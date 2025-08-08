Arrazakeria
Voxek PPri festa musulmanak debekatzea onartu zuen Jumillako osoko bilkuran: 'Helburua beteta'

18:00 - 20:00

PPren botoei eta Voxen abstentzioari esker, proposamen polemikoa aurrera atera zen eta ultrek garaipena bereganatu zuten. 

Arrazismoa VOX PP Politika

