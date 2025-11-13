Frantzia
Batasuna eta elkartasuna, Parisko erasoetatik 10 urtera

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Hamar urte igaro dira Frantzia gogor kolpatu zuenetik terrorismo jihadistak. Hiru komandok Parisko estadio bati, hainbat terrazari eta Bataclan aretoari eraso zieten, eta 132 pertsona hil. Gaurdaino luzatu da oinazea eta trauma kolektiboa, eta gaur, gaur, memoriarako egun honetan, egun haietako batasuna eta elkartasuna itzuli da.

David Bataclanen bahituta eduki zuten: “Minutu oro oroitzen dut gertatutakoa, tenperatura, usainak, armak…”

Eraso jihadista batean, 132 pertsona hil ziren Parisen, 2015eko azaroaren 13an; gehienak, Bataclan aretoan. 10. urteurrena da, eta biziraun zuen David Fritz elkarrizketatu du EITBk. 10 lagunekin batera bahitu zuten, bi ordu eta erdiz. Haren aurrean jendea hil zuten. Bizipen hark traumak utzi dizkio, eta memorian iltzatuta ditu ikusitakoen irudiak. Terapia gisa, bi liburu idatzi ditu ordutik. 

Manifestari talde bat Brasilgo COP30ean sartu da, milamilioidunenei zerga gehiago jarri diezaietela eskatzeko

Belemen, manifestariek Nazio Batuen Erakundeak kudeatzen duen COP30eko gune urdinean sartzea lortu dute. Amazoniako petrolio-ustiategien aurka protesta egin dute eta milamilioidunenek ingurumen-zergak handiagoak ordaindu ditzatela eskatu dute. Lula presidentearen aurkako mezuak ere zabaldu dituzte, Amazoniaren egoera ofizialki onartzen dena baino okerragoa dela salatuz.

