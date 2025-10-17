Ukrainako gerra Kievi Tomahawk misilik eman gabe amaitzea espero du Trumpek
Putinek AEBko presidenteari ohartarazi dionez, mota horretako misilak Ukrainari hornitzea Errusiaren aurkako eskalada gisa hartuko luke.
Donald Trump AEBko presidenteak Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin Etxe Zurian egindako bilera batean adierazi duenez, Ukraina eta Errusiaren arteko gerra Tomahawk misilak Kievera bidali behar izan gabe amaitzea espero du.
AEBk Tomahawk-ak behar dituela-eta, Ukrainako gerrari amaiera emateko arrazoietako bat Kievi "arma kopuru handiak emateari" uztea dela ziurtatu du agintariak.
Zelenskik erantzun duenez, Errusiaren aurkako gerra "gerra teknologikoa" ere bada, eta Ukrainak berak egindako droneak erabiltzen baditu ere, Tomahawk misilik ez duela eta borrokan jarraitzeko behar dituela gaineratu du.
AEBk Errusiaren barruan aire erasoak baimenduko lituzkeen galdetuta, Trumpek esan du hori eskalada bat izango litzatekeela, baina ez du baztertu aukera hori etorkizunean.
Trumpek azken egunotan mahai gainean jarri du AEBk ekoitzitako misilekin hornitzeko aukera Ukraina, Errusia presionatzeko estrategia gisa, Kremlinek borrokak geldiarazteari uko egin ostean.
Vladimir Putin Errusiako presidentearekin telefonoz hitz egin eta biharamunean hartu du Trumpek Zelenski. Putinekin laster Budapesten biltzea adostu zuten, gerraren amaiera bilatzeko. Bien arteko bigarren goi-bilera izango da hori, abuztuan Alaskan batu ostean.
Atzoko deian, Putinek ohartarazi zion Trumpi Tomahawk misilak Ukrainara bidaltzea Errusiak bere aurkako eskaladatzat hartuko lukeela.
Israelek "ia egunero" urratzen du Libanoko su-etena, NBEk ohartarazi duenez
Israelgo Defentsak 500 aire-eraso baino gehiago egin ditu su-etena indarrean sartu zenetik, Hezbollahren kontra izan direla argudiatuta. Nazio Batuen Erakundeak 108 zibil hil direla egiaztatu du, 37 emakume eta haur tartean.
Tomahawk misilek Estatu Batuen, Errusiaren eta Ukrainaren arteko tentsioak berpiztu dituzte
Zelenskik bere defentsa sendotu nahi du helmen luzeko armamentuarekin, eta Putinek dio Washingtonekiko harremanak okertuko direla.
Gazan su-eten akordioa betetzen dela ziurtatzeko eskatu die Hamasek bitartekariei
Talde palestinarrak, besteak beste, laguntza humanitario gehiago eskatu du, enklabeko ospitaleek eta bertako biztanleek hornigairik gabe jarraitzen dutelako.
Zer da Israel Gazatik erretiratzeko lehen fasea markatzen duen "marra horia”?
Aste honetan, Israelek lerro imajinario hori igaro duten 20 gazatar baino gehiago hil ditu, denak etxera itzuli nahian ari zirenean.
Maduroren Gobernuak "alarma handiz" hartu du AEBk CIA Venezuelaren aurkako "mehatxu" gisa erabiltzea
Donald Trump AEBko presidenteak asteazkenean baieztatu zuen Venezuelan ezkutuko operazioak egiteko baimena eman diola Ameriketako Estatu Batuetako inteligentzia agentziari.
Trump eta Putin Budapesten bilduko dira Ukrainako gerraren amaiera negoziatzeko
Hala iragarri du AEBko presidenteak bere homologo errusiarrarekin telefonoz hitz egin ostean, baina ez du data zehaztu.
Gazako agintariek laguntza eskatu dute lehergaiak eta hondakinak kendu eta gorpuak berreskuratzeko
Israelgo Gobernuak bake akordioa ez betetzea leporatu die palestinarrei, hildako bahituen gorpu guztiak ez dituelako entregatu. Hamasek erantzun du esanez Israelek entregatutako palestinarren gorpuek tortura zantzuak dituztela. Halaber, azaldu du "erreskaterako ahaleginak zailtzen dituzten" lehertu gabeko 20.000 lehergailu eta 65 edo 70 milioi tona hondakin daudela Gazan.
Sébastien Lecornu makronistaren gobernuaren aurkako bi zentsura-mozioek porrot egin dute
Ezkerreko LFIk aurkeztutako mozioa babestu du Marine Le Penen eskuin muturrak baina, hala ere 271 boto lortu ditu, aurrera egiteko behar zituen 289 botoen azpitik; Le Penen Bilgune Nazionalak aurkeztutakoak, berriz, 144 boto lortu ditu.
Gazako bake akordioa kolokan egon daiteke Hamasek bahituen gorpuak entregatzeko dituen zailtasunak direla eta
Hamasek bizirik dauden 20 bahitu israeldarrak askatu ditu, eta hildako 28 bahituetatik 9ren hilotzak entregatu ditu. Halaber, aurkitu dituzten "gorpu guztiak" entregatu dituela ziurtatu du, eta adierazi du hondakinen azpian daudenak ateratzeko ekipamendu astuna behar dela.