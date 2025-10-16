Maduroren Gobernuak "alarma handiz" hartu du AEBk CIA Venezuelaren aurkako "mehatxu" gisa erabiltzea
Donald Trump AEBko presidenteak asteazkenean baieztatu zuen Venezuelan ezkutuko operazioak egiteko baimena eman diola Ameriketako Estatu Batuetako inteligentzia agentziari.
Nicolas Maduroren Gobernuak asteazken honetan adierazi duenez, "alarma handiz" hartu du AEBk Inteligentzia Agentzia Zentrala (CIA, ingelesez) Venezuelaren aurkako "mehatxu" gisa erabiltzea. Ekintza horiek herrialdean "erregimena aldatzeko operazio bat legitimatzea" bilatzen duten "maniobren" parte direla salatu du.
The New York Times egunkariak asteazken honetan jakitera eman zuen Donald Trump AEBko presidentearen Administrazioak baimena eman diola CIAri Venezuelan eta Kariben operazio hilgarriak egiteko eta Maduroren Gobernuaren aurkako ekintzak areagotzeko, "boteretik ateratzeko" helburuarekin.
Hala ere, oraindik ez dago argi agentzia ekintzaren bat prestatzen ari den edo kontingentzia-plan gisa pentsatuta dauden.
Hori dela eta, Samuel Moncada Venezuelak Nazio Batuen Erakundean duen ordezkari iraunkorrak AEBri leporatu dio Karibeko herrialdean "estatu-kolpe bat ezarri" nahi izatea, eta Segurtasun Kontseiluari eskatu dio "egiten ari den hilketak ikertzeko eta legez kanpokoak direla zehazteko".
Halaber, Venezuelak NBEn duen enbaxadak baieztatu duenez, atzo gutun bat bidali zioten Segurtasun Kontseiluko presidentetzari, Trumpek Karibeko uretan ontzi venezuelarren aurka egindako eraso hilgarriei aurre egiteko.
Izan ere, AEBk hainbat ontziri eraso die Venezuelatik gertu, nazioarteko uretan. Washingtonek ziurtatu duenez, 30 pertsona inguru hil ditu operazio horietan.
Ipar Amerikako herrialdeak une honetan 10.000 soldadu ditu inguruan, gehienak baseetan Puerto Ricon, baita itsas infante batzuk ere eraso-ontzietan. Guztira, zortzi gerraontzi eta itsaspeko bat ditu Kariben.
Nazioarteko albiste gehiago
Trump eta Putin Budapesten bilduko dira Ukrainako gerraren amaiera negoziatzeko
Hala iragarri du AEBko presidenteak bere homologo errusiarrarekin telefonoz hitz egin ostean, baina ez du data zehaztu.
Gazako agintariek laguntza eskatu dute lehergaiak eta hondakinak kendu eta gorpuak berreskuratzeko
Israelgo Gobernuak bake akordioa ez betetzea leporatu die palestinarrei, hildako bahituen gorpu guztiak ez dituelako entregatu. Hamasek erantzun du esanez Israelek entregatutako palestinarren gorpuek tortura zantzuak dituztela. Halaber, azaldu du "erreskaterako ahaleginak zailtzen dituzten" lehertu gabeko 20.000 lehergailu eta 65 edo 70 milioi tona hondakin daudela Gazan.
Sébastien Lecornu makronistaren gobernuaren aurkako bi zentsura-mozioek porrot egin dute
Ezkerreko LFIk aurkeztutako mozioa babestu du Marine Le Penen eskuin muturrak baina, hala ere 271 boto lortu ditu, aurrera egiteko behar zituen 289 botoen azpitik; Le Penen Bilgune Nazionalak aurkeztutakoak, berriz, 144 boto lortu ditu.
Gazako bake akordioa kolokan egon daiteke Hamasek bahituen gorpuak entregatzeko dituen zailtasunak direla eta
Hamasek bizirik dauden 20 bahitu israeldarrak askatu ditu, eta hildako 28 bahituetatik 9ren hilotzak entregatu ditu. Halaber, aurkitu dituzten "gorpu guztiak" entregatu dituela ziurtatu du, eta adierazi du hondakinen azpian daudenak ateratzeko ekipamendu astuna behar dela.
Berreskura ditzakeen “gorpu guztiak” entregatu dituela ziurtatu du Hamasek
Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak bi hilkutxa jaso ditu gaur Gazan, bi bahitu israeldarren gorpuekin.
Futbola, migrazio-gosea gelditzeko tresna Mauritanian
Kirolak badu behartsuenak gizarteratzeko ahalmena, eta Mauritanian futbolaren indarra baliatu nahi dute horretarako. Bide batez herrialdean sustraitu eta migrazio-gosea etenarazteko ere aprobetxatu nahi dute egitasmoa.
Israelek dio Hamasek bart entregatutako laugarren gorpua ez dela bahitutako inorena
Israelek adierazi du Hamasek emandako lau gorpuetako bat ez dela bahituena. Bitartean, Gazako hondakinen artean gorpuak bilatzen jarraitzen dute.
AEBko Gobernuak sei atzerritarri herrialdera sartzea debekatu die, Charlie Kirki buruzko "mespretxuzko iruzkinak" egiteagatik
AEBko Estatu Departamentuak hartu du sei pertsonari bisatua ukatzeko erabakia, sare sozialetan Charlie Kirk ekintzaile kontserbadorea zena kritikatzen zuten iruzkinak aurkitu dituelako.
Alemaniako Gobernuak derrigorrezko soldaduska ezartzeko beste pauso bat eman du: boluntario nahikorik ez badago, zozketa egingo du
Abuztuan, Ministroen Kontseiluak derrigorrezko soldaduska berrezartzea aurreikusten duen lege proiektua onartu zuen. Horren arabera, egin behar izatekotan, boluntario nahikorik egon ezean, zozketa bidez aukeratuko dituzte. 2026tik aurrera, Alemaniako 18 urtetik gorako gizonezko guztiek galdetegi bat bete beharko dute.