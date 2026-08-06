Eguraldi euritsua eta freskoa ostiralean beroa itzuli aurretik
Ostegunean hodeiak eta prezipitazioak izango dira nagusi Euskal Herriko toki gehienetan, baina eguraldiak hobera egingo du apurka-apurka. Ostiralean tenperaturak gora egingo du nabarmen, eta asteburuan zaparrada trumoitsuak bota ditzake arratsaldeetan.
Osteguna zeru oso hodeitsuekin eta euriarekin hasiko da, batez ere ipar partean, baina goiz euria egingo du hego partean. Goizak aurrera egin ahala, prezipitazioak gutxituz joango dira hegoaldean eta, arratsaldean, desagertu egingo dira kantauriar eskualdeetan.
Egunaren amaieran ostarteak zabalduko dira, batez ere hegoaldean. Iparraldeko haizeek giro freskoa mantenduko dute. Tenperatura maximoak 30 gradutik beherakoak izango dira lurralde osoan eta 25 gradutik beherakoak Kantauriko kostaldean.
Goizaldeko hodei hondarrek goiz eguzkitsua ekarriko dute ostiralean, eta tenperaturak nabarmen igoko dira; hala, barnealdeko zati handi batean 30 gradutik gora kokatuko dira berriro, nahiz eta itsasertzetik gertu beroa ez den hain gogorra izango.
Arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira, eta egunaren amaieran ekaitzak jo lezake, batez ere Nafarroako erdialdean eta hegoaldean. Ipar-ekialdeko haize ahula ibiliko da, barnealdean indar handiagoz arratsaldean, eta ekaitzak jotako lekuetan bolada gogorrak izan daitezke.
Larunbatera begira, goizeko lanbroa eta egunaren zati handi batean hodei gutxi espero dira. Hala ere, arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira berriro, eta egunaren bigarren partean zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Tenperaturak ez dira ia aldatuko edo apur bat igoko dira, eta haizea, hasieran ahula eta aldakorra, iparraldera aldatuko da eta arratsaldean indartu egingo da.
Igandean ezegonkortasunak jarraituko du arratsaldean. Tarteka hodeiak izango dira eta arratsaldean zaparrada trumoitsuak botako ditu. Haizeak ahul eta aldakor jarraituko du, iparraldekoa nagusituko da arratsaldetik aurrera. Tenperatura minimoak ez dira aldatuko eta maximoek egonkor jarraituko dute edo apur bat jaitsiko dira.
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Euria eta aro freskoa ostegunera arte
Giro ezegonkorra izango da datozen bi egunetan: euri txikia egingo du Kantauri isurialdean, trumoi-ekaitzak jo dezake barnealdean eta tenperatura maximoak jaitsi egingo dira.
Uztailak utzitakoak: 3,6 ºC beroagoa izan da eta muturreko lehortea ekarri du
Hilaren 5etik eta 12ra izandako bero-boladak markak hautsi zituen. 40 gradutik gorako tenperaturak izan ziren hainbat lekutan.
Astea freskotik hasiko da eta ekaitzak izan daitezke arratsaldean
Hodeiak ugarituz joango dira astelehenean, eta tenperaturak behera egingo du Euskal Herrian. Gainera, baliteke arratsaldean trumoi-zaparradak botatzea, batez ere ekialdean. Asteartean, eguraldi egonkorra eta beroa itzuliko dira.
Udako giroa protagonista igandean
Tenperaturek gorako bidea hartuko dute, eta 25 ºC-ren langa gaindituko dute kostaldean. Maximoak 30 graduren bueltan geratuko dira barnealdean, eta 35 ºC-tik gora lurraldearen hegoaldean. Hala, abisu horia ezarri dute Arabako Errioxan, Nafarroako erdialdean, Pirinioetan eta Erriberan.
Casedan jo dute goia termometroek, 42,1 graduraino iritsi baitira
40 ºC inguruko tenperaturak izan dira gaur toki askotan. Nafarroan eta Araban alerta laranja dago ezarrita, beroagatik.
Bero sapa izango dute berriro Nafarroan, eta alerta laranja aktibatuko dute erdialdean eta Pirinioetan
Tenperatura maximoak 40 ºC-ren bueltan ibiliko dira: Erriberan (abisu horia) 41 ºC inguru izan daitezke, eta 39 ºC Iruñean eta Lizarran. Hori dela eta, alerta laranja ezarri dute Nafarroako erdialdean eta Pirinioetan.
Alerta laranja Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, eta abisu horia, Euskal Herriko gainerako tokietan, beroagatik
Bihar, alerta laranja mantenduko da Araban; Bizkaian eta Gipuzkoan, abisu horia egongo da indarrean. Nafarroan, berriz, abisua mailaz igo eta alerta laranja bihurtuko da, tenperaturek gora egingo baitute (39 ºC-ra hurbilduko dira).
Beroaldia indartsu itzuliko da Euskal Herrira
Tenperaturak nabarmen igoko dira astearen hasieran, eta 35-40 ºC-ra iritsiko dira asteartean eskualde askotan.
Abisu horia gauerdira arte, euri zaparrada handiengatik
19:30ak arteko datuan kontuan izanda, ordu bakar batean metro koadroko 27 litro bildu dituzte Guardian, 24 Berastegin, 18 Bidanian eta 14 Etxalarren.