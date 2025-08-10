SAREk presoen eskubideekiko konpromisoa berretsi eta haien aldarrikapena "kriminalizatzeko" saiakerak salatu ditu
Halaber, biktimen mina eta sufrimendua helburu politikoekin erabiltzea deitoratu du, eta gogorarazi du "biktima bakoitza bere sufrimenduaren jabe" dela eta errespetua, elkartasuna eta begirunea merezi dituela.
SARE herritarrak presoen eskubideen aldeko konpromisoa berretsi du, zenbait arduradun politikok azkenaldian egindako kritikei erantzunez. Ildo horretatik, "erabat demokratikoa" den aldarrikapen bat "kriminalizatzen" saiatzea egotzi die.
Duela 11 urte sortu zenetik, euskal presoei "salbuespen juridikoko eta espetxeetako politikak" aplikatu zaizkiela salatu du SAREk, eta politika horiek haien eskubideak urratzen dituztela.
Igande honetan azpimarratu duenez, bere erreibindikazio modua publikoa izan da beti, manifestazioen, prentsaurrekoen eta kartelen zein pankartez bidez egin du, eta jarduteko modu horri eutsiko diote bidezko irtenbide bat lortu arte.
Testuinguru horretan, SAREk azpimarratu du bere aldarrikapenak ez duela inoiz biktimentzako kalterik eragin nahi izan.
"Aldarrikatzen duguna bidezkoa den edo ez beharko luke beraien ardurak eta ez 'ETXERA' dioen pankartak. Aldiz, eskubide urraketa horiek arintzeko ahaleginik ez egitea da demokratikoki kezkagarriena", oharraren arbera.
Azkenik, SAREk berretsi du "benetako bakea" lortzeko eta gatazkaren konponbidean oinarritutako bizikidetza lortzeko borondatea duela, eta bide horretan "beti" arituko direla lanean ziurtatu du.
Politikari buruzko albiste gehiago
Voxek PPri festa musulmanak debekatzea onartu zuen Jumillako osoko bilkuran: 'Helburua beteta'
PPren botoei eta Voxen abstentzioari esker, proposamen polemikoa aurrera atera zen eta ultrek garaipena bereganatu zuten.
Zer aldatzen da EBren komunikabideen askatasunari buruzko lege berriarekin?
Erregelamendu bat denez, araudi berriaren artikuluak lotesleak dira EBko estatu guztientzat, inolako transposizio beharrik gabe. "Segurtasun nazionaleko" arrazoiak argudiatuta, kazetariak edo kazetarien iturriak zelatatzeko aukera ematen zuen klausula bat sartzeko saiakera izan da oztopo handienetako bat negoziazioan.
Urgentziaz ospitaleratu dute Jose Maria Angel GOIDIko komisionatu ohia, bere buruaz beste egiten saiatu ostean
Komisionatu izateari uko egin zion, duela 43 urte funtzionario mailaz igotzeko erabili zuen titulazioari buruzko polemika piztu ondoren.
Puigdemont, itzuli eta berriro ihes egin eta urtebetera: "Giltzapetuta eta gaitasungabetuta nahi banaute, nire betebeharra kontrakoa egitea da"
Generalitateko presidente ohia 2024ko abuztuaren 8an itzuli zen Kataluniara, hitzaldi labur baten ostean berriro ihes egiteko. Ordutik urtebete pasatu den honetan, bere hausnarketa argitaratu du sare sozialetan.
Sarek manifestazioa deitu du Donostiako Aste Nagusiko azken egunerako, presoen etxerako bidea "indartu eta arintzeko"
Asteazken honetan emandako prentsaurrekoan, Beñat Uribe-Etxeberria Sareren bozeramaileak adierazi du mobilizazioa eginda "aldarrikapena txertatu" nahi dutela jaiegun horietan. Hala, manifestazioa deitu du Donostiako Aste Nagusiko azken egunerako, abuztuaren 16rako, presoen etxerako bidea "indartu eta arintzeko".
Miguel Tellado eta Aitor Estebanen arteko tira-bira, Cerdanen afera eta curriculum makillatuak direla eta
Asteartean argitaratutako elkarrizketa batean Cerdanek egindako baieztapenek eragin dute bi politikarien arteko hizka-mizka.
Nafarroako herri-lanak ikertzeko batzordeak 40 pertsona deituko ditu
Horien artean, Antxon Alonso, Koldo Garcia eta Santos Cerdan daude, baina atzera bota dituzte Maria Chivite, Uxue Barkos, Yolanda Barcina eta Jose Luis Abalosek agerraldia egiteko eskaerak. Agerraldiak urriaren erdialdean hasiko dira.
Santos Cerdanek errugabea dela adierazi du: "Ez dut UCOk esan duen ezer egin"
'La Vanguardia' hedabideak egindako elkarrizketa batean, PSOEko Antolakuntza idazkari ohiak esan du bera ez dela Koldo edo Jose Luis Abalosekin izandako elkarrizketetan egon, eta gaineratu du hura ez omen dela bere ahotsa.
Nafarroako PPren presidenteak curriculumeko datu faltsu bat zuzendu du Parlamentuaren webgunean
'Diario de Noticias' egunkariaren arabera, Javier Garciak bere fitxa aldatu du Nafarroako Parlamentuan, inoiz egin omen ez duen gradu baten izena aldatzeko.