2040rako CO2 isurketak % 90 murriztea adostu dute EBko herrialdeek, baina malgutasunez

EBko herrialdeetako ministroek adostutako helburu lotesle horri esker, atzerriko karbono-kredituak erosi ahal izango dituzte isuriak murrizteko helburuaren % 5 betetzeko. Brasilen izango den COP30 Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Goi-bilera hasi baino ordu gutxi batzuk lehenago egin dute akordioa.

Instalazio baten eta horrek sortzen duen kutsaduraren irudia.
Europar Batasuneko Ingurumen ministroek akordio bat lortu dute asteazken honetan, 2040rako CO2ko isurketak % 90 murrizteko. Helburua loteslea izango da. Dena dela, malgutasun- eta berrikuspen-klausulak dituzte, uzkurrenak konbentzitzeko konpromisoa lasaitzen dutenak, Italia, Frantzia eta Polonia barne.

Joan den uztaileko proposamenean Europako Batzordeak adierazi zuen 2036tik aurrera % 3ko ekarpen mugatua erabili ahal izango zela kalitate handiko nazioarteko kredituetarako (karbono-merkatuak), eta horrek, praktikan, aukera ematen die herrialdeei kreditu horiek hirugarren herrialdeei erosteko, proiektu jasangarrietan inbertituz.

Hala ere, malgutasun hori ez zuten nahikotzat jo Italia, Polonia edo Frantzia bezalako herrialdeek, eta negoziazioetan ehuneko hori handitzeko presioa egin zuten, nahiz eta beste bazkide batzuek, hala nola Espainiak, ez zuten inolako erlaxaziorik begi onez ikusten.

Akordioa lortzeko, estatu kideen gehiengo kualifikatua behar zen, uzkur zirenei nazioarteko kredituetarako % 5erainoko tartea eta gobernuek 2031tik erraztasun horretara jotzea ahalbidetuko duen trantsizio-fasea eman ondoren iritsi da.

Ministroen ezohiko bilera asteleheneko lehen orduan hasi zen Bruselan, eta negoziazioak luzatu egin dira gauaren zati handi batean, akordioa salbatzeko, Belemen (Brasil) Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Goi-bilera (COP30) hasi baino ordu gutxi batzuk lehenago; izan ere, EBk saihestu nahi zuen Parisko Akordioak eskatzen dituen ekarpen nazionalen (NDC, ingelesez) gaineko adostasunik gabe iristea. 

Parisko akordioa legez loteslea izango da
