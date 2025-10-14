Hamasek beste lau bahituren gorpuak entregatu dizkio Gurutze Gorriari
Hildako bahituak entregatzeko atzerapenak tentsioak areagotu ditu Israelen eta Hamasen artean azken orduotan. Akordioan jada aipatzen zen zenbait gorpu berreskuratzea zaila izan zitekeela, batzuk desagertuta baitaude. Horregatik, hori egiten lagunduko zuen nazioarteko lantalde bat sortzea aurreikusi zen.
Hamas talde islamiarrak beste lau bahituren gorpuak entregatu dizkio Gurutze Gorriari Gazako Zerrendan, eta aurreko aldietan bezala, Israelgo Armadaren esku utziko dituzte. Arratsaldeko azken orduan zabaldu du albistea Benjamin Netanyahuren Gobernuak, ohar baten bidez. Gorpuak bahituenak direla baieztatzen bada, dagoeneko zortzi lirateke Hamasek Israeli entregatutako gorpuak. Hilda leudekeen beste 20 gatiburen gorpua entregatzea faltako litzateke.
Hain zuzen, Gazako Zerrendan dauden hildako bahituak itzultzeko atzerapenak Hamasek Israelekin duen akordioa tenkatu du; izan ere, laguntza humanitarioa Gazara Rafahko bidegurutzetik sartzea mugatzea aztertzen ari dira, talde islamistak gorpu guztiak entregatu arte.
Egiptok "datozen orduetan" pasabide hori berriro irekitzea espero zuen arren, Israelgo Gobernuko iturri batek jakitera eman duenez, segurtasun arduradunek bidegurutzea berriro ez irekitzeko "gomendatu" diote Gobernuari, baina Gobernuak ez du oraindik horren inguruko erabakirik hartu.
Bestalde, negoziazioetatik gertu dagoen Egiptoko segurtasun iturri batek esan duenez, Hamasek Gazako Zerrendan dauden Israelgo bahituen gorpuak entregatzeko konpromisoa helarazi die su-etenaren bitartekariei (Egipto, Qatar eta AEB), eta adostutakoa betetzeko ahaleginak egiten ari direla ziurtatu du.
Donald Trump presidenteak diseinatutako su-eten akordioak hildako bahitu guztien gorpuak astelehen honetan entregatzea aurreikusten zuen. Hala eta guztiz ere, jada adierazi zen egoera hori berreskuratzea zaila izan zitekeela eta batzuk desagertuta daudela; horregatik, akordioak berak jasotzen duenez, nazioarteko lantalde bat sortuko litzateke hori egiten laguntzeko.
Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak (CICR) adierazi duenez, gorpuzkiak senitartekoei entregatzeak "egun bakar bat baino askoz denbora gehiago" beharko luke, "hondakinen azpian egon daitezkeen" gorpuzkiak aurkitzeko zailtasunagatik, "gatazkaren intentsitatea kontuan hartuta".
Haserrea bahituen senideen artean
Bahituen senideek kezka agertu dute Gazako Zerrendan geratzen diren hildakoen patuagatik, eta Israelgo Gobernuari eskatu diote bertan behera utz dezala Hamasekin duen su-eten akordioa, talde islamistak ez baditu bere senideen gorpuak entregatzen.
Israelgo Gobernuak ez du horri buruzko adierazpenik egin, baina ez du baztertu Rafahko pasabidea berriro ez irekitzea, Hamasek akordioaren bere zatia bete dezan presio neurri gisa, eta dagoeneko iragarri du adostutako laguntza humanitarioaren erdia baino ez duela sartzen utziko.
Nazioarteko albiste gehiago
Lecornuk pentsioen erreforma bertan behera uztea proposatu du, hauteskunde presidentzialak igaro arte
Asanblea Nazionalean lehen ministro gisa egin duen aurkezpen hitzaldian ohartarazi du Frantzia "aurrekontuen kolapsoa" izateko "arriskuan" dagoela, eta erantsi du horrek "herrialdearen etsaiei" soilik egiten diola "mesede".
Hondakinak kentzen eta kaleak irekitzen hasi dira Gaza hirian
Gaza hirian, Qatarren laguntzarekin, hondakinak kentzeko eta hiriko kaleak irekitzeko lanak hasi dituzte, azken bi urteetan Israelgo indarren bonbardaketek eta operazio militarrek eragindako suntsiketaren ondoren. Hondeamakina batzuk hiriko etorbide nagusiak garbitzen hasi dira, ibilgailuak eta herritarrak ibili daitezen.
"Emakume migratzaile batek lan duin bat lortzen duenean komunitate osoaren mesedetan izaten da"
Afrikan, gizonezkoek migratzen dute batez ere, eta emakumeak bertan geratzen dira, seme-alabak zaintzen eta askotan oso egoera zaurgarrian. Hori dela eta, alfabetatze-tailerrak eta ogibide-prestakuntza ezinbestekoak dira emakumeen erabaki-ahalmena garatzeko eta autonomia gehiago izan dezaten.
Gutxienez sei gazatar hil ditu Israelgo Armadak, su-etena indarrean egon arren
Biktimak Gaza hirian eta Khan Junisetik gertu zeuden euren etxeetara itzultzen saiatzen ari ziren, iturri palestinarren arabera. Armadak argudiatu duenez, pertsona horiek marra horiaz harago joan dira, eta urruntarazteko "saiakera asko" egin ondoren, tiro egin diete.
Israelek akordioa betetzea eta hilik dauden bahituen gorpuak entregatzea eskatu dio Hamasi
Hamasek lau bahituren gorpuak entregatu dizkio Israeli, Gurutze Gorriaren bitartez, baina Israelgo agintarien arabera, oraindik 24 daude itzultzeko.
Trump Sanchezekin txantxetan, Espainiako defentsa gastua dela eta
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak txantxetan hitz egin du Egipton egindako goi-bileran, defentsa gastuari buruz Espainiarekin izandako desadostasunen inguruan. "Lanean ari al zarete BPGaz (% 5eko defentsa gastuari dagokionez)? Hurbilduko gara, lan zoragarria egiten ari zarete eta", esan du Trumpek, eta Espainiako ordezkaritza non zegoen galdetu du ("Espainia? Non dago?"), Sanchezi begira.
Bi zentsura moziori aurre egin eta aurrekontuen proiektua garaiz aurkeztea, Lecornuren erronka nagusiak
Intentsitate handiko egunak ditu aurretik lehen ministro berrautatuak eta ikusteko dago aukeratu berri duten Lecornuren bigarren gobernuak lanean jarraitu ahal izango duen edo ez. Alderdi Sozialistak izango du giltza, Bilgune Nazionalak eta Frantzia Intsumisoak mozioak errejistratu baitituzte.
Israelek askatutako preso palestinarren senideen erreakzioak
Israelek aske utzi ditu bere esku dauden preso palestinar batzuk. Senideen eta ingurukoen erreakzioak begi bistakoak izan dira. Xabier Madariagak, EITBko ordezkari bereziak, senide horietako batzuekin hitz egiteko aukera izan du.
Sarkozy urriaren 21ean sartuko da kartzelan
Frantziako presidente ohiari 5 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten hauteskunde-kanpainarako dirua Libian eskuratzen saiatzeagatik.