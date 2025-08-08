Voxek PPri festa musulmanak debekatzea onartu zuen Jumillako osoko bilkuran: 'Helburua beteta'
PPren botoei eta Voxen abstentzioari esker, proposamen polemikoa aurrera atera zen eta ultrek garaipena bereganatu zuten.
Zer aldatzen da EBren komunikabideen askatasunari buruzko lege berriarekin?
Erregelamendu bat denez, araudi berriaren artikuluak lotesleak dira EBko estatu guztientzat, inolako transposizio beharrik gabe. "Segurtasun nazionaleko" arrazoiak argudiatuta, kazetariak edo haien iturriak zelatatzeko aukera ematen zuen klausula bat sartzeko saiakera izan da oztopo handienetako bat negoziazioan.
Urgentziaz ospitaleratu dute Jose Maria Angel GOIDIko komisionatu ohia, bere buruaz beste egiten saiatu ostean
Komisionatu izateari uko egin zion, duela 43 urte funtzionario mailaz igotzeko erabili zuen titulazioari buruzko polemika piztu ondoren.
Puigdemont, itzuli eta berriro ihes egin eta urtebetera: "Giltzapetuta eta gaitasungabetuta nahi banaute, nire betebeharra kontrakoa egitea da"
Generalitateko presidente ohia 2024ko abuztuaren 8an itzuli zen Kataluniara, hitzaldi labur baten ostean berriro ihes egiteko. Ordutik urtebete pasatu den honetan, bere hausnarketa argitaratu du sare sozialetan.
Sarek manifestazioa deitu du Donostiako Aste Nagusiko azken egunerako, presoen etxerako bidea "indartu eta arintzeko"
Asteazken honetan emandako prentsaurrekoan, Beñat Uribe-Etxeberria Sareren bozeramaileak adierazi du mobilizazioa eginda "aldarrikapena txertatu" nahi dutela jaiegun horietan. Hala, manifestazioa deitu du Donostiako Aste Nagusiko azken egunerako, abuztuaren 16rako, presoen etxerako bidea "indartu eta arintzeko".
Miguel Tellado eta Aitor Estebanen arteko tira-bira, Cerdanen afera eta curriculum makillatuak direla eta
Asteartean argitaratutako elkarrizketa batean Cerdanek egindako baieztapenek eragin dute bi politikarien arteko hizka-mizka.
Nafarroako herri-lanak ikertzeko batzordeak 40 pertsona deituko ditu
Horien artean, Antxon Alonso, Koldo Garcia eta Santos Cerdan daude, baina atzera bota dituzte Maria Chivite, Uxue Barkos, Yolanda Barcina eta Jose Luis Abalosek agerraldia egiteko eskaerak. Agerraldiak urriaren erdialdean hasiko dira.
Santos Cerdanek errugabea dela adierazi du: "Ez dut UCOk esan duen ezer egin"
'La Vanguardia' hedabideak egindako elkarrizketa batean, PSOEko Antolakuntza idazkari ohiak esan du bera ez dela Koldo edo Jose Luis Abalosekin izandako elkarrizketetan egon, eta gaineratu du hura ez omen dela bere ahotsa.
Nafarroako PPren presidenteak curriculumeko datu faltsu bat zuzendu du Parlamentuaren webgunean
'Diario de Noticias' egunkariaren arabera, Javier Garciak bere fitxa aldatu du Nafarroako Parlamentuan, inoiz egin omen ez duen gradu baten izena aldatzeko.
De Andresek EAJri eta PSEri ohartarazi die ez dela bateragarria EH Bilduren "bikotekide izatea" eta poliziari eraso egiten dietenen aurka egotea
EAEko PPren presidenteak "etikoki argiago" jokatzea eskatu die bi alderdiei, "ezinezkoa delako" koalizio abertzalearen "bikotekide izan", eta Ertzaintzari eraso egiten diotenen "aurka" daudela esatea.