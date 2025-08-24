URTE POLITIKOA

Suteen kudeaketari buruzko polemikak Espainiako urte politiko berriaren hasiera baldintzatuko du

Begoña Gomezen kasua, Leire Diaz PSOEko "iturgina", klima-aldaketari buruzko Estatu ituna, Huaweirekin sinatutako kontratua eta beste batzuk izango dira Kongresuan eta Senatuan urte politikoaren hasiera markatuko duten gaiak.

MADRID, 09/07/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene en el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles. EFE/ Javier Lizón
Sanchez, Kongresuan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Azken egunotan Espainiako Estatuan suntsipen handia eragin duten suteen kudeaketaren inguruko polemikak urte politikoaren hasiera baldintzatuko du. Aste honetan ekingo diote urte politikoari Espainian, eta Kongresuan eta Senatuan saioak izango dira, baita Ministroen Kontseilua ere.

Kongresuan, ezohiko bilera egingo du astearte honetan Diputazio Iraunkorrak, PPk suteei buruz eskatutako agerraldiak erabakitzeko, eta beste gai batzuk ere aztertzeko.

Popularrek Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Kongresura lehenbailehen joatea nahi dute, Begoña Gomez emazteari delitu gehiago egotzi ostean, eta Leire Diaz PSOEko "iturgina"ren ikerketa judizialari buruz hitz egin dezan, besteak beste.

Era berean, Sara Aagesen Espainiako Gobernuko hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako ministroaren eta Margarita Robles Defentsa ministroaren agerraldiak eskatu dituzte, Gobernuak suteak izan dituzten autonomia erkidegoei nola lagunduko dien azal dezaten.

Horiez gain, Fernando Grande-Marlaska Barne ministroaren agerraldia eskatuko dute, Huawei enpresa txinatarrari Telekomunikazioen Intertzeptazio Sistema Integratuaren (SITEL) biltegiratzea kudeatzeko kontratua esleitu izanaren inguruko azalpenak eman ditzan. Elma Sainz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazioetako ministroak Estatuaren hegoaldeko eta Balearretako "migrazio larrialdiari buruz" hitz egitea ere nahi du PPk; eta Ana Redondo Berdintasun ministroak Gobernuan "nagusi den matxismoaren aurkako neurriak" azaltzeko.

Maria Jesus Montero Espainiako Gobernuko lehen presidenteorde eta Ogasun ministroak ere Kongresuan presazko agerraldia egitea nahi du PPk, Kataluniari zorra kitatzeko hartutako erabakien inguruko xehetasunak eman ditzan.

Eskaera horiek guztiak Kongresuari dagozkio, baina Alberto Nuñez Feijoo buru duen alderdiak Senatuan ere eskatu ditu Sara Aagesen, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska eta Luis Planas ministroen agerraldiak.

Espainiako Gobernuko presidenteak aurreratu duenez, bere kabinetea bildu baino lehen, klima-aldaketari buruzko ministerioen arteko batzorde bat jarriko da martxan, eta batzorde hori arduratuko da, Trantsizio Ekologikorako hirugarren presidenteorde eta ministroarekin eta Barne Ministerioarekin batera, Sanchezek klima-aldaketari aurre egiteko proposatutako Estatu ituna lantzeaz.

