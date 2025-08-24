Suteen kudeaketari buruzko polemikak Espainiako urte politiko berriaren hasiera baldintzatuko du
Begoña Gomezen kasua, Leire Diaz PSOEko "iturgina", klima-aldaketari buruzko Estatu ituna, Huaweirekin sinatutako kontratua eta beste batzuk izango dira Kongresuan eta Senatuan urte politikoaren hasiera markatuko duten gaiak.
Azken egunotan Espainiako Estatuan suntsipen handia eragin duten suteen kudeaketaren inguruko polemikak urte politikoaren hasiera baldintzatuko du. Aste honetan ekingo diote urte politikoari Espainian, eta Kongresuan eta Senatuan saioak izango dira, baita Ministroen Kontseilua ere.
Kongresuan, ezohiko bilera egingo du astearte honetan Diputazio Iraunkorrak, PPk suteei buruz eskatutako agerraldiak erabakitzeko, eta beste gai batzuk ere aztertzeko.
Popularrek Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Kongresura lehenbailehen joatea nahi dute, Begoña Gomez emazteari delitu gehiago egotzi ostean, eta Leire Diaz PSOEko "iturgina"ren ikerketa judizialari buruz hitz egin dezan, besteak beste.
Era berean, Sara Aagesen Espainiako Gobernuko hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako ministroaren eta Margarita Robles Defentsa ministroaren agerraldiak eskatu dituzte, Gobernuak suteak izan dituzten autonomia erkidegoei nola lagunduko dien azal dezaten.
Horiez gain, Fernando Grande-Marlaska Barne ministroaren agerraldia eskatuko dute, Huawei enpresa txinatarrari Telekomunikazioen Intertzeptazio Sistema Integratuaren (SITEL) biltegiratzea kudeatzeko kontratua esleitu izanaren inguruko azalpenak eman ditzan. Elma Sainz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazioetako ministroak Estatuaren hegoaldeko eta Balearretako "migrazio larrialdiari buruz" hitz egitea ere nahi du PPk; eta Ana Redondo Berdintasun ministroak Gobernuan "nagusi den matxismoaren aurkako neurriak" azaltzeko.
Maria Jesus Montero Espainiako Gobernuko lehen presidenteorde eta Ogasun ministroak ere Kongresuan presazko agerraldia egitea nahi du PPk, Kataluniari zorra kitatzeko hartutako erabakien inguruko xehetasunak eman ditzan.
Eskaera horiek guztiak Kongresuari dagozkio, baina Alberto Nuñez Feijoo buru duen alderdiak Senatuan ere eskatu ditu Sara Aagesen, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska eta Luis Planas ministroen agerraldiak.
Espainiako Gobernuko presidenteak aurreratu duenez, bere kabinetea bildu baino lehen, klima-aldaketari buruzko ministerioen arteko batzorde bat jarriko da martxan, eta batzorde hori arduratuko da, Trantsizio Ekologikorako hirugarren presidenteorde eta ministroarekin eta Barne Ministerioarekin batera, Sanchezek klima-aldaketari aurre egiteko proposatutako Estatu ituna lantzeaz.
Otegik eta Junquerasek batzarra egingo dute Donostian Espainiako Estatuaren egoera politikoa aztertzeko
Horrela, astelehen honetan ekingo dio EH Bilduk Espainiako egoera politikoa aztertzeko "indar politiko ezberdinekin" egingo duen bilera-sortari.
Lehendakaria, urte politiko berrian "ziurgabetasuna nabigatzeko prest"
Pradalesek Europako proiektua indartzearen alde egin du nazioarteko erronken aurrean, Trumpen muga-zergen, Ukrainako gerraren edo Gazako genozidioaren aurrean, besteak beste.
ETAko preso, iheslari eta deportatuak etxeratzeko eskatu du Sarek Bilbon, "gatazkaren ondorioak" gainditzeko
Urtero bezala, ETAko preso, iheslari eta deportatuak etxeratzeko eskatu du Sare mugimenduak Bilboko Aste Nagusian, “badelako garaia sufrimendua gainditu eta elkarbizitzarako zubiak eraikitzeko, indarkeria guztietako biktimak gogoan izanda”.
Ezkaban fusilatutako anarkista gazte baten gorpuzkiak familiari eman dizkiote
Nafarroako Gobernuko bigarren presidenteorde eta Memoria eta Bizikidetzako, Kanpo Ekintzako eta Euskarako kontseilari Ana Ollo izan du buru Ignacio Francisco Canedaren gorpuzkiak senitartekoei emateko ekitaldiak. AEBn jaiotako anarkista gazte hori Gerra Zibilean San Kristobal gotorlekutik ihes egiten saiatu ondoren fusilatu zuten. 1936ko ekainetik zegoen bertan preso, bere aktibismo politikoagatik.
Txiki eta Otaegiren oroimenezko muralari eraso egin diote Durangon
Haien aurpegiak eta muraleko leloa zirriborraturik agertu dira eta etarras idatzi dute erasotzaileek. Ernaik salatu duenez, "eraso faxistek eta espainolistek ez dute tokirik", eta murala auzolanean berregiteko deia egin dute.
Pernando Barrena: “Maliko etorkin guztiak gerratik ihesi datoz. Zein alde dago Malikoa eta Ukrainakoa izatearen artean?”
Erantzunean “oso jarrera arrazistak” ikusten ditu EH Bilduren europarlamentariak, eta, horiek desagerrarazi ezea, Europak asilo eskubidearen zentzua zaborrera botata izango duela salatu du Euskadi Irratian.
Ernaik independentziaren aldeko manifestazioa deitu du Donostian, irailaren 14an
'Ekin eta bultza' lelopean, Euskal Herriaren independentzia aldarrikatu nahi dute. Txiki eta Otaegiren fusilamenduaren 50. urteurrena ere oroituko dute.
ETAko presoen aldeko 135 ekintza dokumentatu ditu Covitek udako jaietan
"Horrelako mezuek espetxetik ateratzea helburu legitimoa dela eta hilketengatik zein bestelako krimen batzuengatik ezarritako zigorrak bidegabeak izan ziren ideia sustatzen dute", deitoratu du Consuelo Ordoñezek.
Peinado epaileak Begoña Gomez inputatu gisa deklaratzera deitu du, diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita
Irailaren 11n deklaratu beharko du Sanchezen emazteak Madrilgo Auzitegian. Cristina Alvarez, haren aholkulariak berriz, bezperan, irailaren 10ean.