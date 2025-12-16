ATENTATUA
Bondiko atentatuaren ostean, armen legeak gogortu egingo dituztela iragarri du Australiak

Australiako Gobernuak erantzun egin dio igandean Bondi hondartzan izandako erasoari, eta iragarri du aldaketak egingo dituztela armei buruzko legedian, kontrolak indartzeko. Sydneyn 16 pertsona hil zituzten.

Anthony Albanese Australiako lehen ministroak iragarri duenez, Gobernuak suzko armei buruzko legedia indartuko du, eta arreta berezia jarriko dio lizentziak emateko eta kontrolatzeko sistemari, Sidneyko Bondi hondartzan izandako atentatuaren ostean.

Gobernuburuak azaldu duenez, aurreikusitako neurrien artean daude Armen Erregistro Nazionala bizkortzea, lizentziak ematean inteligentzia kriminala gehiago erabiltzea, pertsona bakoitzeko arma kopurua mugatzea eta baimendutako arma motak berrikustea. ABC kate publikoan egindako elkarrizketa batean, Albanesek "senak agintzen duen aldaketak" direla defendatu du, eta arma-lobbyari aurre egiteko prest dagoela esan du, erreformak herrialde osoan modu koordinatuan aplikatu behar direla azpimarratuz.

Ildo beretik, Chris Minns Hegoaldeko Gales Berriko gobernadoreak adierazi du aztertzen ari dela Parlamentura berriro deitzea arau berriaren onarpena bizkortzeko, eta azpimarratu du "aukera guztiak mahai gainean" daudela legedia gogortzeko, eta prozesu hori "azkar" egin behar dela. Daniel Mookhey estatuko diruzainak "premiazko" gaitzat jo du erreforma, eta lege aldaketetan atzerapenik gabe aurrera egitea babestu du.

Gobernu federalaren eta tokiko agintarien erreakzioa komunitate juduak Bondi hondartzan antolatutako ekitaldi batean izandako tiroketa batek 16 pertsona hil eta dozenaka zauritu ostean gertatu da. Ustezko egileak Sajid Akram, 50 urtekoa, eta Naveed Akram, 24 urtekoa, dira; Albanesek Estatu Islamikoaren ideologiarekin lotu du atentatu terrorista.

Minnsek ez du Sajid Akrami arma-lizentzia emateari buruzko ondoriorik aurreratu nahi izan, nahiz eta agintariek jakin semea Australiako inteligentzia agentziaren ikerketapean egon zela. Sajid Akramek hamar urte zeramatzan lizentzia horrekin eta gutxienez sei arma zituen erregistratuta.

