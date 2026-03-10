Tentsioa Bruselan, Von der Leyenek “jada existitzen ez den” mundu-ordenaz esandakoengatik
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko (EB) presidenteak Europar Batasuneko erakundeetako beste goi-kargudun batzuen erantzuna jaso du astearte honetan, bezperan egindako adierazpen batzuengatik.
Europako Kontseiluko presidente Antonio Costa portugaldarra eta EBko presidenteorde Teresa Ribera espainiarra dira Von der Leyenengandik gehien aldendu diren profil handiko agintariak. Horrez gain, kritikak jaso ditu Europako Parlamentutik, Espainiako Gobernutik eta zenbait aditurengandik ere.
Europar Batasuneko Exekutiboaren arduraduna aurretiaz ere askoren jomugan zegoen, AEBren eta Israelen aldeko jarrera agertu baitzuten Ekialde Ertaineko gatazkaren harira. Izan ere, atzo ere esan zuen Irango erregimenaren erorketak ez zuela merezi "malkorik" isurtzea.
"Arauetan oinarritutako munduko gobernantza-sistema bat behar dugu. Jakina, Nazio Batuen sistema ere birplanteatu egin behar da. Eta formatu tradizionalak eraginkorrak ez direnean, gure garaiko krisi larrienak konpontzeko modu sortzaileak aurkitzea dagokigu", esan zuen Von der Leyenek astelehenean, EBko enbaxadoreen urteko konferentzian.
Gaineratu zuenez, "Europa ezin da izan desagertu den eta itzuliko ez den mundu baten, munduko ordena zaharraren, zaindaria", eta, nahiz eta EBk "beti" defendatu duen "arauetan oinarritutako sistema", azpimarratu zuen Europak ezin duela egitura horretara mugatu bere interesak babestu.
"Europako bide propioa eraiki behar dugu, eta gure kideekin lankidetzan aritzeko modu berriak aurkitu", adierazi zuen Von der Leyenek. Hala ere, hitzaldian ez zuen aipatu Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoa NBEren arauetatik kanpo gertatu izana.
Erkidegoko iturriek zehaztu dutenez, diskurtso horren helburua ez zen arauetan oinarritutako sistemarekiko errespetua lurperatzea, baizik eta azpimarratzea, gero eta gatazkatsuagoa den mundu honetan, EBk ezin dituela babes horiek bere interesak defendatzeko bide bakartzat baliatu.
Testuinguru horretan, Alemaniako politikariak Bruselak bere sorrerako balioetan oinarritutako bide propioa eraikitzearen aldeko apustua egin nahi ei zuen, blokeak bere indarguneak independentzia handiagoa lortzeko erabiltzen jakin dezan.
Europaren "misioa"
Europako Kontseiluko presidenteak Alemaniako Batasun Demokrata Kristauko buruzagi kontserbadorearen hitzei erantzun die, eta Von der Leyenek 24 ordu lehenago mintzatutako foro berean egin du. "Errusiak bakea urratzen du, Txinak merkataritza nahasten du eta Estatu Batuek arauetan oinarritutako nazioarteko ordena desafiatzen dute. Errealitate berri honetan, zein izan beharko litzateke Europar Batasunaren misioa? Lehenik eta behin, arauetan oinarritutako nazioarteko ordena defendatu behar dugu", esan du Costak.
Teresa Ribera Europako Batzordeko presidenteordeak, bestalde, esan du Von der Leyenek "beharbada ez zuela modurik egokienean hitz egin", baina Alemaniako politikaria "nazioarteko ordenarekin erabat konprometituta" dagoela adierazi du.
Euroganberatik, Iratxe Garcia talde sozialdemokratako presidenteak bere "kezka" agertu du astearte honetan, "hausnarketa egokirik gabe multilateralismoa eta diplomazia zalantzan jartzen dituzten" hitzengatik.
Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroak esan duenez, Gobernua "erabat bat dator Antonio Costaren hitzekin", eta "ez dago ordena zahar baten eta ordena berri baten arteko aurkakotasunik", baizik eta "nazioarteko ordenaren eta desordenaren artean".
Yolanda Diaz Espainiako bigarren presidenteordeak, TVE telebista publikoari egindako adierazpenetan, "zoritxarrekotzat" jo ditu EBko presidentearen hitzak; izan ere, nazioarteko legalitatearen alde jarri beharrean, "basakeriaren alde" egin zuela esan du.
Zure interesekoa izan daiteke
Mundua Ormuzera begira dagoen bitartean, gatazkaren egunik "bortitzena" bizi izan dute Iranen eta Libanon
Bonbardaketak areagotu egin dira Iranen eta Libano hegoaldean, eta, dagoeneko, 1.250 hildako zenbatu dira, gehienak zibilak. Oraingoz, aldeek ez dute negoziatzeko asmorik agertu, nahiz eta Txinak eta Errusiak gatazka baretzea eskatu duten. Bien bitartean, Trumpek adierazi du Iranek minak jarri dituela Ormuzeko itsasartean eta, ez kentzekotan, "inoiz ikusi gabeko ondorioak" egongo direla mehatxu egin du.
Iranek heriotza-zigorra ezarriko dio etsaiari laguntzen dion orori
Iranek hedabideei eta herritarrei ohartarazi die etsaiarekin lankidetzan ibiltzeak heriotza eta ondasunak konfiskatzea dakartzala, Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen erasoaldiaren ondoren; dagoeneko 1.200 hildako baino gehiago utzi ditu.
Trump, Kubari buruz: "Herrialdearen gaineko kontrola modu adiskidetsuan har genezake, ala ez"
AEBko presidenteak adierazi duenez, uhartean ez dute energiarik, erregairik ezta dirurik ere, eta arazo humanitario "sakonak" dituzte.
G7ko Energia ministroak gaur bilduko dira Ekialde Hurbileko gatazkak eragindako krisia aztertzeko
AEBko, Kanadako, Japoniako, Frantziako, Italiako, Alemaniako eta Erresuma Batuko Energia ministroak modu birtualean bilduko dira astearte honetan, Irango gerrak eragindako hornidura-etenari buruz hitz egiteko eta petrolio erreserbak merkaturatuko dituzten eztabaidatzeko.
Honela zabaldu da Iranen aurkako gerra: zein herrialdetan du eragina?
Israelek eta AEBk otsailaren 28an Irani egindako erasoaldi militarrak eta ondoren errepublika islamiarrak Ekialde Hurbileko 15 herrialderi eman zien erantzuna. Iranek 1.200 hildako eta 12.000 zauritu zenbatu ditu dagoeneko, eta Libanon 400 hildako baino gehiago izan dira. Persiako golkoko 12 herrialdek Khameneiren erregimenaren erasoak salatu dituzte.
Trumpek dio Irango gerra "ia amaituta" dagoela
Halaber, buruzagi errepublikanoak ziurtatu du Ormuzeko itsasartea zabalik dagoela, eta ontziak hasi direla bertatik igarotzen. Pasabide horren kontrola hartzea aztertzen ari dela gaineratu du.
Persiar golkoa, erabat paralizatuta
Ekialde Hurbileko gerrak aurrera jarraitzen du, eta Iranek, oraingoz, ez du neke zantzurik ematen. Golkoko herrialdeak Israelen eta AEBren aliatu diren inguruko herrialdeen aurkako erasoekin jarraitzen du, krisi ekonomiko globala sortzeko helburuarekin.
Martin Izagirre, Ormuzen blokeatutako gas-ontzi bateko ofiziala: "Tentsioa oso handia da, eztandak entzuten ditugu"
Martin Izagirrek 26 urte ditu, gas-ontzi bateko bigarren ofiziala da egun eta, dagoeneko, 50 aldiz zeharkatu du Ormuzeko itsasartea. Otsailaren 26tik, bere ontzia Persiar golkoan dago ainguratuta, Iraken parean. Iranen erasoengatik Ormuz itxi zenetik, itsasartea blokeatuta dago, eta milaka ontzi daude harrapatuta alde bietan. Izagirrek egoera nola bizitzen ari diren azaldu dio ETBri.
Macron: "Ormuzko itsasartea pixkanaka irekitzeko defentsa-misio bat martxan dago"
Misio hori "herrialde europar eta ez europarrekin" egin beharko litzateke, "behin gatazkaren faserik kritikoena amaitutakoan". Estatuburuak zehaztu duenez, planak "laguntza helburu baketsua" izango luke, eta hainbat ontzi mota "eskoltatzea" izango litzateke bidea, "gasa eta petrolioa" berriro Ormuzetik igaro ahal izateko. Bestetik, G7 herrialdeek ez dute momentuz erreserban daukaten petrolioa askatuko, nahiz eta ez duten baztertzen etorkizunean erabaki hori hartzea.