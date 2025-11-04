UMEEN AURKAKO INDARKERIA

500 milioi haur baino gehiago bizi dira gatazka armatuen eremuetan

Save the Children gobernuz kanpoko erakundearen arabera, 2024an 520 milioi adingabe baino gehiago bizi ziren gatazka-guneetan. Afrika da eskualde kaltetuena: kontinente horretako haurtzaro osoaren % 32 indarkeria armatuaren eraginpean bizi da. 2024an, egunero batez beste 78 haur erailketaren, bahiketaren, sexu-erasoen eta mutilazioen biktima izan ziren, besteak beste.

Yemengo hiru haurren irudia. Argazkia: EFE/Save the Children/Al-Baraa Mansoor
Save the Children gobernuz kanpoko erakundeak astearte honetan jakitera eman duen txostenaren arabera, 2024an 520 milioi haur gatazka armatuen eremuetan bizi ziren.

Horrek esan nahi du munduko bost haurretatik bat gatazka-gune batean bizi dela, eta Afrika dela eskualde kaltetuena, kontinente horretan 218 milioi haur bizi baitira indarkeria armatuaren eraginpean, hau da, kontinente horretako haurtzaro osoaren % 32.

2024ko egun bakoitzean 78 adingabe izan ziren, batez beste, beren eskubideen urraketa larrien biktima: hilketak, bahiketak, sexu-erasoak, mutilazioak, borrokarako nahitaezko errekrutatzea edo beren ikastetxeei egindako erasoak.

NBEk mundu osoan egiaztatutako 41 763 kasu larri izan ziren, aurreko urtean baino % 30 gehiago.

Haur-eskubideen urraketen kasuen erdia lau gerra edi gatazketan izaten ari dira: Palestina, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Niger eta Somalia. Haur palestinarrak kaltetuenak dira: 2024an munduan hildako edo mutilatutako hiru haurretatik bat palestinarra zen.

Gainra, lotuta izugarria dago haurren aurkako indarkeriaren eta gastu militarren artean: babesik gabeko haur gehien dituzten herrialdeak dira, aldi berean, armamentuan gehien gastatzen dutenak.

Perspektibak ez dira onak, herrialde aberatsek beren finantziazioa laguntza humanitariora murrizten ari direlako, eta NBE bera erreformen eta aurrezkien aldi batean murgilduta dagoelako, eta horrek munduko haurren egungo babesen zati bat estali gabe utziko duelako.

