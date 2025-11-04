500 milioi haur baino gehiago bizi dira gatazka armatuen eremuetan
Save the Children gobernuz kanpoko erakundearen arabera, 2024an 520 milioi adingabe baino gehiago bizi ziren gatazka-guneetan. Afrika da eskualde kaltetuena: kontinente horretako haurtzaro osoaren % 32 indarkeria armatuaren eraginpean bizi da. 2024an, egunero batez beste 78 haur erailketaren, bahiketaren, sexu-erasoen eta mutilazioen biktima izan ziren, besteak beste.
Save the Children gobernuz kanpoko erakundeak astearte honetan jakitera eman duen txostenaren arabera, 2024an 520 milioi haur gatazka armatuen eremuetan bizi ziren.
Horrek esan nahi du munduko bost haurretatik bat gatazka-gune batean bizi dela, eta Afrika dela eskualde kaltetuena, kontinente horretan 218 milioi haur bizi baitira indarkeria armatuaren eraginpean, hau da, kontinente horretako haurtzaro osoaren % 32.
2024ko egun bakoitzean 78 adingabe izan ziren, batez beste, beren eskubideen urraketa larrien biktima: hilketak, bahiketak, sexu-erasoak, mutilazioak, borrokarako nahitaezko errekrutatzea edo beren ikastetxeei egindako erasoak.
NBEk mundu osoan egiaztatutako 41 763 kasu larri izan ziren, aurreko urtean baino % 30 gehiago.
Haur-eskubideen urraketen kasuen erdia lau gerra edi gatazketan izaten ari dira: Palestina, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Niger eta Somalia. Haur palestinarrak kaltetuenak dira: 2024an munduan hildako edo mutilatutako hiru haurretatik bat palestinarra zen.
Gainra, lotuta izugarria dago haurren aurkako indarkeriaren eta gastu militarren artean: babesik gabeko haur gehien dituzten herrialdeak dira, aldi berean, armamentuan gehien gastatzen dutenak.
Perspektibak ez dira onak, herrialde aberatsek beren finantziazioa laguntza humanitariora murrizten ari direlako, eta NBE bera erreformen eta aurrezkien aldi batean murgilduta dagoelako, eta horrek munduko haurren egungo babesen zati bat estali gabe utziko duelako.
Zure interesekoa izan daiteke
‘Melissa’ urakanak Jamaikan eragindako suntsipena
Melissa urakanak suntsipena eragin du Jamaika uhartean, eta gutxienez 28 hildako dira jada. Urakanak "aurrekaririk gabeko" hondamendia eragin duela adierazi dute Jamaikako agintariek. Horrela geratu da uhartea, Melissaren astinduaren ondoren.
6,3 graduko lurrikara batek Afganistan iparraldea astindu du
Lurrikararen ondorioz, 27 hildako eta 700 zauritu baino gehiago izan dira, baina bilaketa- eta erreskate-lanek aurrera jarraitzen dute, eta ez da baztertzen datozen orduetan hildakoen kopuruak gora egitea.
Trumpek esan du ez duela uste AEBk Venezuelaren kontrako gerrarik egingo duenik, baina ez du planei buruz hitz egin nahi izan
"Zer erantzun diezaioket horrelako galdera bati? Ba al dago Venezuelan eraso bat egiteko planik? Nork esango luke hori? Halakorik balego, esan egingo nizukeela uste duzue, zintzoki? Bai, planak ditugu. Oso plan sekretuak ditugu", esan du 'Air Force One' hegazkinean. "Begira, ikusiko dugu Venezuelarekin zer gertatzen den", adierazi zuen, eta Venezuelako Gobernuak "milaka pertsona bidali zituen kartzeletatik, erakunde mentaletatik eta mendekotasun zentroetatik".
2007tik aurrera jaiotakoei erretzea debekatu die Maldivetako Gobernuak, horrelako erabaki bat hartu duen lehen herrialdea bihurtuz
Debekua aitzindaria da munduan, eta "ohitura ez osasungarriak desagerraraztea eta belaunaldi osasungarria eraikitzea" du helburu, presidenteak azaldu duenez.
Hamasek beste hiru gorpu entregatu dizkio Israeli
Bestalde, Israelek gazatarren 225 gorpu itzuli ditu, horietako asko abusuen eta torturen zantzuekin.
Poliziak ez du Londres iparraldeko tren batean izandako erasoa terrorismoarekin lotzeko zantzurik sumatu
Britainiarrak dira erasoaren bi egileak, eta "ez du terrorismoarekin zerikusirik", esan du prentsaurrekoan Garraoi Poliziaren buru John Lovelessek. Zauritutako hamar lagunetatik bi egoera kritikoan daude, "hiltzeko arriskuan".
Israelek Hezbollahko buruzagi bat hil du Libano hegoaldean egindako erasoetan
Gainera, Israelgo indarrek erasoak areagotzeko mehatxua egin dute, Beiruti milizia xiitaren armagabetzean porrot egin izana leporatu ostean.
Egiptok badu bere museo ‘faraonikoa’
Hainbat urtez atzeratu ostean, eta 20 urteko lanen ondoren, gaur zabaldu ditu ateak Egiptoko ikono kultural berriak. Mila milioi dolarreko kostua izan du, eta gainkostu eta arazo politikoak tarteko, asko atzeratu da. Azken egunotan ahoz aho dabilen Pariseko Louvre museoaren bikoitza da tamainaz, 500.000 metro kuadro ditu. Bertan aurkitu daitezkeen altxorren artean, Tutankamon faraoiaren bilduma handi bat dago. Honako museoa zibilizazio bakar bati eskainitako munduko arkeologia-konplexurik handiena da.
Ukrainak kontraerasoa egin du Pokrovsken, eta tropen inguraketari buruzko informazioa gezurtatu du
Hainbat helikopterotan sartu dira errusiarrek harrapatutzat eman dituzten Pokrovskeko guneetan.