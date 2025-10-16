Tentsioa Kariben
Maduroren Gobernuak "alarma handiz" hartu du AEBk CIA Venezuelaren aurkako "mehatxu" gisa erabiltzea

Donald Trump AEBko presidenteak asteazkenean baieztatu zuen Venezuelan ezkutuko operazioak egiteko baimena eman diola Ameriketako Estatu Batuetako inteligentzia agentziari.

AME6640. CARACAS (VENEZUELA), 05/09/2025.- Fotografía cedida por Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno este viernes, en Caracas (Venezuela). Maduro dijo que Estados Unidos "debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe", en un contexto en el que denuncia "amenazas" del país norteamericano, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico. EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Nicolas Maduroren artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nicolas Maduroren Gobernuak asteazken honetan adierazi duenez, "alarma handiz" hartu du AEBk Inteligentzia Agentzia Zentrala (CIA, ingelesez) Venezuelaren aurkako "mehatxu" gisa erabiltzea. Ekintza horiek herrialdean "erregimena aldatzeko operazio bat legitimatzea" bilatzen duten "maniobren" parte direla salatu du.

The New York Times egunkariak asteazken honetan jakitera eman zuen Donald Trump AEBko presidentearen Administrazioak baimena eman diola CIAri Venezuelan eta Kariben operazio hilgarriak egiteko eta Maduroren Gobernuaren aurkako ekintzak areagotzeko, "boteretik ateratzeko" helburuarekin.

Hala ere, oraindik ez dago argi agentzia ekintzaren bat prestatzen ari den edo kontingentzia-plan gisa pentsatuta dauden.

Hori dela eta, Samuel Moncada Venezuelak Nazio Batuen Erakundean duen ordezkari iraunkorrak AEBri leporatu dio Karibeko herrialdean "estatu-kolpe bat ezarri" nahi izatea, eta Segurtasun Kontseiluari eskatu dio "egiten ari den hilketak ikertzeko eta legez kanpokoak direla zehazteko".

Halaber, Venezuelak NBEn duen enbaxadak baieztatu duenez, atzo gutun bat bidali zioten Segurtasun Kontseiluko presidentetzari, Trumpek Karibeko uretan ontzi venezuelarren aurka egindako eraso hilgarriei aurre egiteko.

Izan ere, AEBk hainbat ontziri eraso die Venezuelatik gertu, nazioarteko uretan. Washingtonek ziurtatu duenez, 30 pertsona inguru hil ditu operazio horietan.

Ipar Amerikako herrialdeak une honetan 10.000 soldadu ditu inguruan, gehienak baseetan Puerto Ricon, baita itsas infante batzuk ere eraso-ontzietan. Guztira, zortzi gerraontzi eta itsaspeko bat ditu Kariben.

Venezuela Ameriketako Estatu Batuak Nicolás Maduro Donald Trump Munduko albisteak

