Latzen: "Memento mori"

Oñatiar taldea bueltan da! 1998an atera zuen "Ardi larruz" estudioko beren aurreko diskoa, duela 27 urte, eta orain "Memento mori" aurkeztu dute, disko berria izango denaren lehen aurrerapena. Laukoteak Zorrotzan eta Hatortxu Rocken eman zituen etapa berri honetako lehen kontzertuak, eta, disko berria besapean, emanaldi gehiago egongo direla aurreratu dute.

Latzen

Azken eguneratzea

