Zikloa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zinemaldiaren uzta Bilbora eta Iruñera iritsiko da

Donostiako Zinemaldiak jaialdian erakutsi dituzten filmetako batzuk proiektatuko ditu Bizkaiko eta Nafarroako hiriburuetako Golem zinema aretoetan; besteak beste, Karmele eta Los domingos Urrezko Maskorraren irabazlea izango dira ikusgai. 

"Los domingos" filma

"Los domingos", Urrezko Maskorraren irabazlea, da ikusi ahal izango den filmetako bat. Argazkia: David Herranz.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Zinemaldiak amaitu berri den 73. edizioan proiektatu dituzten hainbat film eramango ditu aste honetan Bilbora (irailak 29–urriak 5) eta Iruñera (irailak 29–urriak 3).

Oraingoan, zikloak jasoko dituen filmak Sail Ofizialekoak zein Perlak, Horizontes Latinos eta New Directors sailetakoak izango dira. 

Bilbo

Bilbon, Azkuna Zentroko programazioa (sarrerak, 5 euroan) astelehenean, irailak 29, hasiko da Karmele Asier Altunaren azken filmarekin; asteartea, Un simple accidente (Jafar Panahi) Canneseko Urrezko Palmaren irabazlea ikusiko da; asteazkenean, Sentimental value, Joachim Trierrena; eta, ostegunean, Un poeta Simón Mesaren film kolonbiar komiko eta mikatza.

10 DE OCTUBRE EN CINES

Tráiler de la película "Karmele"

EITB

Karmele, dirigida por Asier Altuna (Amama, Aupa Etxebeste!) y con un elenco encabezado por Jone Laspiur, Eneko Sagardoy, Nagore Aranburu y Javier Barandiaran, llegará los cines dentro de un mes, el 10 de octubre. 

Jone Laspiur aktorea, "Karmele" filmeko fotograma batean
18:00 - 20:00
Tráiler de la película "Karmele"

Asteburuan, ikusgai izango dira La tarta del presidente (Hasan Hadi) ostiralean; Heidi, katamotzaren erreskatea (Rob Sprackling); Weightless Emilie Thalund danimarkarrari New Directors saileko saria eman dion pelikula eta The Son and the Sea (Stroma Cairns), larunbatean; eta igandean Kaixo, Frida!, Karine Vézinak Frida Kahlori idatzitako biografia; Vie privée Rebecca Zlotowskirena eta Los domingos (Alauda Ruiz de Azua), film onenaren Urrezko Maskorraren irabazlea.

Iruñea

Nafarroako hiriburuko programan bildu dituzte Historias del buen valle Jose Luis Guerinen ez-fikziozko lana, epaimahaiaren aipamen berezia jaso duen pelikula (astelehena, irailak 29), Karmele (asteartea), La tarta del presidente (asteazkena), Sentimental value Joachim Trierrena (osteguna) eta Los domingos, Alauda Ruiz de Azua zuzendariak aurkeztuta.

Proiekzioak 19:30ean izango dira, Golem Baiona zinema aretoetan, 6 euroko prezioan.  

"Igandeetan" loria lortzen da Urrezko Maskorra irabazita
Zinemaldia Zinema

Zinemari buruzko albiste gehiago

Jose Ramon Soroiz Zilarrezko Maskorra
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jose Ramon Soroizek irabazi du interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra, Zhao Xiaohong aktore txinatarrarekin batera

Jose Ramon Soroiz aktore euskaldunak irabazi du Donostiako Zinemaldiko interpretazio onenaren saria, 'Maspalomas' filmean egindako lanagatik. Ex aequo izan da saria, Zhao Xiaohong txinatarrarekin ('Her heart beats in its cage' ) batera. Soroizek filmeko zuzendariei eta bere familiari eskerrak eman dizkie, baita bere herriari, Legorretari, ere.

"Aro berria" IRati Gorostidi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Aro berria" Irati Gorostidiren filmak epaimahaiaren aipamen berezia jaso du New Directors atalean

"Aro berria" filmak istorio hau kontatzen du: Ur-kontagailuen fabrika bateko langileak batzartu egin dira azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatzeko. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek fabrika utzi eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten esperientzia katartiko partekatuen medioz.
Gehiago kargatu