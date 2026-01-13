40. edizioa
Alauda Ruiz de Azuak, "Los domingos" filmaren zuzendariak, Goya sarietarako 13 izendapenak ospatu ditu

Alauda Ruiz de Azua Los domingos filmeko zuzendari bizkaitarrak Goya sarietarako jaso duen babesa ospatu du astearte honetan. Izendapen horiek hunkitu egin dutela dio, bere lan ingurunea asko zaintzen duelako, "nire aliatuak direla sentitzen dut beti".

Goya Sariak 2024 Zinema

La actriz Susana Abaitua durante la lectura de los nominados y nominadas a la 40 edición de los Premios Goya
Susana Abaitua: "Zoro bat bezala oihuka aritu naiz etxean, izendapenaren pozez"

Susana Abaitua aktorea Emakumezko Aktore Protagonista Onenaren Goya sarirako izendatu dute, Un fantasmaen la batalla filmean egindako lanagatik, eta albistea "nahiko sorpresaz" jaso duela esan du. Hala ere, ez du poza ezkutatzen, eta nabarmendu du, izendatua izan ez balitz ere, horrek ez liokeela baliorik kenduko bere aktore lanari, "izendatuak izan ez diren beste kide batzuen lana bezala".

