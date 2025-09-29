Zinemaldiaren uzta Bilbora eta Iruñera iritsiko da
Donostiako Zinemaldiak jaialdian erakutsi dituzten filmetako batzuk proiektatuko ditu Bizkaiko eta Nafarroako hiriburuetako Golem zinema aretoetan; besteak beste, Karmele eta Los domingos Urrezko Maskorraren irabazlea izango dira ikusgai.
Donostiako Zinemaldiak amaitu berri den 73. edizioan proiektatu dituzten hainbat film eramango ditu aste honetan Bilbora (irailak 29–urriak 5) eta Iruñera (irailak 29–urriak 3).
Oraingoan, zikloak jasoko dituen filmak Sail Ofizialekoak zein Perlak, Horizontes Latinos eta New Directors sailetakoak izango dira.
Bilbo
Bilbon, Azkuna Zentroko programazioa (sarrerak, 5 euroan) astelehenean, irailak 29, hasiko da Karmele Asier Altunaren azken filmarekin; asteartea, Un simple accidente (Jafar Panahi) Canneseko Urrezko Palmaren irabazlea ikusiko da; asteazkenean, Sentimental value, Joachim Trierrena; eta, ostegunean, Un poeta Simón Mesaren film kolonbiar komiko eta mikatza.
Karmele, dirigida por Asier Altuna (Amama, Aupa Etxebeste!) y con un elenco encabezado por Jone Laspiur, Eneko Sagardoy, Nagore Aranburu y Javier Barandiaran, llegará los cines dentro de un mes, el 10 de octubre.
Asteburuan, ikusgai izango dira La tarta del presidente (Hasan Hadi) ostiralean; Heidi, katamotzaren erreskatea (Rob Sprackling); Weightless Emilie Thalund danimarkarrari New Directors saileko saria eman dion pelikula eta The Son and the Sea (Stroma Cairns), larunbatean; eta igandean Kaixo, Frida!, Karine Vézinak Frida Kahlori idatzitako biografia; Vie privée Rebecca Zlotowskirena eta Los domingos (Alauda Ruiz de Azua), film onenaren Urrezko Maskorraren irabazlea.
Iruñea
Nafarroako hiriburuko programan bildu dituzte Historias del buen valle Jose Luis Guerinen ez-fikziozko lana, epaimahaiaren aipamen berezia jaso duen pelikula (astelehena, irailak 29), Karmele (asteartea), La tarta del presidente (asteazkena), Sentimental value Joachim Trierrena (osteguna) eta Los domingos, Alauda Ruiz de Azua zuzendariak aurkeztuta.
Proiekzioak 19:30ean izango dira, Golem Baiona zinema aretoetan, 6 euroko prezioan.
Zinemaldia
“Los domingos”: jainkoaz, baina, batez ere, gizakiaz
Alauda Ruiz de Azuak idatzi eta zuzendu duen bigarren film luzea aurkeztu du Zinemaldiko Sail Ofizialean. “Los domingos” gure garaien erradiografia oso askoa da, 17 urteko neskato batek moja bizitzarekin duen liluraren gainean eraikia.
Enrique Amilibia aktoreak aurkeztu du, jaialdiaren itxiera galan, Zinemaldiaren 73. edizioaren laburpen bideoa.