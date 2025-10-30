Arma nuklearrekin probak egitea agindu du Trumpek, "beste herrialde batzuen" ustezko entseguen ondotik
Donald Trump AEBko presidenteak ostegun honetan adierazi duenez, AEBko armategi nuklearra "berehala" probatzen hastea agindu du, "beste herrialde batzuetako proba programen ondorioz", Errusiak bere indar nuklearren maniobrak egin ondoren.
"Beste herrialde batzuetako proba programak direla eta, Gerra Departamentuari jarraibideak eman dizkiot gure arma nuklearrak baldintza berdinetan probatzen hasteko. Prozesu hori berehala hasiko da", esan du Trumpek Truth Social sare sozialean.
Errepublikanoak gaineratu duenez AEBk "beste edozein herrialdek baino arma nuklear gehiago" ditu, Errusiak eta Txinak jarraituta.
Errusiak entseguak ukatu ditu
Vladimir Putin Errusiako presidenteak urriaren 22an Kremlinetik indar nuklearren lurreko, itsasoko eta aireko maniobrak zuzendu ostean egin du iragarpena Trumpek. Kremlinek ostegun honetan ziurtatu duenez, ariketa horiek "ohikoak" dira eta ezin dira saiakuntza nukleartzat jo, propultsio atomikoa duten belaunaldi berriko bi armamentu sistema "probatu" besterik ez dutelako egin. "Hori ezin da inola ere entsegu nuklear gisa interpretatu", esan du Dmitri Peskov presidentearen bozeramaileak, eguneroko prentsaurreko telefonikoan.
Peskovek azpimarratu duenez, Moskuk Burevestnik gurutze-misilarekin (urriak 21ean) eta Poseidon tripulaziorik gabeko urperagarriarekin (urriak 28an) proba jaurtiketen berri eman zion Etxe Zuriari. Eta "informazioa Trump presidenteari zuzen helarazi izana" espero duela adierazi du.
Pescovek adierazi duenez, "Errusia herrialde subiranoa da eta erabaki subiranoak hartzeko eskubidea du. Herrialde guztiak aritzen dira beren defentsa sistemak garatzen, eta hori ez da entsegu nuklear bat ".
Era berean, gogorarazi du Vladimir Putin Errusiako presidenteak proba nuklearren gaineko luzamenduari eusten diola, gainerako potentziek gauza bera egiten duten bitartean.
Txinak espero du AEBk bere konpromisoak betetzea
Txinako Gobernuak "AEBk bere konpromisoak bete" eta entsegu nuklearrak bertan behera uzteko itxaropena agertu du ostegun honetan, Donald Trumpen iragarpenaren ostean.
Guo Jiakun Txinako Kantzelaritzako bozeramaileak prentsaurreko batean adierazi duenez, "Txinak espero du AEBk Entsegu Nuklearrak Erabat Debekatzeko Itunari dagozkion bere betebeharrak betetzea".
"Nazioarteko armagabetze sistema babesteko neurri zehatzak hartzeko" eskatu dio Guok Washingtoni.
Estatu Batuek, Errusiak eta Txinak ez dute entsegu nuklearrik egin 1996tik, Pekinek egin zuen azkena. Moskuk 1990ean egin zuen eta AEBk 1992an.
Zure interesekoa izan daiteke
Louvreko Museoan bitxiak lapurtzeagatik bost susmagarri gehiago atxilotu dituzte
Agintariek adierazi dute ez dituztela bitxiak oraindik berreskuratu, baina aurkitu eta Parisko pinakotekara itzuliko dituzten esperantza dutela gaineratu dute.
Gutxienez 132 pertsona hil dira Rio de Janeiroko faveletan, krimen antolatuaren aurkako polizia-operatibo batean
Rio de Janeiron, Brasilen, 132 pertsona hil dira krimen antolatuaren aurkako polizia-operatibo batean, hiriko faveletan. Hiriaren historian biktima gehien eragin dituen operatiboa izan da. Inguruko bizilagunek 70 gorpu baino gehiago eraman dituzte plaza batera, senideek identifika ditzaten.
AEBk % 10era jaitsiko ditu fentaniloagatik Txinari ezarritako muga-zergak; trukean, Pekinek lur arraroen esportazioen gainekoak bertan behera utziko ditu
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du akordioa, 2019tik Txinako buruzagiarekin izandako lehen bileraren ostean. Halaber, Txinak soja estatubatuarra berriz kantitate handitan erosiko du, eta fentaniloaren trafikoaren aurkako kontrolak indartuko ditu. Xi Jinpingek, berriz, epe luzerako lankidetza eskatu dio AEBri, "gurpil zoro batean ez erortzeko".
Milioika lagun argindarrik gabe eta kalte ugari Kuban, oraindik ere irla gainean jarraitzen duen Melissa urakanaren ondorioz
Kuba ekialdeko muturreko biztanleak izan dira Melissa urakanaren ondorioak sumatzen lehenak, hura jo baitu lurra bertako 03:10 zirenean (08:10 Euskal Herrian), orduko 193 kilometroko orduko haize-ufada etengabeekin, nahiz eta gero ahulduz joan den.
Israelek iragarri du berriro ezarri duela su-etena Gazan
"Estamentu politikoaren zuzentarauaren arabera, eta hainbat erasotan terroristak neutralizatu ondoren, Armada su-etena aplikatzen hasi da berriro", nabarmendu dute ohar bidez.
Albiste izango dira: Israelen erasoak Gazan, GOIDIak urtebete eta Donostiako alkate berria
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Melissa urakana ahuldu egin da Kubara iristear dagoenean, 205 km/h-ko haize-ufadekin
Melissa urakana laster iritsiko da Kubako hego-ekialdeko kostaldera, Saffir-Simpson eskalan 3. kategoriako urakana bihurtuta, eta izaera "oso arriskutsuarekin", Ameriketako Estatu Batuetako Urakanen Zentroaren (NHC, ingelesez) arabera. 205 kilometro orduko euri-erauntsi eta haize-ufada suntsitzaileak eragingo dituela aurreikusi da.
Bonba-erasoak, Gazan: Israelen misilek 100 hildako utzi dituzte, gutxienez
Benjamin Netanyahuren Gobernuaren arabera, erasoak Hamasek su-etena urratu duelako gertatu dira, baina talde islamistak ukatu egin du hori.
Gazaren kontrako erasoak berrabiarazita, Israelek dagoeneko hainbat hildako utzi ditu
Erabaki hau Israelgo tropei ustez Zerrendaren hegoaldean eraso egin eta astelehenean Israeli entregatutako bahituaren gorpuzkiak 2023an berreskuratu zuten beste gatibu batenak zirela identifikatu eta gutxira etorri da.