epizentroko gertuenetako gune batean.
Trumpen planari buruzko galdeketak hasi ditu Hamasek, eta baliteke erantzun bat emateko egunak behar izatea
AEBko presidenteak "hiruzpalau eguneko" tartea eman dio talde palestinarrari bake plana onartzen duen ala ez erabakitzeko.
Gutxienez 19 pertsona hil eta 20 baino gehiago agertu barik daude Vietnamen, 'Bualoi' tifoiaren ondorioz
Aurten Vietnam astindu duen ekaitzik hilgarrienak 80 pertsona baino gehiago zauritu ditu, eta 105.000 etxebizitza baino gehiago kaltetu erdialde-iparraldeko hamabost probintziatan baino gehiagotan, tokiko agintariek jakitera eman dutenez.