La cosecha del Zinemaldia llega a Bilbao y Pamplona

El Festivalde Cine de San Sebastián muestra en los cines Golem de las capitales bizkaína y navarra varias de las películas estrenadas en su reciente última edición, entre las que están “Los domingos”, ganadora de la Concha de Oro, y “Karmele”.
"Los domingos" filma
"Los domingos", ganadora de la Concha de Oro, es uno de los títulos que se podrán ver. Foto: David Herranz.
EITB

El Zinemaldia de San Sebastián, que dio por finalizada su 73ª edición el pasado sábado, lleva esta semana varias de las películas que ha estrenado a Bilbao (29 de septiembre – 5 de octubre) y a Pamplona (29 de septiembre – 3 de octubre).

En esta ocasión, los ciclos reúnen filmes exhibidos en la Sección Oficial, Perlak, Horizontes Latinos y New Directors.

Bilbao

En Bilbao, la programación arranca en los cines Golem de Azkuna Zentroa (entradas 5 euros) este lunes, 29 de septiembre, con "Karmele", el último trabajo de Asier Altuna; el martes se verá Un simple accidente (Jafar Panahi), ganadora de la Palma de Oro en Cannes; el miércoles Valor sentimental, de Joachim Trier; y el jueves la cómica y ácida película colombiana Un poeta, de Simón Mesa.

 

18:00 - 20:00

Durante el fin de semana se podrán ver La tarta del presidente (Hasan Hadi) el viernes; Heidi, katamotzaren erreskatea (Rob Sprackling); Weightless, con la que la danesa Emilie Thalund ha ganado el premio de la sección New Directors y The Son and the Sea (Stroma Cairns) el sábado; y Kaixo, Frida!, una biografía sobre Frida Kahlo de Karine Vézina; Vie privée de Rebecca Zlotowski y Los domingos (Alauda Ruiz de Azua), ganadora de la Concha de Oro a la mejor película.

Pamplona

En la capital navarra están programadas la nueva no ficción del cineasta José Luis Guerín, Historias del buen valle, merecedora de una mención oficial del jurado (lunes, 29 de septiembre); Karmele (martes); La tarta del presidente (miércoles); Valor sentimental de Joachim Trier (jueves); y Los domigos, presentada por su directora Alauda Ruiz de Azúa.

Las proyecciones serán a las 19:30 en los cines Golem Baiona, a un precio de 6 euros. 

