Trumpen Gobernuak Nazioarteko Zigor Auzitegia zigortu du, bertako epaile ohi bati Nobel Saria eman ondoren
Auzitegiak AEBtan dituen ondasun eta interesen blokeoa iragarri du Marco Rubiok. Auzitegiak "neurri zehatzak" hartzeko eskatu die 125 kideei.
Donald Trump AEBko presidentearen Gobernuak Nazioarteko Zigor Auzitegiari (NZA) zigorrak ezarriko dizkiola iragarri du ostiral honetan, Bakearen Nobel Saria Navi Pillay hegoafrikarrak -auzitegi horretako epaile ohia- jaso duela jakin eta ordu gutxira. Estatu Batuak ez dira Auzitegia sortu zuen Erromako Estatutuaren parte, eta ez du begi onez ikusten AEBetako herritarrak edo haien aliatuak -Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa kasu- ikertzea eta epaitzea.
Marco Rubio Estatu idazkariak sare sozialetan argitaratutako bideo batean azaldu duenez, "herrialdea defendatzen duten militarrak, nazioa babesten duten mugako patruilako agenteak eta gure segurtasun nazionala bermatzen duten buruzagi hautetsiak" auzipetzea errefusatzen dute. Hala, "legez kanpoko auzitegi horrekin transakzioak egitea" debekatuko dutela gaineratu du, "euren baliabideak moztuz eta gure kontra egiteko gaitasuna geldiaraziz".
Hala ere, zigorrak ezarri arren, "irtenbide diplomatikoa" espero duela esan du Rubiok.
Washingtonek iragarritako neurriek dira, besteak beste, Auzitegiak Estatu Batuetan edo AEBetako herritarren eta enpresen kontrolpean dituen ondasun eta interesak blokeatzea eta erakundearekiko transakzioak murriztea.
Halaber, aldi berean, Altxorraren departamentuak zenbait salbuespen onartu ditu Auzitegiaren zenbait jarduera berehala etetea saihesteko, besteak beste, 180 eguneko lizentzia orokorra, funtzionamendurako beharrezkoak diren eragiketa jakin batzuk ahalbidetzeko.
Washingtonek Auzitegia bera sartu du oraingoan bere zigor erregimenean. Baina aurretik hainbat neurri ezarri izan ditu erakundearekin lotutako 17 pertsonaren aurka, tartean epaileak eta fiskalak.
Trumpek agindu exekutibo bat sinatu zuen 2025eko otsailean, AEBetako edo herrialde aliatuetako herritarren aurkako ikerketa edo prozesuetan parte hartzen zuten arduradunak zigortzeko atea ireki zuena, eta berariaz adierazi zituen 2024ko azaroan Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren eta Yoav Gallant Defentsa ministro ohiaren aurka emandako atxilotze aginduen ondorioz egin zuela.
Nazioarteko Zigor Auzitegiak neurriak hartzeko eskatu du
NZAk "irmoki" errefusatu ditu AEBek epaitegiaren aurka ezarritako zigorrak, eta ohartarazi du erakundearen funtzionamendua "asaldatzea" eta bertan lan egiten dutenak "beldurtzea" helburu duen "Zuzenbide Estatuaren aurkako erasoa" dela.
Genozidioagatik, gizateriaren aurkako krimenengatik eta gerra-krimenengatik gizabanakoak ikertzen eta epaitzen dituen Gorteak ohartarazi duenez, "inork ez luke zigorrik jaso behar Justiziaren auzian aritzeagatik", eta bertako kide diren 125 herrialdeei "neurri zehatzak" hartzeko eskatu die, auzitegiak lanean jarraitu ahal izatea bermatzeko.
"Gorteak bere agindua erabat betetzen jarraituko du, independentziaz eta inpartzialtasunez, eta soilik eskubideetan eta frogetan oinarrituta, krimen larrien biktima ugarien onerako", ziurtatu du Tomoko Akane epaile japoniarrak, Trumpek zigortutako Auzitegiko kideak.