Amnistia Internazionalak salatu duenez, TikTok "nerabeen autoestimu txikiaz baliatzen da dirua irabazteko"

Erakundearen txosten batek ohartarazi duenez, sare sozialaren algoritmoak automutilazioari eta suizidioari buruzko edukiak helarazten dizkie gazteei. AI erakundeak adingabeak babesteko premiazko neurriak hartu ditzaten eskatu die Europako Batzordeari eta Frantziako Gobernuari.

EITB

Azken eguneratzea

TikTok nerabe eta gazteei zuzendutako plataforma ezagunak "dirua irabazten du nerabeen autoestimu txikiaz baliatuta", Amnistia Internazionalak (AI) txosten batean salatu dutenez. Sare soziala debekatzea eztabaidatzen ari dira Frantzian. 

Entraîné-e-s dans le Rabbit Hole ("Zulotik irten ezin") izeneko dokumentuak adingabeen segurtasuna bermatzeko "premiazko" neurriak hartzeko eskatu die Frantziako Gobernuari eta Europako Batzordeari. Gomendioen artean dago algoritmoa aldatzea, AI erakundearen arabera, "automutilaziora eta suizidiora bultzatzen duten edukiak bistaratzera eramaten du eta".

Stephanie Mistreren alabak, Mariek, 2021ean bere buruaz beste egin zuen 15 urte zituela, sare sozialean sartu ostean. "TikTokek gure gazteentzat espetxe mental bat sortzen du, garuna manipulatzen du, dirua irabaztea eta haien autoestimu txikiaz baliatzea delako bere helburua", salatu zuen Mistrek, Algos Victime kolektiboaren sortzaileetako batek.

Alabari algoritmoak bideo pertsonalizatuak helarazten zizkion, eta alabaren osasun mentala hondatu zuela azaldu zuen Mistrek. "Marie alaia eta bizia zen, baina eskola-jazarpenak eta etsipena sustatzen duten edukiek suntsitu egin zuten", azaldu zuen. Halaber, galdetu zuen zergatik Europan ez den Txinan bezala jokatu, aplikazioaren algoritmoak eduki hezitzaileak eta positiboak sustatzen baititu.

Amistia Internazionalako Katia Rouxek gogorarazi zuen erakundeak TikTok salatu duela zerbitzu digitalen Europako legearen zenbait artikulu urratzeagatik, besteak beste, adingabeen babesari buruzkoa. Rouxek azpimarratu zuen sare sozialaren aurkako borrokari Frantzia zein Europa mailan heldu behar zaiola, Batzordeak ahalmena baitu zerbitzua zigortzeko eta etenarazteko.

Duela hilabete, txosten batek zera proposatu zuen: Frantziako Asanblea Nazionaleko ikerketa batzorde batek 15 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzea debekatzea eta 15-18 urte bitarteko gazteei "kera-dei digitala" ezartzea.

