El Zinemaldia de San Sebastián, que dio por finalizada su 73ª edición el pasado sábado, lleva esta semana varias de las películas que ha estrenado a Bilbao (29 de septiembre – 5 de octubre) y a Pamplona (29 de septiembre – 3 de octubre).

En esta ocasión, los ciclos reúnen filmes exhibidos en la Sección Oficial, Perlak, Horizontes Latinos y New Directors.

Bilbao

En Bilbao, la programación arranca en los cines Golem de Azkuna Zentroa (entradas 5 euros) este lunes, 29 de septiembre, con "Karmele", el último trabajo de Asier Altuna; el martes se verá Un simple accidente (Jafar Panahi), ganadora de la Palma de Oro en Cannes; el miércoles Valor sentimental, de Joachim Trier; y el jueves la cómica y ácida película colombiana Un poeta, de Simón Mesa.