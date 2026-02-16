Epsteinen paperetan jasotakoak gizateriaren kontrako krimentzat har daitezkeela esan du NBEk
Inpunitate osoz aritzen zen enpresa kriminal baten aurrean gaudela diote kasua aztertu duten errelatoreek. Sexu-esklabotza, bortxazko desagertzea, tortura edota feminizidioa bezalako delituak egon direla erakusten duten gertakariak daudela ziurtatu dute.
Jeffrey Epstein pederastaren artxiboetan emakumeen eta neskatoen aurka jasotzen diren sexu-erasoak gizateriaren kontrako krimentzat har daitezkeela esan du Nazio Batuen Erakundeak (NBE). Inpunitate osoz aritzen zen enpresa kriminal baten aurrean gaudela diote kasua aztertu duten errelatoreek, gaur zabaldutako ohar batean.
Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) Gobernuko Justizia Departamenduak joan den urtarrilaren 20an argitara emandako dokumentuak aztertu ditu aditu talde batek, eta ondorioa garbia da: gizateriaren aurkako krimenak egon ziren zantzuak daude, eta egileek inpunitate osoz jardun zuten.
Errelatoreen arabera, Epsteinen artxiboek erakusten dute sexu-esklabutza, ugalketa indarkeria, tortura, feminizidioa, bortxazko desagertzea eta tratu iraingarria jasan zutela pederastia sarearen esku egon ziren emakumeek. Nazioarteko zein tokiko auzitegiei dei egin diete adituek, ustezko krimenak epaitu ditzaten. Esan dutenez, arrazakeria, ustelkeria, supremazismoa, muturreko misoginia eta emakumeen deshumanizazioa nahasten ziren testuinguru batean izan ziren erasoak.
Hori guztia dela eta, ikerketa independentea eta inpartziala eskatu dute, halako krimenak hainbeste denboran nola gertatu ziren argitzeko. Erantsi dute beharrezkoa dela "gobernuek esku hartzea, egileak zigortzeko", inor ez dagoelako "legearen gainetik".
Bestalde, artxibo horien zabalkundean izandako "akats larriak" ere gaitzetsi dituzte, biktimei buruzko "informazio pribatua" zabaldu zelako. "Emakume horien pribatutasuna ez babesteak, arriskuan jartzen ditu biktimak".
Gaur zabaldutako agiria sinatu dutenen artean Reem Alsalem, Ana Brian Nougreres eta Gina Romero daude, emakumeen eta neskatoen kontrako indarkeriaren, pribatutasunaren eskubidearen eta elkartze askatasunaren errelatoreak, hurrenez hurren.
