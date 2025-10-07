Rock kontzertua eman du Mileik Argentinan, ekaitz politikoaren erdian
Euforia nagusi, Argentinako presidente Javier Mileik rock kontzertu bat eskaini du Buenos Airesen, bere gertukoekin eta jende gazte askorekin batera. Bere Gobernuak eta bere alderdiak agertoki politiko eta ekonomiko konplexu bati egin behar diote aurre urriaren 26ko hauteskunde legegileen atarian. Ikuskizuna, artista ezagunen kantuak jo dituzte, Mileik idatzitako liburu bat aurkeztu aurretik, 'La Construcción del Milagro' izenekoa. Movistar Arenan izan da, Argentinako hiriburuko espazio ezagunean, bertako eta nazioarteko artista garrantzitsuak hartzen dituena.
Harrera beroa egin diete Flotillako euskal ekintzaileei Loiuko aireportuan
Bilboko aireportura, Loiura, gaueko 23:15ean iritsi dira lau euskal ekintzaileak. Ekintzaileak eta komunikabideak zain zituzten, eta eskerrak eman dizkiete emandako laguntzagatik. Ez dute fokua benetan garrantzitsua den horretatik aldendu nahi izan: gazatarrak jasaten ari diren sarraskitik.
Gazako genozidioa: bi urtetako sarraskia, iruditan
Bi urte bete dira astearte honetan, Hamasek aurrekaririk gabeko erasoa egin zionetik Israeli. Berehala erantzun zuen Benjamin Netanyahuren Gobernuak: Gazako Zerrendaren aurkako bonbardaketa masiboekin hasi zena, erabateko genozidio bilakatu da. Horren erakusgarri, datuak: 67.000 hildako, gehienak, emakumeak eta haurrak; 168.000 zauritu; eta milioi erdi herritar baino gehiago goseteak harrapatuta.
Macronek bi eguneko epea eman dio Lecornuri Gobernua osatzeko
Frantziako presidenteak azaldu duenez, lehen ministro berriak asteazkenera arte izango du "ekintza plataforma bat" negoziatzeko.
Flotillako euskal ekintzaileak gauerdian iritsiko dira Loiura
Lau euskal ekintzaileak Atenasen daude, eta bertatik hegaldia hartuko dute Bilborako noranzkoan. Astelehen honetan, 23:14ak aldera, Bizkaiko hiriburuan lurreratzea espero da.
Ontzidi berria Gazatik 350 kilometrora dago
Askatasunaren Ontzidia irailaren 27an Cataniatik abiatu ziren zortzi belaontzik eta "Conscience" ontziak osatzen dute. Azken honi maiatzaren hasieran eraso egin zioten nazioarteko uretan, Malta parean. Konponketa lanak amaitu ondoren Otrantoko portutik isasoratu zen irailaren 30ean.
2025eko Medikuntzako Nobel saria irabazi dute Brunkowek, Ramsdellek eta Sakaguchik, tolerantzia immunologiko periferikoarekin lotutako aurkikuntzengatik
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell eta Shimon Sakaguchi saritu dituzte immunitate-sistemaren segurtasun-guardiak (T zelula erregulatzaileak) identifikatzeagatik. Zelula immunitarioek gure organismoari eraso egitea saihesten dute horiek, hortaz, denborarekin, gaixotasun autoimmuneak artatu eta sendatu ahal izatea espero dute.
Lecornu: "Ezin naiz lehen ministro izan gobernatzeko baldintzak betetzen ez direnean"
Lehen ministro ohiak Matignonen (gobernuaren egoitza) adierazi duenez, "bide bat eraikitzen" saiatu da "aurretik blokeatuta egon diren gaietan", hala nola langabezia-aseguruan eta gizarte-segurantzan, "kudeaketa bateratua berrezartzeko" eta herrialdea krisitik ateratzeko "bide-orri bat eraikitzeko".
Gazan bakea lortzeko beste saiakera bat abian, Trumpen proposamena abiapuntu hartuta
Israelgo eta Hamaseko ordezkaritzak nahiz bitartekariak (AEB eta Qatar) Egipton dira, gaur arratsaldean hasi diren negoziazioetan parte hartzeko. Bitartean, Gazan, martxotik aurrenekoz, ez da eraso hilgarririk izan gauez.