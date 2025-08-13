DENBORA
Beroak arnasa emango digu gaur, 20 gradutik gorako gau tropikal baten ondoren

Atzoko bero itogarriak 40 ºC-ko maximoak utzi zituen Euskadiko 24 udalerritan eta alerta laranja eragin zuen lurralde osoan. Horren ostean, asteazken honetan arintze termiko handia nabaritzen ari gara.

vitoria gasteiz deporte kirola correr korrika eguraldia tiempo nublado lainotuta efe
Hodeiak Gasteizen. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadik duela hamar egunetik jasaten duen bero-boladak arnasa emango du gaur, 50 bat herritan termometroak 20 gradutik jaitsi ez diren gau tropikal baten ostean.

Gaua bereziki beroa izan da Bizkaian eta Gipuzkoan, bai kostaldean, bai barnealdean. Mailarik altuena Jaizkibelgo estazio meteorologikoan izan da (Lezon, Gipuzkoan), 25,5 ºC-rekin.

Lurralde historiko horretan, 17 udalerritan 20 ºC-tik gorako tenperaturak izan dira. Esate baterako, Hondarribian, Higer estazioak 24,7 graduko minimoa markatu du, Irunen 24,3 gradukoa Behobiako geltokian, Zarautzen 23,5 gradukoa eta Pasaian 23,4koa.

Bizkaian 22 udalerritan ez dira 20 ºC-tik jaitsi termometroak gau osoan. Minimorik altuena Untzueta mendian izan da, Orozkon, 24,7 gradurekin. Balio oso altuak izan dituzten beste mendi batzuk ere izan dira, hala nola Garbea (Balmaseda) 23,7 ºC-rekin, Oiz (22,8 ºC), Cerroja (Karrantza) 22,7rekin eta Urduña (22,2).

Baina beroak ez du atsedenik hartu leku baxuagoetan, hala nola Sestaon, Galindoko estazioak 23,3 graduko minimoa izan baitu, Zorrotzan 23,1ekoa, Almiken (Bermeo) 22,9koa eta Matxitxakon (Bermeo), Elorrion, Bilboko Portuan eta Galea lurmuturrean (Getxo), guztiak 22,4 gradukoak.

Araban ere beroa izan da gaua, baina ez hainbeste. Gaueko minimorik altuena Gasteizen izan da (22,2 ºC). Guztira zortzi estazio meteorologikotan ez dira 20 gradutik jaitsi: tartean, Moredakoa (21,6 ºC), Saratxokoa (Amurrio) 21,5 ºC eta Gardeakoa (Laudio) 21 ºC.

Azken estazio hori izan zen, hain zuzen ere, atzo, asteartea, Euskadin eguneko tenperaturarik altuena izan zuena, 44 gradurekin. Nolanahi ere, ez da Euskadin neurketa horiek egin zirenetik erregistratu den maximorik altuena. Errekorra Bernako estazioak du, Iurretan (Bizkaia), 2012ko abuztuaren 10ean 45 ºC-koa izan baitzen.

Atzoko bero itogarriak 40 ºC-ko maximoak utzi zituen Euskadiko 24 udalerritan eta alerta laranja eragin zuen lurralde osoan. Horren ostean, asteazken honetan arintze termiko handia nabarituko da.

Izan ere, Segurtasun Sailak abisu horia soilik aktibatu du gaur Araban, eta maximoak 33 ºC-ra eta 34 ºC-ra irits daitezke Ebro inguruan.

Eguraldia Nafarroan

Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) iragarri duenez, tenperatura maximoek behera egingo dute Nafarroan asteazken honetan, eta termometroak 35 gradura iritsiko dira.

Zerua hodeitsu egongo da, eta egunaren amaieran hodeiak agertuko dira, ipar-mendebaldean izan ezik, han behe-hodeiak sortuko baitira. Tarteka zaparradak edo trumoi-ekaitzak botako ditu, goizaldean eta Pirinioetan, baita arratsaldean ere.

Tenperatura minimoak igo egingo dira Erriberan eta ekialdeko muturrean, eta gainerakoan ez dira ia aldatuko. Udalerrika, Lizarran 21 eta 34 gradu izango dira, Iruñean 20 eta 35, Erronkarin 18 eta 34, eta Tuteran 25 eta 35.

Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, tarteka ekaitzei lotuta.

Eguraldia Euskal Autonomia Erkidegoa

