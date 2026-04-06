Artemis II misioak Ilargiaren alderdi ezkutuari ateratako argazkia argitaratu dute

Misioa helmugara iristetik gertu dago, bost hamarkadatan lehenengo aldiz satelite naturalaren orbitara iristetik ordu gutxira, alegia.

AME607. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 05/04/2026.- Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II. En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial. EFE/ NASA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ilargiaren alderdi ezkutua. Argazkia: NASA

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

NASAk Ilargiaren alderdi ezkutuaren argazki bat argitaratu du igande honetan, Artemis II misioko tripulazioak hartutakoa.

Irudian Ilargiaalderantziz ikusten da, Hego Poloa gorantz begira duela, eta Ilargiaren Ekialdeko Arroaren ikuspegi osoa, giza begiek osorik ikusi duten lehenengo aldian, AEBko espazio agentziak zehaztu duenez.

Ekialdeko Arroa etengabe aztertuko dute Reid Wiseman komandanteak eta Victor Glover, Christina Koch eta Jeremy Hansen astronautek. Gaur Ilargiaren alderdi ezkutua behatzeko gune estrategiko batera iristea espero da, Lurretik inoiz egin den distantziarik handiena egin ondoren: 406.773 kilometro.

Igandean astronautak Ilargiaren azalera aztertzen aritu ziren, eta argazkiak atera eta aztertuko dituzte sei orduko hegaldian, astelehen arratsaldean, apirilaren 6an, Orion nabearen kabina nagusiko leihoek Ilargirantz jotzen dutenean.

Tripulazioa Ilargiaren alderdi ezkututik igarotzen denean, 40 minutuz irrati bidezko komunikazioa galduko du misioaren kontrol gunearekin.

Hamar eguneko abenturaren ondoren, lau astronautak San Diegoko kostara iritsiko dira ostiralean, Orion kapsula itsasoan ureratuko denean. 

Berlingo harresi zatien salmenta negozio bihurtu da

Aste Santuan, Berlin da Europa osoan bisitari gehien jasotzen dituen hiriburuetako bat, eta hainbat hamarkadatan hiria bitan banatu zuen harresiaren zatien salmenta negozio bihurtu da. Neurri guztietako zatiak saltzen dira, baina kontuz, guztiak ez baitira benetakoak. Harresi zatiak erostearekin batera, duela 40 urte Berlin banatzen zuen Checkpoint Charlie bisitatu eta argazkiak ateratzea ere modan jarri da. Kapitalismoaren sinbolorik handiena du gaur egun ondoan.

