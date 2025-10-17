Ameriketako Estatu Batuak
Ukrainako gerra Kievi Tomahawk misilik eman gabe amaitzea espero du Trumpek

Putinek AEBko presidenteari ohartarazi dionez, mota horretako misilak Ukrainari hornitzea Errusiaren aurkako eskalada gisa hartuko luke.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América
Trumpen artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin Etxe Zurian egindako bilera batean adierazi duenez, Ukraina eta Errusiaren arteko gerra Tomahawk misilak Kievera bidali behar izan gabe amaitzea espero du.

AEBk Tomahawk-ak behar dituela-eta, Ukrainako gerrari amaiera emateko arrazoietako bat Kievi "arma kopuru handiak emateari" uztea dela ziurtatu du agintariak.

Zelenskik erantzun duenez, Errusiaren aurkako gerra "gerra teknologikoa" ere bada, eta Ukrainak berak egindako droneak erabiltzen baditu ere, Tomahawk misilik ez duela eta borrokan jarraitzeko behar dituela gaineratu du.

AEBk Errusiaren barruan aire erasoak baimenduko lituzkeen galdetuta, Trumpek esan du hori eskalada bat izango litzatekeela, baina ez du baztertu aukera hori etorkizunean.

Trumpek azken egunotan mahai gainean jarri du AEBk ekoitzitako misilekin hornitzeko aukera Ukraina, Errusia presionatzeko estrategia gisa, Kremlinek borrokak geldiarazteari uko egin ostean.

Vladimir Putin Errusiako presidentearekin telefonoz hitz egin eta biharamunean hartu du Trumpek Zelenski. Putinekin laster Budapesten biltzea adostu zuten, gerraren amaiera bilatzeko. Bien arteko bigarren goi-bilera izango da hori, abuztuan Alaskan batu ostean.

Atzoko deian, Putinek ohartarazi zion Trumpi Tomahawk misilak Ukrainara bidaltzea Errusiak bere aurkako eskaladatzat hartuko lukeela.

