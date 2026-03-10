Europar Batasuna
Tentsioa Bruselan, Von der Leyenek “jada existitzen ez den” mundu-ordenaz esandakoengatik

Erkidegoko iturriek zehaztu dutenez, bere diskurtsoaren helburua ez zen arauetan oinarritutako sistemarekiko errespetua lurperatzea, baizik eta azpimarratzea, gero eta gatazkatsuagoa den mundu honetan, EBk ezin dituela babes horiek baliatu bere interesak defendatzeko bide bakartzat.
BELGIUM (BRUSSELS), 02/03/2026.- European Commission President Ursula von der Leyen and Swiss President Guy Parmelin (not pictured) announce the signature of a broad package of EU-Switzerland agreements in the European Commission in Brussels, Belgium, 02 March 2026. (Bélgica, Suiza, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko (EB) presidentea, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko (EB) presidenteak Europar Batasuneko erakundeetako beste goi-kargudun batzuen erantzuna jaso du astearte honetan, bezperan egindako adierazpen batzuengatik.

Europako Kontseiluko presidente Antonio Costa portugaldarra eta EBko presidenteorde Teresa Ribera espainiarra dira Von der Leyenengandik gehien aldendu diren profil handiko agintariak. Horrez gain, kritikak jaso ditu Europako Parlamentutik, Espainiako Gobernutik eta zenbait aditurengandik ere.

Europar Batasuneko Exekutiboaren arduraduna aurretiaz ere askoren jomugan zegoen, AEBren eta Israelen aldeko jarrera agertu baitzuten Ekialde Ertaineko gatazkaren harira. Izan ere, atzo ere esan zuen Irango erregimenaren erorketak ez zuela merezi "malkorik" isurtzea.

"Arauetan oinarritutako munduko gobernantza-sistema bat behar dugu. Jakina, Nazio Batuen sistema ere birplanteatu egin behar da. Eta formatu tradizionalak eraginkorrak ez direnean, gure garaiko krisi larrienak konpontzeko modu sortzaileak aurkitzea dagokigu", esan zuen Von der Leyenek astelehenean, EBko enbaxadoreen urteko konferentzian.

Gaineratu zuenez, "Europa ezin da izan desagertu den eta itzuliko ez den mundu baten, munduko ordena zaharraren, zaindaria", eta, nahiz eta EBk "beti" defendatu duen "arauetan oinarritutako sistema",  azpimarratu zuen Europak ezin duela egitura horretara mugatu bere interesak babestu.

"Europako bide propioa eraiki behar dugu, eta gure kideekin lankidetzan aritzeko modu berriak aurkitu", adierazi zuen Von der Leyenek. Hala ere, hitzaldian ez zuen aipatu Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoa NBEren arauetatik kanpo gertatu izana.

Erkidegoko iturriek zehaztu dutenez, diskurtso horren helburua ez zen arauetan oinarritutako sistemarekiko errespetua lurperatzea, baizik eta azpimarratzea, gero eta gatazkatsuagoa den mundu honetan, EBk ezin dituela babes horiek bere interesak defendatzeko bide bakartzat baliatu.

Testuinguru horretan, Alemaniako politikariak Bruselak bere sorrerako balioetan oinarritutako bide propioa eraikitzearen aldeko apustua egin nahi ei zuen, blokeak bere indarguneak independentzia handiagoa lortzeko erabiltzen jakin dezan.

Europaren "misioa"

Europako Kontseiluko presidenteak Alemaniako Batasun Demokrata Kristauko buruzagi kontserbadorearen hitzei erantzun die, eta Von der Leyenek 24 ordu lehenago mintzatutako foro berean egin du. "Errusiak bakea urratzen du, Txinak merkataritza nahasten du eta Estatu Batuek arauetan oinarritutako nazioarteko ordena desafiatzen dute. Errealitate berri honetan, zein izan beharko litzateke Europar Batasunaren misioa? Lehenik eta behin, arauetan oinarritutako nazioarteko ordena defendatu behar dugu", esan du Costak.

Teresa Ribera Europako Batzordeko presidenteordeak, bestalde, esan du Von der Leyenek "beharbada ez zuela modurik egokienean hitz egin", baina Alemaniako politikaria "nazioarteko ordenarekin erabat konprometituta" dagoela adierazi du.

Euroganberatik, Iratxe Garcia talde sozialdemokratako presidenteak bere "kezka" agertu du astearte honetan, "hausnarketa egokirik gabe multilateralismoa eta diplomazia zalantzan jartzen dituzten" hitzengatik.

Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroak esan duenez, Gobernua "erabat bat dator Antonio Costaren hitzekin", eta "ez dago ordena zahar baten eta ordena berri baten arteko aurkakotasunik", baizik eta "nazioarteko ordenaren eta desordenaren artean".

Yolanda Diaz Espainiako bigarren presidenteordeak, TVE telebista publikoari egindako adierazpenetan, "zoritxarrekotzat" jo ditu EBko presidentearen hitzak; izan ere, nazioarteko legalitatearen alde jarri beharrean, "basakeriaren alde" egin zuela esan du.

