EGURALDIA

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Eguraldi euritsua eta freskoa ostiralean beroa itzuli aurretik

Ostegunean hodeiak eta prezipitazioak izango dira nagusi Euskal Herriko toki gehienetan, baina eguraldiak hobera egingo du apurka-apurka. Ostiralean tenperaturak gora egingo du nabarmen, eta asteburuan zaparrada trumoitsuak bota ditzake arratsaldeetan.

(Foto de ARCHIVO) Paseantes bajo la lluvia en Getxo (Bizkaia) EUROPA PRESS 13/5/2026

Jendea oinez euripean Getxon. Argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Osteguna zeru oso hodeitsuekin eta euriarekin hasiko da, batez ere ipar partean, baina goiz euria egingo du hego partean. Goizak aurrera egin ahala, prezipitazioak gutxituz joango dira hegoaldean eta, arratsaldean, desagertu egingo dira kantauriar eskualdeetan.

Egunaren amaieran ostarteak zabalduko dira, batez ere hegoaldean. Iparraldeko haizeek giro freskoa mantenduko dute. Tenperatura maximoak 30 gradutik beherakoak izango dira lurralde osoan eta 25 gradutik beherakoak Kantauriko kostaldean.

Goizaldeko hodei hondarrek goiz eguzkitsua ekarriko dute ostiralean, eta tenperaturak nabarmen igoko dira; hala, barnealdeko zati handi batean 30 gradutik gora kokatuko dira berriro, nahiz eta itsasertzetik gertu beroa ez den hain gogorra izango.

Arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira, eta egunaren amaieran ekaitzak jo lezake, batez ere Nafarroako erdialdean eta hegoaldean. Ipar-ekialdeko haize ahula ibiliko da, barnealdean indar handiagoz arratsaldean, eta ekaitzak jotako lekuetan bolada gogorrak izan daitezke.

Larunbatera begira, goizeko lanbroa eta egunaren zati handi batean hodei gutxi espero dira. Hala ere, arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira berriro, eta egunaren bigarren partean zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Tenperaturak ez dira ia aldatuko edo apur bat igoko dira, eta haizea, hasieran ahula eta aldakorra, iparraldera aldatuko da eta arratsaldean indartu egingo da.

Igandean ezegonkortasunak jarraituko du arratsaldean. Tarteka hodeiak izango dira eta arratsaldean zaparrada trumoitsuak botako ditu. Haizeak ahul eta aldakor jarraituko du, iparraldekoa nagusituko da arratsaldetik aurrera. Tenperatura minimoak ez dira aldatuko eta maximoek egonkor jarraituko dute edo apur bat jaitsiko dira.

Eguraldia

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