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Tenperaturen gorakadak ez du etenik, eta abisu horia ezarri dute Nafarroan

Tenperaturak 2 eta 3 gradu artean igoko dira, eta 30 eta 35 gradu arteko balioak izango dira.

SAN SEBASTIÁN, 17/09/2025.- Vista del amanecer este miércoles en San Sebastián. Los cielos del País Vasco se presentan hoy poco nubosos, las temperaturas mínimas descenderán ligera a moderadamente y las máximas ascenderán moderada a notablemente y el viento soplará flojo a moderado del sur.EFE/Javier Etxezarreta

Egun eguzkitsua kostaldean. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Tenperaturek gora egiten jarraitzen dute, eta asteazken honetan 35 graduak gaindituko dituzte Euskal Herriko barnealdeko hainbat tokitan. Hori dela eta, Espainiako Meteorologia Agentziak (AEMET) abisu horia ezarri du Nafarroako bi eremutan: Erriberan eta Foru Erkidegoko erdialdean.

Euskalmeten iragarpenaren arabera, asteazken beroa izango da, bereziki barnealdean. Tenperaturak 2 eta 3 gradu artean igoko dira, eta 30 eta 35 gradu arteko balioak izango dira nagusi barnealdean; kostaldean, berriz, 30 gradutik behera geratuko dira.

Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin agertuko da, nahiz eta goizaldean eta lehen orduetan lainoa eta behe-lainoa sortu. Arratsaldean, garapen bertikaleko hodeiak ugarituko dira, eta baliteke barnealdean ekaitz bakan batzuk izatea. Hasieran ekialdeko haizea nagusituko da; arratsaldetik aurrera, iparraldera egingo du.

Ostegunean, bero handiagoa

Ostegunean tenperaturek gora egiten jarraituko dute, eta beroa kostaldera ere zabalduko da. Gehieneko tenperaturak 30 gradutik gorakoak izango dira ia lurralde osoan, eta 35 gradu ingurura irits daitezke barnealdeko zenbait tokitan. Gutxieneko tenperaturak ere igo egingo dira, eta leku batzuetan 20 gradutik gorakoak izan daitezke.

Zerua oro har hodei gutxirekin egongo da; kostaldean behe-hodei batzuk ager daitezke, eta barnealdean garapen bertikaleko hodeiak. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da nagusiki, eta Kantauri isurialdean tarteka ipar osagaiko haizea nagusituko da.

Ostiralean, tenperaturek zertxobait behera

Ostiralera begira, zeruak hodei gutxirekin jarraituko du, nahiz eta tarteka hodeigune batzuk agertu. Arratsaldean garapen bertikaleko hodeiak sortuko dira, eta ezin da baztertu barnealdean ekaitz zaparrada isolaturen bat izatea.

Kostaldean haize ahul eta aldakorra ibiliko da, eta eguerditik aurrera ipar osagaikoa nagusituko da. Gainerako lekuetan, hego osagaiko haize ahul edo ahul-bizia izango da, mendialdean bolada gogorrekin, bereziki ekialdean. Arratsaldean, haizeak iparrera egingo du, Arabako Errioxan izan ezik; han hegoaldekoa nagusitzen jarraituko du. Tenperaturek behera egingo dute zertxobait, neurri apalean, kostaldean. Nolanahi ere, giro bero eta udatiarrak asteburuan ere jarraituko du.

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