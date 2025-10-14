Palestina
Hamasek beste lau bahituren gorpuak entregatu dizkio Gurutze Gorriari

Hildako bahituak entregatzeko atzerapenak tentsioak areagotu ditu Israelen eta Hamasen artean azken orduotan. Akordioan jada aipatzen zen zenbait gorpu berreskuratzea zaila izan zitekeela, batzuk desagertuta baitaude. Horregatik, hori egiten lagunduko zuen nazioarteko lantalde bat sortzea aurreikusi zen.

Gaza Egipto Rafah EFE
Kamioiak Rafahtik Gazan sartzeko zain, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamas talde islamiarrak beste lau bahituren gorpuak entregatu dizkio Gurutze Gorriari Gazako Zerrendan, eta aurreko aldietan bezala, Israelgo Armadaren esku utziko dituzte. Arratsaldeko azken orduan  zabaldu du albistea Benjamin Netanyahuren Gobernuak, ohar baten bidez. Gorpuak bahituenak direla baieztatzen bada, dagoeneko zortzi lirateke Hamasek Israeli entregatutako gorpuak. Hilda leudekeen beste 20 gatiburen gorpua entregatzea faltako litzateke. 

Hain zuzen, Gazako Zerrendan dauden hildako bahituak itzultzeko atzerapenak Hamasek Israelekin duen akordioa tenkatu du; izan ere, laguntza humanitarioa Gazara Rafahko bidegurutzetik sartzea mugatzea aztertzen ari dira, talde islamistak gorpu guztiak entregatu arte.

Egiptok "datozen orduetan" pasabide hori berriro irekitzea espero zuen arren, Israelgo Gobernuko iturri batek jakitera eman duenez, segurtasun arduradunek bidegurutzea berriro ez irekitzeko "gomendatu" diote Gobernuari, baina Gobernuak ez du oraindik horren inguruko erabakirik hartu.

Bestalde, negoziazioetatik gertu dagoen Egiptoko segurtasun iturri batek esan duenez, Hamasek Gazako Zerrendan dauden Israelgo bahituen gorpuak entregatzeko konpromisoa helarazi die su-etenaren bitartekariei (Egipto, Qatar eta AEB), eta adostutakoa betetzeko ahaleginak egiten ari direla ziurtatu du.

Donald Trump presidenteak diseinatutako su-eten akordioak hildako bahitu guztien gorpuak astelehen honetan entregatzea aurreikusten zuen. Hala eta guztiz ere, jada adierazi zen egoera hori berreskuratzea zaila izan zitekeela eta batzuk desagertuta daudela; horregatik, akordioak berak jasotzen duenez, nazioarteko lantalde bat sortuko litzateke hori egiten laguntzeko.

Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak (CICR) adierazi duenez, gorpuzkiak senitartekoei entregatzeak "egun bakar bat baino askoz denbora gehiago" beharko luke, "hondakinen azpian egon daitezkeen" gorpuzkiak aurkitzeko zailtasunagatik, "gatazkaren intentsitatea kontuan hartuta".

Haserrea bahituen senideen artean

Bahituen senideek kezka agertu dute Gazako Zerrendan geratzen diren hildakoen patuagatik, eta Israelgo Gobernuari eskatu diote bertan behera utz dezala Hamasekin duen su-eten akordioa, talde islamistak ez baditu bere senideen gorpuak entregatzen.

Israelgo Gobernuak ez du horri buruzko adierazpenik egin, baina ez du baztertu Rafahko pasabidea berriro ez irekitzea, Hamasek akordioaren bere zatia bete dezan presio neurri gisa, eta dagoeneko iragarri du adostutako laguntza humanitarioaren erdia baino ez duela sartzen utziko.

