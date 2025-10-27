Merezi al du oso bereizmen handiko telebista bat erostea?
Erantzuna ezezkoa da. Cambridgeko Unibertsitateko ikertzaileek diote giza begiak bereizmen-muga bat duela.
Oso bereizmen handiko telebistak modan daude ikus-entzunezkoen merkatuan. Gero eta telebista handiagoak eta definizio hobeagokoak bilatzen ditugu. Ultra HD, HD, 4K, 8K... mota guztietakoak daude.
Baina merezi al du prezio altuko bereizmen handiko telebista bat erostea? Erantzuna ezezkoa da.
Cambridgeko Unibertsitateko eta Meta Reality Labs-eko ikertzaileek frogatu dute askotan giza begia ez dela gai kalitate handiak bereizteko.
Izan ere, zientzialariek diote giza begiak bereizmen-muga bat duela, eta pixel kopuru jakin bat baino ezin duela hauteman. Beraz, oso bereizmen handiko pantaila batek begiak detektatu ezin duen informazioa eman dezake.
Horrenbestez, pantaila batek pixel gehiago izateak ez du beti esan nahi ikusmen-pertzepzio hobea izango duenik. Horretan hainbat faktorek eragiten dute, hala nola pantailaren tamainak, distantziak eta abarrek.
Ikertzaileek funtsezko kasu praktiko bat jarri dute: batez besteko gela bat, hazbeteko ultra bereizmen handiko telebista (4K edo 8K) eta erabiltzailea telebistatik 2,5 metrora. Adituen arabera, telebista mota horrek ez luke inolako abantailarik izango "Quad HD" batekiko.
Maliha Ashraf Cambridgeko Konputazio eta Teknologia Zientzien Departamentuko ikertzaile eta ikerketaren lehen egileak azaldu duenez, "garrantzitsua da ezagutzea non dagoen hobekuntzen eta onuren arteko muga”.
Hala eta guztiz ere, ikertzaileek egiaztatu dute giza begiaren bereizmen-muga uste zena baino handiagoa dela; hala ere, ez da gauza bera koloreekin edo zuri-beltzezko irudiekin. Dirudienez, garunak ez du koloretako irudien xehetasunak oso ondo hautemateko gaitasunik.
