Sarek "salbuespeneko espetxe-politikak" amaitzeko eskatu du Donostian

18:00 - 20:00

Manifestazioak "Etxera" leloa erabili du. Bideotik ateratako argazkia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Urtero legez, Sarek manifestazioa egin du Donostiako Aste Nagusian, "euskal preso, iheslari eta deportatuak etxeratzea" eskatzeko. Azken urtean  lortu diren aurrerapausoak azpimarratu dituzte bertan, baina oraindik bide luzea dagoela egiteko gaineratu dute. Sarek espetxe-legeak eta -politikak aldatzeko eskatu du "benetako bizikidetza" lortze aldera.

Amnistia Legea Presoak Gizartea Donostiako Aste Nagusia 2025 Politika Giza eskubideak Donostia Espetxeak Donostiako Udala Gipuzkoa

